Holtan találták szállodai szobájában a Bír-lak színészét

Meghalt a Bír-lak-sorozatból is ismert Bob Saget amerikai színész, holttestét egy szállodai szobában találták meg. A színész-humorista 65 éves volt – írja a New York Post. A lap információi szerint Bob Saget Orlandóban szállt meg a Ritz-Carlton egyik szállodájában.

Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a hatóságok ugyanakkor egyelőre nem találtak semmilyen gyanús körülményt vagy külsérelmi nyomot.

A Bír-lak-sorozatban Danny Tannert megformáló Saget 1977-ben az Adam szemén keresztül című dokumentumfilmért diák Oscar-díjat nyert.

Az alkotás a most elhunyt komikus bátyjának életéről szól, aki egy korábbi autóbaleset után több arcműtéten is átesett. Saget nyolc évadon át volt látható a Bír-lakban, de szerepelt még az Így jártam anyátokkal című sorozatban is, melyben Ted Mosby 2030-as énjének narrátora volt, de feltűnt a Dumb és Dumberben és a Törtetők című szériában is.

(Borítókép: Bob Saget 2014. január 26-án. Fotó: Robyn BECK / AFP)