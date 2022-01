Most már az élet írja a Kardashian család valóságát?

A Keeping Up With The Kardashians című sorozat 2007-ben debütált, és a puszta létezése elég volt ahhoz, hogy a család hírhedt tagjait a bulvármédia képzeletbeli vizének tetején tartsa. Kris Jenner remekül csűrte-csavarta a szálakat, dollármilliárdossá téve mindenkit, aki csak fontos volt neki.

A Momager minden bizonnyal máig igyekszik megrendezni ezt-azt, vannak azonban dolgok, amelyek fölött neki sincs hatalma. Ilyen volt tavaly az Atroworldön történt tragédia, Kanye West ámokfutása, majd Tristan Thompson notórius nőfaló viselkedése, ami év elején csúcsosodott ki igazán.

A Kanye West-regény

Kanye West és Kim Kardashian papíron a mai napig házasok, bár a celebritás újabban Pete Davidson humorista oldalán találta meg a boldogságot, valószínűleg emiatt is sürgette meg nemrég a bíróságot, hogy szabadítsák meg végre volt ura vezetéknevétől. A rapper állítólag a menekülni vágyó celebritással szemben vett magának házat, az idáig vezető út azonban rögös volt.

A problémák az amerikai elnökválasztási kampány idején kezdődtek, amikor egyébként a rapper is megpróbálta beírni magát az Egyesült Államok történetébe inkább kevesebb, mint több sikerrel. A kampányidőszak alatt elárulta például, hogy ha rajta múlott volna, első gyermekük nem jön világra. Mindezt zokogva. Twitteres ámokfutása ugyancsak emlékezetes volt, hiszen a Kardashian család több tagját is közröhej tárgyává tette, Kylie Jennerről például nemes egyszerűséggel kiírta, hogy büdös. Ezeket később törölte, majd elköltözött a feleségétől. Kim Kardashian ezt követően minden követ megmozgatott, hogy megmentse a házasságot, a hírek szerint azonban a rapper erre nem volt különösebben nyitott, így végül a celebritás is belátta, hogy nincs esély a folytatásra. Ennek ellenére úgy döntött, megtartja volt ura nevét, majd Kanye West új albumának bemutatóján váratlanul menyasszonyi ruhában lépett színpadra. Ekkor joggal hitték azt sokan, hogy ők ketten visszataláltak egymáshoz.

A történet végül máshogy alakult, a rapper állítólag Irina Sejk ölében vigasztalódott, miután pedig ez az affér véget ért, egy Vinteria nevű modellel múlatta az időt. Ez idő alatt Kim Kardashianre is rátalált a szerelem, méghozzá Pete Davidson komikus személyében. Ez mintha valamit elindított volna a rapperben, Kanye West ugyanis nyilvánosan kérte volt nejét, hogy térjen vissza hozzá, azt hangoztatva, hogy ezt maga az úristen is így akarja.

Nem sokkal később a rappert egy Julia Fox nevű színésznővel hozták hírbe, akivel, úgy fest, valóban kialakult valami. A napokban Fox azt mondta, kedvese egy egész lakosztálynyi ruhával lepte meg őt, amiből a randevújuk előtt választhatott, ölelkezésükről pedig fotók is készültek. További érdekesség, hogy a rapper állítólag új kapcsolata ellenére is Kim Kardashiannel szemben vett házat magának, bár ennek oka lehet az is, hogy szeretne igazán közel lakni a gyermekeihez.

Az Astroworld-tragédia

2021 egyik legnagyobb botrányának számított az Astroworld fesztiválon történt tragédia. Travis Scott koncertje tíz ember életét követelte, az áldozatok között volt gyermek is. Amíg a rapper színpadon állt, a közönsége könyörgött, hogy fújja le a show-t, ő azonban akkor sem állt le, amikor az egészségügyi személyzet éppen egy eszméletlen fesztiválozót emelt ki a tömegből.

Egyesek megvédték Scottot, mondván, a színpadon állva semmit sem látott vagy hallhatott, a többség viszont felháborítónak találta a viselkedését, és nemigen hitték, hogy a fülére senki sem szólt, hogy nagy baj van. A megítélésén nem segített, hogy miután befejezte a műsorát, rögtön Drake afterpartijára sietett, ahogyan az sem, ahogyan végül a tragédiáról nyilatkozott. Decemberben adott interjút először a történtekre reflektálva, és ugyan korábban is állította, hogy nem tudta, mi zajlik a közönség sorai között, és a jövőben szeretne minden ilyesmit megelőzni, nem mulasztotta el hozzátenni, hogy

hát igen, tudod, én vagyok a fesztivál arca. Művész vagyok. Szóval igen, a média rám akarja kenni az egészet.

Az említett mondat olaj volt a tűzre, és sem a közvéleményt, sem pedig az áldozatok hozzátartozóit nem hatotta meg. 750 ezer dolláros kártérítést követelnek tőle és a szervezőktől, jelenleg egy nagy halom per van ellene folyamatban.

