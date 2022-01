Gyertyagyújtással emlékeznek Babicsek Bernátra Budapesten

Hétvégén érkezett a szomorú hír, hogy meghalt Babicsek Bernát, zenész, színész, harmonikaművész, a Paddy and the Rats zenekar oszlopos tagja, akit több színházi darabban és televíziós sorozatban is láthatott a közönség. A fiatal művész távozása mindenkit megrendített – Babicsek Bernátot nemcsak a színpadi munkája, hanem a személyisége miatt is rengetegen szerették.

A Paddy and the Rats zenekar, amelynek csaknem tíz éve volt már oszlopos tagja, kedd este a Facebook-oldalán tudatta, hogy aki szeretne, a Turay Ida Színháznál kialakított emlékfalnál gyújthat gyertyát Babicsek Bernátért. Zenészbarátai szerint ez a hely volt társuk másik nagy szerelme a zene mellett.

Gyertyát gyújtottunk ma Bernie-ért a budapesti Turay Ida Színháznál, ami az ő kis fészke volt, és a másik nagy szerelme a zene mellett. Szeretnénk még egy kis időt kérni, amíg magunkhoz térünk ebből a sokkból és további információkkal tudunk szolgálni. De addig is, ha szeretnétek gyertyát gyújtani érte és megemlékezni róla, itt a színháznál bármikor megtehetitek

– olvasható a Paddy and the Rats bejegyzésében.

Babicsek Bernát 1980-ban született Solymáron, és ott is nőtt fel. Gyermekkorától zenélt, ének-zene szakon diplomázott, majd 2000-től a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult színészmesterséget.

Több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt, utóbbiak közül a Szeress most, a Barátok közt, illetve a Jóban Rosszban című széria epizódjaiból ismerheti leginkább a közönség. Emellett játszott a Játékszínben, a Szkéné Színházban, a Ruttkai Éva Színházban, a Karinthy Színházban, a Turay Ida Színházban és a Pinceszínházban is. Legutóbb Pokorny Liával állt színpadra a Centrál Színházban a Liaison című produkcióban.

Zenészként a harmonika volt a hangszere, 2006-ban lemeze is megjelent Tangó-harmonika címmel. 2012-től Bernie Bellamy művésznéven az ír punk rock vonalat képviselő Paddy and the Rats zenekarban játszott, idén lett volna tíz éve, hogy a csapat oszlopos tagja. Zenésztársaival barátok, illetve testvérekként szerették egymást.

A fiatal művész január 1-jén egy tragikus konyhai baleset következtében hunyt el, miután solymári lakásában tűz keletkezett. Babicsek Bernát 41 éves volt.

(Borítókép: Babicsek Bernát. Fotó: Pogonyi Nóra)