Szalámizással vágott vissza Puskás Peti az őt kritizáló Bakács Tibornak

Ünnepi különkiadással jelentkezett a Partizán, amelyben a műsorvezető Gulyás Márton a Megasztár egykori énekeseit, zsűritagjait, a kreatív stábot és Till Attilát látta vendégül, hogy együtt emlékezzenek a tehetségkutató médiatörténeti jelentőségére. A műsor vége felé a házigazda Bakács Tiborral, Falusi Mariannal és Presser Gáborral beszélgetett, mikor is Bakácstól elhangzott egy kritika Puskás Petire vonatkozóan, aki a tehetségkutató 3. szériájában tűnt fel.

„Nyilván a Megasztárnak nagy kérdése volt, hogy a sztártermeléshez nyújtotok muníciót, vagy pedig szuverén előadóművészeknek biztosítotok bemutatkozási lehetőséget. Mik voltak a legfontosabb dilemmáitok ebben a kérdésben és szerintetek mi ilyen értelemben a Megasztár legfontosabb öröksége?” – tette fel a kérdést 1:18:34-nél Gulyás Márton, mire Bakács így felelt:

– kezdte Bakács, ám itt Gulyás közbevágott a kérdéssel, ha Puskás Peti énekesi, illetve előadói adottságait ott jónak ítélték meg, akkor az miért lenne tévedés, mire a kritikus rávágta:

Mert nem volt személyisége. Igazából a személyiséghez kötődik az előadókészség és a tehetség, és ez a három együtt hoz létre valamilyen értéket. Most tényleg túlzás, semmi bajom Puskás Petivel, nem létező entitás. Csak azt mondom, hogy ilyen szempontból nem erre született a Megasztár, hogy ilyen figurákat találjon

– fogalmazott az újságíró-kritikus, aki szerint az élet az akkori kétkedését később igazolta.

Bakács Tibor szavai a médián keresztül Puskás Petihez is eljutottak. A The Biebers együttes énekese, akit legutóbb a jubileumi X-Faktor mentoraként láthattak a nézők, úgy tűnik, eléggé a szívére vette az elhangzottakat, amikre nem volt rest rögtön reagálni. Facebook-oldalán az alábbiakat írta:

– kezdte posztjában az énekes, hozzátéve: bár meglepte Bakács kijelentése, az elmúlt 15 évben rájött, hogy nem sok mindenben hasonlítanak egymásra.

– szúrt oda a kritikusnak, utalva arra az igen nagy port kavaró esetre, amikor Bakács Tibor fizetés nélkül próbált eltulajdonítani egy kétezer forintos téliszalámirudat egy boltból.

Te sok év tehetségkutató zsűrizés után belerúgsz a volt versenyződbe, én inkább érdeklődöm utánuk. Számodra a karrierem hiba, számomra siker. Ahelyett, hogy megbántasz másokat, inkább utánajárhattál volna, hogy az egyetlen és óriási hibás döntésed, mégis miért lett az egyik legvirágzóbb. Köszönöm a figyelmed, bár jobban esett volna, ha a nézőtéren teszed valamelyik előadásomon vagy koncertemen. Volt rá 15 éved. Mindenesetre most lett 15 perc hírnév. Hálás vagyok anno a lehetőségért és örülök, hogy most hozzájárulhattam a tiédhez. Részemről ezzel meg is beszéltünk mindent. Boldog új évet!