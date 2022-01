Nem kap kártérítést a Nirvana borítóján meztelenül csecsemőként látható férfi

Elden keresetében azt állítja, hogy a szóban forgó fotó rendkívüli és folyamatos érzelmi stresszt okozott neki, ami számára anyagi veszteséggel járt és az életkedvét is csorbította. A férfi Dave Grohltól, Krist Novoselictől, a zenekar még élő tagjaitól, valamint Courtney Love-tól, Kurt Cobain elhunyt énekes özvegyétől, Guy Osearytől és Heather Parrytől, Cobain hagyatékának kezelőitől, Kirk Weddle fotóstól és Robert Fisher borítótervezőtől is várja a kártérítést.

A férfi által benyújtott keresetet decemberben támadta meg a zenekar, melynek jogi képviselete kijelentette, hogy Spencer Elden állítása, miszerint a borítóképen gyermekpornográfia látható, abszurdum, hiszen ha ez így lenne, mindenki bűnös lenne gyermekpornográfia birtoklásának bűntettében, akinek megvan otthon a lemez. A banda védői arra is emlékeztettek, hogy a Nirvana-baba eddig úgy tűnt, élvezi a hírnevet, amit párkeresésnél is előszeretettel hangoztat. Emellett az említett album címét is a mellkasára tetováltatta, és az eBay-en az album borítójának dedikált példányait is árulja.

Szerintük az ügy egyébként 2011-ben elévült, így nem érdemes miatta perelni.

Elden jogi képviselete ezzel szemben azzal érvel, hogy a gyermekpornográfia nem elévülő bűncselekmény, főleg, mivel az albumot továbbra is az eredeti formában árulják.

A férfi jogi képviselőinek december 30-ig kellett volna válaszolnia a Nirvana elutasító indítványára, de a határidőt elmulasztották. Ennek fényében Fernando M. Olguin bíró elutasította az ügyet, ám Eldenéknek továbbra is lehetősége van újra benyújtani a kérelmet, amennyiben ennek legkésőbb január 13-ig eleget tesznek – írja az MTI.

(Borítókép: A Nirvana Nevermind albumának borítója. Fotó: Samir Hussein / Getty Images)