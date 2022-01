Mintha Tom Hardy és Venom lenne itt velünk

Király Attila hangját mindenki ismeri, a Port.hu sorozatából,a Szessönből most az is kiderül, mire képes, ha Venom helyett egy dobot kell megszólaltania.

Aki látta magyar szinkronnal A Karib-tenger kalózait vagy a Venomot, illetve az utóbbi idők Tom Hardy-filmjeit, annak ismerős lehet Király Attila hangja. Igaz, hogy a szinkronizálás mellett viszont filmekben és színdarabokban is rendszeresen feltűnik, mégis leginkább a nagy hollywoodi sztárokhoz lehet kapcsolni a nevét. Mint kiderült: nem csak mély, kimondottan férfias, öblös, karcos hangon tud szinkronizálni, hiszen ő adja a Bolondos dallamokból ismert marsparancsnok hangját is. Elmondása szerint ez is nagyon fáj, de

a szinkronszínészet ritkán nevezhető igazi művészetnek.

Nem is az elváltoztatott hangon beszélő mesefigurák jelentik a szinkron szakma kihívásait. Király Attila szerint jó színészt kimondottan jó szinkronizálni. Ezzel szemben egy török sorozat már okoz kihívásokat. Inkább nem is néz oda, úgy mondja fel a magyar szöveget.

Felmerül, vajon miért tűnhet jobbnak a 90-es években készült magyar szinkron, mint a mai. Király Attila szerint ez végtelenül egyszerű: nem nagyon változtak a bérek ebben a szakmában az eltelt időben. Ez leginkább a lefordított szövegeken érződik, néha előfordul, hogy felvétel előtt vagy közben a színésznek kell újrafogalmaznia a szöveget.

Király Attila elmesélte, hogy azért kapott énekes szerepet, mert ügyesen táncolt. A tánc pedig a tornászkodásból jött, a zene tehát köze állt hozzá. Amint az a videóból is kiderül, az egyik kedvenc zenekara az AC/DC. Már a lányait is sikerült „megfertőznie” ezzel, így a Disney-zenék helyett

Angus Young gitártémájára headbangeltek.

A színész számára nem is annyira idegen a dobolás, mivel egy szerep kedvéért meg kellett tanulnia az alapokat. Abban a darabban egy dobost alakított, és az a dob szólt az előadáson, amit ő ütött, nem playbackre csinált úgy, mintha ő lenne. A SZESSÖN próbatermében meg is mutatta, hogy még bőven benne van a kezében és a lábában a zúzós kettőnégy.

(Borítókép: port.hu)