Az év tiktokerei tele vannak tervekkel, hamarosan saját dallal is jelentkeznek

Oláh Ferenc és kishúga, Tepi nem sejtették, mi vár rájuk azután, hogy beküldték az Index tehetségkutatójára első videójukat. A pilinyi testvérpár rögtön levette a lábáról a Mi a Tiktokod? zsűrijét, velük együtt pedig a fél internet szívét is elrabolták. Lelkesedésük és szorgalmuk ki is fizetődött, ők ketten lettek ugyanis az év tiktokerei – ez pedig állítólag őket lepte meg a legjobban.

Tepi és Feri egy kis faluból érkeztek a Mi a Tiktokod? döntőjére. Bár sokan sejthették, hogy végül nekik ítélik a győztes címet, ők maguk nem hitték, hogy valóban a dobogó tetejére állhatnak. Most, hogy elindultak az ismertség felé vezető úton, tele vannak tervekkel, hamarosan pedig első saját daluk is megérkezik. Ma az idősebbik győztessel, Oláh Ferenccel beszélgetünk.

Ti lettetek az év tiktokerei. Milyen érzés volt, amikor meghallottátok a neveteket?

Nagyon jó, viszont furcsa is. Örültünk nagyon, de nem számítottunk rá.

Milyen céllal indultatok el a versenyen?

Nem volt célunk. Láttuk a hirdetést a TikTokon, és csak úgy jelentkeztünk. Nem is gondoltuk annyira komolyan, nem is tudtuk, mi ez. Aztán csak annyit vettünk észre, hogy bejutottunk a legjobb tizenkettőbe.

Melyik feladat volt a kedvencetek?

Az elődöntős videó. Igazából arra készültünk a legtöbbet, reakcióvideót kellett csinálni, és minden percét élveztük. Szereztem tánctanárt is, aki külön koreográfiát tanított be nekünk. Egy olyan helyre is kimentünk, ami a gyerekkorom miatt nagyon fontos nekem. Egy kisebb forgatáson vagyunk túl, amit imádtunk.

Mit gondolsz, hogyan változhat az életetek most?

Nagyon jó irányba. Reméljük, hogy az Index mentori programja jót hoz nekünk. Ismertebbek lettünk, rengetegen gratulálnak, kérnek zenét vagy új videót. Folyamatosan növekszik a követőink száma, de más platformokon is igyekszünk kiteljesedni. Szeretnénk az Instagramunkat és a YouTube-csatornánkat is fejleszteni.

Most, hogy ismertebbek lettetek, merre tovább?

Próbálkozunk kicsit feljebb lépni, saját dalokat szeretnénk. Már úton is van az első. Ne gondolj a rosszra, ez lesz a szám címe, és sokkal líraibb lesz. Már a stúdiómunkákat intézem, klipet is szeretnénk majd. A követőink is nagyon várják már. Én egyébként nem szerepelnék, inkább a zenére koncentrálnék. Tepi jobban szereti, hogy nézik, nagyon élvezi. Esetleg neki gondolnám majd a későbbiekben, hogy szerepeket kaphat. Én pedig mindenben mellette állok.

Mi a terv akkorra, ha Tepi kinövi a cuki kislány szerepét?

Akkor majd megmutatja, hogy nemcsak azzal tud elérni valamit, hogy egy cuki kislány, hanem bebizonyítja, hogy egy igazi tehetség.

Meddig szeretnétek ezt csinálni?

Őszintén? Mindig. Az lenne a legjobb, ha ez már mindig így lenne. Sőt, ettől csak feljebb kerülni. Nem tudni, mit hoz a sors; egy dolog biztos, eddig akárhol voltam az életben, mindig volt a hátamon egy gitár, és ez már így is marad.

(Borítókép: Feri és Tepi. Fotó: Miatiktokod / Index)