Az említett tragédia után egyébként több mint egy hónapra elnémult a rapper várandós barátnőjének Instagram-oldala is. Kylie Jenner posztjai igencsak komoly bevételi forrást jelentenek, hiszen egy-egy bejegyzése akkora összeget kóstál, amit más évek alatt sem keres meg, az említett periódusban azonban ettől a pénztől el kellett búcsúznia a családnak. Hogy ő maga döntött-e így, vagy a csapata javasolta neki, nem tudni, azonban többen is elővették azért, mert a koncerten ő is jelen volt, és bőven rögzített videókat is a VIP-páholyból, így nem hiszik el neki, hogy semmit sem látott. Valami lehetett is ebben, hiszen Kylie minden ilyen jellegű tartalmát törölte, ám később ő is azt állította, hogy nem látta, mekkora a baj.

Ez a tragédia olyasmi volt, amire senki sem számított, mindazonáltal a hírhedt családot is meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozta. Nemcsak a bevételeikre, de a hírükre is rossz hatással volt.

A notórius nőfaló

Tristan Thompson már jó ideje rondít bele a családi idillbe, Khloé Kardashian mégis úgy volt vele egy ideig, hogy megtartja gyermekének apját annak ellenére is, hogy számos alkalommal volt hűtlen hozzá, többek között akkor is, amikor éppen a közös kislányukkal volt várandós. A történet pikantériája, hogy kapcsolatuk alatt a kosárlabdázó Jordyn Woodsszal, Kylie Jenner országos barátnéjával is összeszűrte a levet, és bár a lány próbált őszinte lenni utólag, a Kardashian-klán nyilvánosan alázta őt egy ideig. A dolog pikantériája az, hogy Khloé ezután is visszatért csalfa párjához, aki ezután sem volt képes monogám maradni, sőt.

Nemrég apasági teszt bizonyította, hogy amíg Tristan Thompson együtt járt a legfiatalabbik Kardashian nővérrel, összegabalyodott egy Maralee Nichols nevű edzővel, afférjuknak pedig meg is lett a gyümölcse. A kosárlabdázó a minap Instagram-posztban kért elnézést Khloétól, ám ez valószínűleg már nem sokat nyom a latban.

Ma az apasági teszt eredményei azt mutatták, hogy Maralee Nichols gyermeke az enyém is. Teljes felelősséget vállalok a tetteimért. Most, hogy az apaság megállapításra került, várom, hogy barátságban neveljük együtt a fiunkat. Őszintén elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, vagy akinek csalódást okoztam ezekben az időkben, nyilvánosan és a magánéletben egyaránt. Khloé, te nem ezt érdemled. Nem érdemled meg a szívfájdalmat és a megaláztatást, amit okoztam. Nem érdemled azt, ahogyan az elmúlt években bántam veled. A tetteimnek semmi köze ahhoz, ahogyan látlak. A legnagyobb tisztelettel és szeretettel vagyok irántad. Függetlenül attól, hogy mit gondolsz. Még egyszer hihetetlenül sajnálom

– hangzott a vallomás.

Maralee Nichols babája egyébként kezdetben nem volt nagy öröm a kosárlabdázó számára. Állítólag azt mondta a nőnek, hogy vetesse el a magzatot, illetve azt is kijelentette, hogy inkább visszavonul, így elfelejtheti, hogy pénzt zsarolhat ki belőle. Ez az edzőnek nemigen tetszett, ezért megírta a saját nézőpontját az Instagramjára, hozzátéve, Kylie Jenner egyébként lefeküdt Drake rapperrel, csak Tristan Thompsonnak nincs elég vér a pucájában, hogy ezt közölje Travis Scott-tal.

A vallomást követően az edző is közleményt adott ki, melyben azt írta, sosem volt kétsége afelől, hogy vajon a kosárlabdázó-e a fia apja. Arról mindenesetre nem beszélt, hogy áll Thompson azon tervéhez, hogy közösen neveljék a babát, főleg, hogy nemrég még azért perelte, hogy kizárólagos felügyeleti jogot kaphasson.

A People forrása egyébként arról számolt be, hogy Khloé az eset kirobbanása után végleg úgy döntött, hogy hátrahagyja a sportolóval való kapcsolatát, és továbblép egy szebb jövő és egy szerető partner reményében.

Az is biztos, hogy Kim Kardashian sem találta viccesnek Miley Cyrus új dalát, amiben az énekesnő azt énekelte, ő is szeretne mozizni egyet Staten Islanden – akárcsak nemrég Pete és Kim. Mindezt egyébként személyesen a komikusnak is címezte a The Tonight Show-ban még decemberben, ami után a celebritás rá is nyomott a kikövetés gombra Instagramon. Hogy mindez befolyásolja a páros kapcsolatát, egyelőre nem tudni.

Mit hoz 2022?

A 2022-es év bizonyára a hírhedt família számára is tartogat újdonságokat. Kim és Pete talán új szintre emelik a kapcsolatukat, de meglehet az is, hogy végül elbúcsúznak egymástól. Kourtney Kardashian talán oltár elé sétál Travis Bakerrel, Kylie Jenner pedig hamarosan életet ad második, Travis Scott-tal közös gyermekének. Életük bizonyos szegmensei ugyan kikerültek a kontroll alól azzal, hogy már nem beszélnek az érzéseikről egy műsorban, amiben és ami mögött fáradhatatlanul húzza-vonja a szálakat a Momager, meglehet, jobb, ha a saját kezükbe veszik végre az irányítást – Kris Jenner áldásával, persze.

(Borítókép: Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, North West, Caitlyn Jenner és Kylie Jenner 2016. február 11-én New Yorkban. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images for Yeezy Season 3)