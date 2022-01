Reggeli műsorban tér vissza Harsányi Levente a rádiózáshoz

Ahogy korábban az Index is megírta, még ebben a hónapban megszólal az első hazai, csak sporttal foglalkozó rádióállomás, a Sportrádió. A tematikus rádió beindítását Szöllősi György tulajdonos csütörtök este a Nemzeti Színházban az Év Sportolója Gálán jelentette be, és az is kiderült, hogy olyan, a közmédiában és a kereskedelmi adóknál is megforduló húzónevekkel startol majd az adó, mint Szujó Zoltán, Harsányi Levente és Csisztu Zsuzsa.

Mostanra az is kiderült, hogy az ország első, csak sporttal foglalkozó rádiója január 17-én indul el,

a reggeli műsorban pedig elsőként Harsányi Levente és Risztov Éva köszönti majd a hallgatókat.

Erről mindketten az Instagram-oldalukon tájékoztatták a nyilvánosságot.

Hogy sportosan induljanak a reggelek, és sportosan teljenek a napok! Január 17-én reggel elindul Magyarország első Sportrádiója a 105.9 Mhz-en és az nso.hu-n! Reggel Risztov Évivel kezdünk, de egész nap kiváló sportos és a sportot értő kollégák várnak mindenkit!

– fogalmazott bejegyzésében Harsányi Levente, aki tavaly még a Petőfi Rádiónál dolgozott.

Mint ismert, Harsányi Levente több kollégájával együtt novemberben távozott a Petőfi Rádiótól, ahol éveken keresztül a reggeli műsor egyik hangja volt. A személycserékre az után került sor, hogy Béli Ádám az M2 Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a kapcsolódó internetes tartalmak csatornaigazgatója lett, és újítani kívánt a platformokon. November 2-án érkezett a hír, hogy Péczeli Dóra, Harsányi Levente, Bikfalvi Tamás, Patkó Béla, Iller Bálint és Boros Csaba munkájára a továbbiakban nem számítanak a Petőfinél.

(Borítókép: Harsányi Levente 2016-ban. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)