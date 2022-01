Eldőlt, ki vezeti az Exatlon Hungary új évadát

Elkezdődött az Exatlon Hungay új évada: 2022-ben a pirosak és kékek legjobbjai küzdenek meg egymással a Dominikai Köztársaságban. Mostanra az is kiderült, hogy az Exatlon Hungary All Star műsorvezetője Monoki Lehel, aki azért hagyta abba tizenhét évesen a futballpályafutását, hogy sportkommentátorként a szenvedélye legyen a hivatása.

Ifjúsági magyar bajnok is voltam a Ferencvárossal, de mindig is jobban érdekelt a sport világa annál, mint hogy csak a pályán szaladgáljak. Már gyerekként kommentáltam a mérkőzéseket, tizennyolc évesen pedig lehetőséget kaptam arra, hogy élőben közvetíthessek elsőosztályú magyar bajnoki meccset. Azóta egyértelműen a hivatásommá vált ez a szakma, mindig azt szoktam mondani, hogy nekem tulajdonképpen még soha életemben nem kellett dolgoznom, hiszen a munkám a hobbim is egyben