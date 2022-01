James Corden koronavírusos

Újabb híresség kapta el a koronavírust. A 43 éves James Corden csütörtökön az Instagram-oldalán adta hírül, hogy pozitív lett a tesztje. A The Late Night Show James Cordennel házigazdája egyelőre teljesen jól érzi magát, ami szerinte annak köszönhető, hogy korábban felvette az oltásokat. Corden azt írja, bár tünetei nincsenek, a következő napokban elmaradnak a showműsorának adásai.





Az Egyesült Államokban, részben az omikron variáns terjedése miatt, az utóbbi időben megemelkedett a fertőzések száma. Los Angeles, ahol Corden a műsorát forgatja, ráadásul pont egy olyan terület, amelyre az elmúlt hetek adatait nézve ez hatványozottan igaz: szerdán 26,754 új fertőzöttet regisztráltak.

James Corden mellett a napokban több híresség is pozitív Covid-tesztet produkált: Hugh Jackman, Whoopi Goldberg, Debra Messing, LL Cool és Jessi J is elkapta a fertőzést, illetve Jimmy Fallon és Seth Meyers is a héten jelentette be, hogy koronavírusos – írja a People. A 48 éves Meyers műsora várhatóan jövő hétfőig szünetel.