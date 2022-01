Hosszú utat járt be a Bagossy Brothers Company. A gyergyószentmiklósi zenészek 2013-ban alapították meg a zenekarukat, majd a sorozatos sikereiknek köszönhetően egy idő után Magyarországra helyezték a bázisukat. Sorra hódították meg a fesztiválok nagyszínpadait, a rajongótáboruk pedig rövidesen óriásira duzzadt – hazai viszonylatban ma már vitathatatlanul a legnépszerűbb együttesek közé tartoznak, akikkel a rendezvényszervezőknek sem rizikó számolni, hiszen a meghirdetett fellépéseikre mindig nagy az érdeklődés.

A zenészek január 14-én a Budapest Arénában állnak színpadra. Egy ilyen esemény minden banda életében mérföldkőnek számít, vannak, akik több évtizedes pályafutás alatt sem érnek el arra a szintre, hogy megtöltsék a 15 ezer ember befogadására alkalmas helyszínt. Persze fesztiválokon és ingyenes városi rendezvényeken is össze lehet hozni többezres tömeget, de az önálló koncertek mutatják meg igazán, mekkora egy zenekar fizető közönsége, azaz, hogy valójában hány ember kíváncsi ténylegesen a dalaikra.

A banda már javában készül az eseményre, az Erzsébetligeti Színházban próbálnak, ahova kérésünkre az Index kameráját is beengedték. Az alábbi videóban ön is szétnézhet a helyszínen, ahol a tagok közül Bagossy Norberttel és Tatár Attilával beszélgettünk a január 14-ei produkcióról.

Mérföldkőhöz érkeztek Bagossy Norberték

Talán nem mindenki tudja, de a Bagossy Brothers Company már másodszor fut neki az arénának, a koronavírus-járvány okán elrendelt rendezvénystop miatt ugyanis a korábban meghirdetett bulit el kellett halasztaniuk. Persze a hosszú kényszerszünetben sem unatkozott a csapat – felvettek egy lemezt és a színfalak mögött folyamatosan azon dolgoztak, hogy ha végre zöld utat kapnak a koncertek, készen álljanak a rajtra. A tavalyi nyár, amikor azért már lazítottak valamelyest a korlátozásokon és bizonyos feltételek mellett engedték az élő zenés rendezvényeket, ismét adott olyan élményeket, amelyek a járvány előtti időszakra emlékeztették a csapatot, s bár a kihagyás miatt azért volt bennük izgalom, arra jutottak, érdemes belevágniuk az aréna-koncertbe.

A szezon végén kellett eldöntenünk, hogy nekiindulunk-e teljes gőzzel az arénának, vagy esetleg lemondjuk. Én nagyon örülök, hogy belevágtunk, mert a jegyeladás azt mutatja, hogy erre továbbra is van kereslet. Nemcsak annak örülök, hogy tudunk zenélni, hanem hogy a közönségnek van igénye az élő zenére, és nem pecsételte meg talán annyira a koncertekre járáshoz való hozzáállást az elmúlt időszak. Az emberek igenis el akarnak menni koncertekre – el akarnak menni nagy koncertekre! És ennek külön örülünk

– mondta Tatár Attila.

Hogy mit is jelent számukra a Budapest Sportarénában fellépni, és egyáltalán mikor érkezett el a pillanat, hogy úgy érezték, készen állnak egy ekkora volumenű bulira, az igazából egy igen szép ívű sikersztorinak is felfogható. Tatár Attila szerint a klubkoncertek, a fesztiválok, illetve a Budapest Parkban tartott bulijuk látogatottsága tökéletes mérce volt arra, hogy kiderüljön, mennyire népszerű a zenekar. A Park kapacitása nem sokkal marad el az aréna mellett, telt házat produkálni egy ilyen helyszínen pedig valóban mérföldkőnek számít – ilyenkor azért már érdemes elgondolkodni azon, hogy nagyobb fába vágja a fejszéjét egy zenekar.

Amikor 15 éves kamaszként otthon az ember megfogja a gitárját, és elkezdi pengetni az első akkordjait, valahol ez az, amit maga előtt lát, még ha nem is tudatosan

– mondta Bagossy Norbert. Tatár Attila szerint a magyar könnyűzenében a Papp László Sportaréna egy olyan cél, amit ha elér egy zenekar, talán azt is érezheti, hogy a bakancslistáról szinte minden megvalósult. A gitáros úgy véli, az egészben pont az az izgalmas, hogy ezek után képes-e az adott együttes továbbra is elég kreatív maradni ahhoz, hogy még hosszú évtizedekig érdekes legyen a produkció számukra, és a közönség számára is.

A január 14-ei eseményre nagyon sok extrával készül a csapat. Egyrészt még sosem álltak színpadra ilyen hosszú műsorral, így az is kihívást jelentett, hogy úgy válogassák össze a dalokat, hogy az elejétől a végéig izgalmas legyen. A koncerten vendégzenészek is csatlakoznak hozzájuk, bár a nevüket egyelőre még titkolják, annyit elárultak, hogy a produkció előtt a gyergyószentmiklósi 4S Street melegíti majd a közönséget, melynek tagjaival gyerekkoruk óta jó barátságot ápolnak. A bulira Erdélyből is érkeznek rajongók, akiknek a MÁV jóvoltából külön vagonokat biztosítanak – a Brassóból induló Hegyilevegő Expressz névre keresztelt turnékocsik péntek reggel futnak be a Keleti pályaudvarra.

Nagy az izgalom is, és nagyon várjuk már azt az érzést, hogy egy zárt térben, ugyanaz a tömeg, mondjuk egy tízezres tömeg együtt kezdjen énekelni velünk. Az szerintem hátborzongató érzés lehet, a jó értelemben véve. Ez az egyik dolog például, amit én személyesen nagyon várok

– mondta Tatár Attila. Az esemény részleteit itt találja.

