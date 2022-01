Harmadik fél miatt ment tönkre Horváth Gréta házassága

Ahogy korábban az Index is megírta, külön utakon folytatja az Ázsia Expressz második évadának győztes párosa – Horváth Gréta a közösségi oldalán jelentette be, hogy Meggyes Dáviddal véget ért a kapcsolata. Bár posztjában kijelentette, hogy a történtek részleteit nem kívánja megosztani a nyilvánossággal, exe most mégis megtette, mintha őt akarná védeni ezzel.

Meggyes Dávid egy story-bejegyzésben szólította meg azokat, akik a szakításukról tudomást szerezve állítólag kéretlen üzenetekkel bombázták az édesanyát, posztját pedig Horváth Gréta is megosztotta. Az eddig is egyértelmű volt, hogy a férfi döntött úgy, hogy elhagyja a párját, most viszont az is kiderül, miért.

Dávid nyilatkozata! Én természetesen tudom, mi van még a háttérben. Esnek ki a csontvázak a szekrényből az elmúlt 4,5 évet illetően... döbbenetesen állok az egész előtt

– írja Horváth Gréta a továbbosztott story-bejegyzés mellett, amelyből kiderül, hogy exe, akivel 2020 elején házasodtak össze, egy harmadik fél miatt hagyta el.

Én döntöttem, én mentem el, én rúgtam fel az összes fogadalmam, amit Barinak tettem, és megértem, ha sosem fog megbocsátani! Van valakim! Miért őt bántjátok?! Jobb feleséget, anyát, barátot, társat nem kívánhattam volna nála. Ez nem az ő hibája! Ezt mindenki vésse a fejébe

– olvasható Meggyes Dávid nyilatkozatában.

(Borítókép: Horváth Gréta 2020. augusztus 3-án. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)