Marilyn Manson mindig is azon művészek egyike volt, aki meglehetősen rendhagyó módon hódolt szenvedélyeinek. Az ő koncertjein senki sem számított motivációs beszédre vagy egymással ölelkezésre, ahogyan a számait sem elalváshoz hallgatták a rajongói. A ma 53 éves énekes szénája az elmúlt évben igencsak rosszul állt, és jelenleg sem mutat javuló tendenciát.

A vitatott erkölcsű Manson élete tavaly februárban fordult fel fenekestül, ám ennek előtte is bőven volt miről beszélni, ami a kétes viselkedését illeti. Egy korábbi cikkünkben részletesen taglaltuk élettörténetének különös állomásait, melynek részeit még olvasni is iszonyú.

Az énekestől nem csak külsőleg, de belsőleg sem állnak messze a feltűnően megrázó jegyek. Élete során többször is összetűzésbe került a hatóságokkal, de kivétel nélkül mindent megoldott némi kártérítéssel, vagy az ügyvédei sikálták el a dolgait. Volt szó a közönségének levizeléséről, halálos fenyegetésekről, emberi csontok pipába töltéséről és elfüstöléséről és az empátia alapos hiányáról is. Amellett, hogy Manson 2001-ben a saját biztonsági őrének arcába nyomta a nemi szervét, egy siket rajongóját és a néhai Michael Jackson lányát is közröhej tárgyává tette. Utóbbit 15 évesen nem engedték el kedvence koncertjére, így a lány felvágta az ereit. Ezt követően az énekes érvágást imitált a Paris által oly nagyon várt fellépésén, és név szerint neki címezte Disposable Teens, azaz eldobható tinédzserek című számát. Ezt követően a közösségi oldalán keresztül jobbulást kívánt a lánynak, és biztosította arról, hogy bármikor helye van a vendéglistáján. Ami a siket rajongót illeti, Marilyn Manson kvázi egy orgiára invitálta meg magához, ahol levetkőztette és különböző húsféléket, köztük disznólábat aggatott a nő meztelen testére. Később az egyik bandatag szexelt a rajongóval, még egy másik szitokszavakkal illette, mondván, úgy sem hallja.

Brian Hugh Warner egyébként katolikus családban nőtt fel, édesapjával látogatott is miséket. Már gyerekkorában vonzotta a rock és a metál világa, tanárai próbálták is eltántorítani szenvedélyétől, úgy hitték ugyanis, hogy rajongása tárgya egyenlő utat jelent a drogok és a bűnözés világába. Végül nem is tévedtek nagyot.

A zenekar, amit ma csak Marilyn Mansonként ismer a világ, eredetileg Marilyn Manson & The Spooky Kids (azaz rémisztő kölykök) néven alakult meg 1989-ben, végül az említett utótagot elhagyták. A művésznevet egyébként Marilyn Monroe és Charles Manson nevéből ollózta össze a viselője. Utóbbit egyébként a Tate-LaBianca gyilkosságok kiterveléséért ítéltek el. Fennállása alatt a banda 11 stúdióalbumot adott ki, az utolsó, We Are Chaos című lemez tavaly év elején debütált, azóta nagy a csend, ami érthető is a történtek miatt.

Mansonnak több ismert nővel is volt kapcsolata. Együtt járt a Trónok Harcából ismert Esmé Biancóval, a Westworldös Evan Rachel Wooddal, illetve 2005 és 2007 között Dita von Teese férje volt. Utóbbi egy, azóta már törölt bejegyzésben jelezte, hogy őt nem bántalmazta a férje a kapcsolatuk idején, ám bővebben nem kívánt nyilatkozni a történtekről. Na de milyen történtekről?

Az énekest 2021 februárjában Evan Rachel Wood vádolta meg azzal, hogy rendszeresen bántalmazta évekkel korábbi kapcsolatuk idején. Marilyn Manson exe állításait az Instagramján keresztül cáfolta, mondván:

Nyilvánvaló, hogy a művészetem és az életem már régóta vita tárgyát képezi, de ezek a közelmúltbeli állítások borzalmasan eltorzítják a valóságot. Az intim kapcsolataim mindig és kivétel nélkül beleegyezésen alapultak hasonló gondolkodású partnerekkel. Mindettől függetlenül valahogy és valamiért most egyesek úgy döntöttek, hogy megmásítják a múltat.

Ezt követően hirtelen több állítólagos áldozat is előbújt, köztük Esmé Bianco is, aki beperelte az énekest, és képekkel kívánta bizonyítani, hogyan kínozta őt, amíg egy pár voltak.

