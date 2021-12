Szilveszteri bakiparádé – ami kimaradt a Szessönből

Még két rész van hátra a Szessön első évadából. Ami azt illeti, az alábbi videóból ki is derül, hogy ki lesz az utolsó két vendége a Port.hu sorozatának, de nem hagyhattuk ki azt a ziccert, hogy a januári adásig nem jelentkezünk egy szilveszteri bakiparádéval.

Az elkészült adásokból reméljük átjött, hogy mindenki jól érezte magát, igazi jó hangulatú próbatermi dumázgatások és zenélgetések lettek megörökítve. Sokat nevettünk és mosolyogtunk a felvételek során, de a kész anyagokból kivágtunk egyes részeket, például egy furán sikerült kérdést, amiben egy magzat átitatásáról volt szó.

Volt, hogy egyes poénok azért nem fértek bele a kész videóba, mert már így is elég hosszúra nyúlt az adott adás. És persze volt olyan is, hogy Tomi elrontott valamit. De Jancsó is hibázott. Ezeket össze is szedtük, hogy egyben meg lehessen nézni a lehető legjobb kimaradt jeleneteket, amiket eddig produkáltunk a Szessönben.

Jó szórakozást, BÚÉK!