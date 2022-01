A jövő generációja sem marad hírességek nélkül

Tavaly is bőven érkezett utánpótlás, ami a híres bébiket illeti. Külföldi és hazai hírességeink közül is többen bővítették a családjaikat, volt, aki megmutatta az új, jövevényt, és persze olyan is, aki nem. Kik ők?

2021 sokak számára volt meghatározó év. Rengeteg megpróbáltatás áll mögöttünk, a nehézségek mellett azonban büszkélkedhetünk sikerekkel és örömhírekkel is. A tavalyi évben sok család bővült új tagokkal, természetesen a hírességek világába is érkeztek új jövevények. Nekik köszönhetően a jövő generációja sem marad utánpótlás nélkül, ami a celebeket illeti.

Magyarországon és külföldön egyaránt érkeztek sztárbabák a pandémia alatt. Idehaza megszületett például Horváth Éva másik második fia, akit ugyan a Best magazinban megmutatott a rajongóknak, hétköznapjai során ezt nem igen teszi meg, inkább óvja Kristófot és Alexet a rivaldafénytől. Hasonló a helyzet Sáfrány Emese első kisbabájával, Noellel is, akit ugyancsak nem láthatnak a modell követői, maximum a buksiját, hátulról.

Mihalik Enikő

A magyar szupermodell kislánya nyáron jött világra, azóta többször is láthattuk már az arcocskáját, édesanyja pedig őszintén beszélt is arról, hogyan éli meg a szülőséggel járó nehézségeket.

Felkészítettek rá, hogy nehéz lesz. De közben most mégis úgy érzem, hogy erre egyszerűen nem lehet előre felkészülni. (...) Segít, persze, de az éjszakák kegyetlenek tudnak lenni, amikor a baba mondjuk eltolja magát, nem akar szopizni, ő is sír, én is sírok, mert nem értem, hogy miért nem akar szopizni, és közben tudom, hogy miattunk a férjem sem tud aludni. Amennyire szeretem a kislányomat, és boldog vagyok, annyira nehéz is ez az egész. Az elmúlt hetekben nem volt még olyan nap, hogy ne sírtam volna el magam. Akár szoptatás közben is, otthon evés közben, a zuhany alatt, vagy a parkban, sétálás közben

– mondta még szeptemberben.

Mihalik Enikő egyébként a szüléstörténetét is rögzítette, amit nem sokkal Eva Rose születése után megosztott közönségével.

Dér Heni

Az énekesnő és kedvese, Bakos Gergő már a kapcsolatuk elején érezték, hogy rátaláltak arra a személyre, akivel családot szeretnének alapítani. Nagyon szerettek volna babát, Dér Heni első terhessége azonban vetéléssel végződött, erről a Nyerő Párosban is beszéltek.

A gyászidőszak után az énekesnő ismét teherbe esett, májusban pedig életet is adott egészséges kisfiának, akit Bendegúznak neveztek el. A baba egyébként az autópálya közepén döntött úgy, hogy ideje megszületni, így a vajúdó Dér Henit rendőrautóval szállították kórházba.

Emily Ratajkowski

Amíg sok híresség igyekszik elrejteni a várandósságát, addig Emily Ratajkowski szinte az első pillanattól kezdve fáradhatatlanul fotózta és fotóztatta magát, gyakran teljesen pőrén imádva átalakulóban lévő testét. A modell a Vogue-nak adott interjújában azt mondta, nem szeretnék meghatározni a kicsi nemét, a döntést inkább rá bízzák, és 18 éves koráig várnak, hogy ezt tudassa velük.

Sylvester Apollo Bear végül márciusban született meg, neve alapján úgy tűnik, biológiai neme alapján egyelőre kisfiúként aposztrofálták, bár élete első fotóján rózsaszín sipkát adtak a fejére.

Macaulay Culkin

A Reszkessetek, betörők! Kevinje áprilisban lett édesapa. Párja, a Zac és Cody élete című szériából ismert Brenda Song LA-ben adott életet Dakota nevű kisfiuknak, a névválasztás pedig igencsak szívből jövő gesztusnak számított az ő esetükben. A kisdednek azért adták a Dakota nevet, mert így hívták a gyerekszínész néhai nővérét is, akit 2008-ban, az utcán sétálva gázolt el egy autó.

Kit Harington

A Trónok harca Havas Jonja és Ygritte-je februárban nézett szülői örömök elé, legalábbis ekkor jelentek meg az első hírek a kisded érkezéséről. Bár a nevét azóta sem tudjuk, annyit igen, hogy a párnak fia született, a színész pedig imádja őt tánccal megnevettetni. Őket ismerve persze már ez is bőséges infó volt, hiszen kevesen akadnak a szakmában, akik úgy óvnák a magánéletük, mint ők.

