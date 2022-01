Alec Baldwin élete legrosszabb szituációjaként emlékszik a Rust forgatásán történt tragédiára

2021 sokak számára volt meghatározó, ezt a tábort erősíti Alec Baldwin is, aki 2022-ben az emberi kapcsolatait szeretné elmélyíteni.

A színész és producer utolsó hónapjai meglehetősen keményre sikeredtek, miután a Rust című film forgatásán elsült a kezében egy kellékfegyvernek hitt pisztoly, a lövés pedig eltalálta Halyna Hutchings operatőrnőt, illetve a mögötte álló rendezőt, Joel Souzát is. A rendező életét sikerült megmenteni, az operatőrnő azonban a helyszínen életét veszítette.

Baldwin állítja, hogy nem húzta meg a ravaszt, de nem győzi hangsúlyozni, hogy a tragédia örökre vele marad. A továbblépést persze az sem segíti, hogy a történtek után több stábtag is pert nyújtott be a produkcióval, és egyben Alec Baldwinnal, mint producerrel szemben is. Az áldozat családja egyelőre nem élt ezzel a lehetőséggel.

Karácsonyi bejelentkezése után Alec Baldwin az új év alkalmából is üzent követőinek. A színész Instagram-videójában elmondta, hogy a Rust forgatásán történt tragédia a legrosszabb szituáció volt, amiben valaha része volt, ennek fényében az idei évet az emberi kapcsolatainak szeretné szentelni.

Az új évben a célom a béke, az éberség, a tudatosság, és kapcsolataim elmélyítése azokkal az emberekkel, akiket szeretek, közelebb húzni őket magamhoz, és javítani a viszonyomat azokkal az emberekkel, akiket fontosnak tartok, de talán nem láttam belőlük eleget

– mondta Alec Baldwin, hozzátéve, hogy igyekszik a negativitást is kiűzni a mindennapjaiból.

A poszt alatt egyébként több kommentelő is jelezte, hogy támogatják a színészt, aki szerintük mostanra sokkal jobb bőrben van, mint a tragédiát közvetlenül követő időszakban.

(Borítókép: Alec Baldwin beszél a 2021-es RFK Ripple Of Hope gálán a New York Hilton Midtownban 2021. december 9-én New Yorkban. Fotó: (Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images)