Wood és Bianco után még több nő következett, aki a bíróságon kívánta megbosszulni azokat a gyötrelmeket, amelyeket Marilyn Manson okozott nekik. Az énekes horror-repertoárja igen színes volt, a kötözésen és verésen át állítólag előszeretettel éheztette, vagdosta össze, égette meg, és erőszakolta meg kiszemeltjeit, de volt olyan alkalmazottja, aki azt mondta, Manson nem hagyta őt aludni, és szó szerint felkínálta őt szexuális céllal az üzlettársainak.

Az énekes ezen vádakra már egyáltalán nem reagált. Evan Rachel Wood vádjainak tagadása után semmilyen módon nem nyilvánult meg a közösségi oldalakon, és máshol sem. Kivételt képez ez alól Kanye West új, Donda nevű albumán való vendégszereplése, amelynek kapcsán a rapper még a lemez beharangozó előadására is meghívta az énekest, nem törődve a sorozatosan benyújtott szexuális abúzusos ügyekkel. Később még istentiszteletet is tartottak karöltve, ahová Justin Biebert is meginvitálták.

Marilyn Manson tavaly egyetlen ügyben adta fel magát, ám itt is állította, hogy ártatlan. Elfogatóparancsot azután adtak ki rá, hogy időről-időre elmenekült egy 2019-ben történt incidens elől, amikor is a felperes szerint (aki a banda operatőrnője volt) az énekes leköpte a kameráját és az orra tartalmát is rá ürítette. Előrelépés egyelőre nem történt, ám ha bizonyosodik Manson bűnössége, legfeljebb egy éves börtönbüntetésre és 2000 dolláros pénzbírságra számíthat.

Ugyan több per is folyamatban van az énekes ellen, eddig nem sokat tudni arról, hogyan alakulnak. Annyi biztos, hogy egy névtelen áldozat ügyét már ejtették, a bíróság szerint ugyanis nem állt rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy bizonyítani tudják az évekkel ezelőttről felemlegetett abúzust. A lehetőséget ugyan megadták a nő számára, hogy újabb részletekkel segítse a munkájukat, egyelőre nem folytatódott az ügy. A sajtóban legalábbis biztosan nem.

Időközben Evan Rachel Wood ismét színre lépett. Ezúttal volt férjével kénytelen pereskedni, annyira félti ugyanis nyolcéves fiát Mansontől, hogy szeretne vele elköltözni, a gyerek apja, Jamie Bell azonban nem érzi ezt méltányosnak.

Komolyan vettem Manson fenyegetését, akkor és most is. Harci kutyákat is biztonsági őröket alkalmazok éjszakánként. (...) Rendkívüli módon félek a feltételezett elkövetőtől. Súlyosan traumatikus fizikai és lelki sérüléseket szenvedtem el tőle, és tartok attól, hogy megtorolja majd azt, hogy tanúskodtam ellene, hogy elmondtam, hogy ártott nekem, a fiamnak és a családom tagjainak. Tapasztalataim szerint a feltételezett elkövető nagyon bosszúálló típus, és mindig is világossá tette számomra, hogy tönkre fogja tenni az életemet. (...) Frusztrál, hogy Jamie nem érti meg, milyen hatással van ez a nyomozás a biztonságunkra. Marilyn Manson közvetlen veszélyt jelent rám, és azokra, akiket szeretek, beleértve a fiunkat. A kockázatot pedig tovább növeli, ha Jack és én Los Angelesben tartózkodunk, ahol a feltételezett elkövető és a sátánista köre lakik

– mondta a színésznő.

Visszatérve a jelenleg is tartó peres ügyekre, Manson házát november végén rendőrök rohamozták meg, és egy csokor adathordozót foglaltak le bizonyíték gyanánt. Egyelőre nem ismert, találtak-e valamit, ami perdöntő lehetne, az viszont biztos, hogy az énekes a razzia idején nem tartózkodott otthon, sőt. Meglehetősen messze tartózkodott LA-től, hiszen feleségével, Lindsay Usichhal töltötte kései nászútját Berlinben a The Sun szerint.

Igen, Manson 2020-ban vette feleségül fényképész kedvesét, akivel a jelek szerint továbbra is együtt járnak, dacára azoknak a vádaknak, amelyeket fentebb említettünk. Lindsay Usich nem hiszi el, amit az uráról állítanak, és állítólag meg is köszönte a rajongóiknak, hogy kitartanak az igazság mellett és támogatják őket. Ők ketten egyébként 2012-ben ismerkedtek meg egy fotózáson, és úgy fest, megmaradt közöttük az összhang.

Marilyn Manson bűnösségét illetően nehéz dönteni, erre azonban ott van a bíróság. Amíg ők nem ítélkeznek felette, megilleti az ártatlanság, bár meglehetősen beszédesnek hat, hogy a vádak megsokasodását követően csak az ügyvédjein keresztül tagad, vagy esetenként semmilyen módon nem kommentálja az ellene felhozottakat.

(Borítókép: Marily Manson Londonban 2015. június 11-én. Fotó: Danny E. Martindale / Getty Images)