Cardi B

A rappernő második gyermeke ugyan négy hónapos is elmúlt már, valamiért az ő nevét sem tudjuk, ahogyan az arcát sem láttuk. Ez azért különös, mert Cardi B és Offset kislánya, Kulture gyakran felbukkan a közösségi oldalaikon. Annyit mindenesetre az új baba esetében már biztosan tudni, hogy kisfiú.

Majdnem hercegnők

Az év második felében a brit királyi család is gyarapodott. Nyáron az Egyesült Államokba költözött sussexi hercegi pár várva várt kislánya, Lilibet látta meg a napvilágot. A II. Erzsébet becenevére keresztelt baba születése után sokan várták, hogy elhozza a békét, ám ez a jelek szerint a mai napig várat magára a rojálok körében. Hónapokon át úgy tűnt, hogy a kislány arcát sosem láthatja a publikum, karácsony előtt mégis úgy döntöttek a szülők, hogy megmutatják őt, és a rég látott Archiet is. A sussexi gyermekek egyébként nem örököltek királyi rangot, ám ha Károly trónra lép, ők is a mindenkori uralkodó unokái lesznek, így meglehet, hogy az ő megszólításuk is változik.

Beatrix brit királyi hercegnő szeptemberben adott életet Edoardo Mapelli Mozzival közös kislányuknak, Sienna Elizabethnek. A kicsit egyelőre még nem mutatták meg a nyilvánosság előtt, annyi már biztos, hogy 11. a trónöröklési rendben. Archie a 7., Lilibet pedig a 8. helyen áll jelenleg.

Titok, hogyan érkeztek, de itt vannak

Idén két híresség is beszámolt a babája érkezéséről, ám esetükben különleges körülményeket kell említeni. Naomi Campbell májusban a semmiből állt elő azzal, hogy ötvenévesen anya lett. Bejelentése után találgatni kezdett a világ, hogy vajon örökbefogadott, vagy béranya segítségét kérte a modell, akit néhány héttel ezt megelőzően még lapol hassal fotóztak. Egy bennfentes szerint béranya hozta világra a babát, és nem mellesleg az is kiderült, hogy Campbell kapcsolatban él, és együtt élvezik a szülőség örömeit.

A hosszú ideje csupán rongyosra rágott válása kapcsán emlegetett Amber Heard is anyaszerepet vállalt tavaly tavassza. Az ő kislányát is béranya hozta világra, ám a színésznő nem ecsetelte ennek körülményeit. Júliusban a következő szöveget tette közzé az Instagramon:

Annyira izgatott vagyok, hogy megoszthatom veletek ezt a hírt. Négy évvel ezelőtt döntöttem el, hogy gyermeket szeretnék. A saját feltételeim szerint akartam ezt megtenni. Most már értem, milyen radikális dolog a nők számára, hogy így gondolkodunk sorsunk egyik legalapvetőbb részéről. Remélem, eljutunk egy olyan pontra, amikor normalizálódik, hogy nem akarunk gyűrűt, hogy gyermekünk lehessen. Egy részem szeretné fenntartani, hogy a magánéletemhez senkinek semmi köze. Azt is megértem, hogy a munkám jellege miatt erre jobban oda kell, hogy figyeljek. A lányom 2021. április 8-án született. A neve Oonagh Paige Heard. Ő az életem hátralévő részének kezdete

– írta posztjában a színésznő, aki minden bizonnyal magányosan kezdett bele a gyermeknevelésbe, tavaly nyáron ugyanis egy fotó mellett azt írta, hogy ő csak az anya és az apa, a kislány pedig a főnök.

Hogy végül a fentebb felsorolt gyermekek is híres szüleik nyomdokaiba lépnek-e, egyelőre nem tudni. Vannak, akik tudatosan óvják utódjaikat a reflektorfénytől, és persze olyanok is, akik megmutatják a kicsiket. Végső soron persze ők döntenek majd arról, milyen úton szeretnének elindulni az életben, és csak rajtuk áll, hogy ehhez ugródeszkaként használják-e anyu és apu kapcsolatait, vagy sem. De ez már a jövő zenéje.

(Borítókép: Kit Harington, Meghan Markle és Dér Heni. Fotó: Samir Hussein / WireImage / Roy Rochlin / Getty Image / Papajcsik Péter / Index)