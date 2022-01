Volt párját lesújtotta Babicsek Bernát halálhíre

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy solymári lakástűzben meghalt Babicsek Bernát színész, zenész, a Paddy and the Rats együttes harmonikása, aki egykor a Barátok közt című televíziós sorozatban is szerepelt.

A népszerű színész halálát – ahogy azt az Index is megírta – feltehetőleg füstmérgezés okozta. December 30-án még közösen állt színpadra a Centrál Színházban Pokorny Liával.

A zenekar tagjait megrendítette a 41 éves Babicsek Bernát halála, akire szülei találtak rá a tragédiakor.

A Paddy and the Rats harmonikása korábban hosszú évekig alkotott egy párt Csomor Ági színésznővel, akivel lényegében a művészvilágban is együtt tették meg a kezdeti lépéseket.

A színésznő nemrég elárulta, hogy Gór Nagy Mária színitanodájában ismerték meg egymást Babicsek Bernáttal, és noha később szakítottak, a szeretet örökre megmaradt közöttük.

Jó ideje már csak barátok voltunk, de a halála, és hogy azért kell beszélnem Bernátról, mert már nincs többé, mély sebeket tép fel a szívemben

– mondta a Blikknek Csomor Ági, aki az elmúlt közel két évtizedben is szoros kapcsolatban állt korábbi párjával, aki szerinte szeretett volna családot, de azt, hogy milyen érzések kavarogtak szívében, azt egyedül ő tudhatta.

A színésznő egyébként Babicsek Bernát édesanyjától tudta meg, hogy volt kedvese feltehetőleg füstmérgezésben életét vesztette.

Amikor hívott Bernát édesanyja, nem akartam elhinni, amit mond. Annyira nem tűnt valóságnak...

– nyilatkozta a színésznő, aki szeretettel emlékszik vissza volt barátjára.

