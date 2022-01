Egzotikus utak járvány idején: nem mondanak le a luxusról a hazai sztárok

Bár a járványhelyzet megnehezíti a külföldi utazásokat, vannak olyan országok, ahova most is viszonylag könnyedén beléphet az ember. Ilyen például Zanzibár, a Dominikai Köztársaság, a Yucatán-félsziget vagy Mexikó, amelyek karanténkötelezettség nélkül, a legegyszerűbb utazási feltételekkel látogathatók. Más kérdés persze, hogy a kedvelt desztinációk közül többnél áremelkedéssel kell számolni a pandémia miatt, de vannak olyan helyek is, ahol változatlanok maradtak az utazási költségek.

A Fókusz riportjából kiderült, hogy Zanzibárt fejenként akár félmillió forintból is meg lehet úszni, Dominika és Mexikó viszont ennél drágább, ott 6-700 ezer forint körüli összegből nyaralhatunk egy hétig, de Ázsia, Dubaj és a Maldív-szigetek is költségesebb úti célnak számít. Thaiföld, ahol korábban akár 2-300 ezer forintból is össze lehetett hozni egy nyaralást, a karanténkötelezettség miatt sokat veszített a népszerűségéből – bár a csatornának nyilatkozó utazásszervező elmondása szerint az egzotikus részeken itt is 15-20 százalékos áremelkedés tapasztalható.

A hírességek korábban sem tagadták meg maguktól a luxusutakat, az ünnepi, illetve a januári csendesebb szezonban többen közülük rendszeresen hátrahagyták a telet és elrepültek valamelyik trópusi országba lazítani. Az utazásaikról rendre be is számoltak a közösségi oldalaikon, ezen a szokásukon pedig azóta sem változtattak, így nem nehéz kideríteni, kik azok, akik a járványhelyzet és az esetleges többletköltségek ellenére a közelmúltban egzotikus helyre utaztak, vagy akár jelenleg is valamelyik fehér homokos tengerparton pihennek. A Fókusz stábja csokorba gyűjtött néhányat közülük.

Ahogy korábban az Index is megírta, Iszak Eszter és Gyurta Dániel Floridába utazott az ünnepek alatt, Sárközy Ákosék, Dobó Ágiék és Dzsudzsák Balázsék pedig Dubajt választották úti célnak. Tóth Andi Arubán sütteti magát, a Schobert házaspár a Seychelle-szigeteken reformált alakot, Sebestyén Balázsék és Rácz Jenőék pedig Mexikóba repültek, de onnan jelentkezett be nemrég a Wellhello énekese, Diaz is.

Januárban pihi, aztán februártól pörgetjük a stúdiózást, idén sem állunk meg!

– nyugtatta meg rajongóit a jelen pillanatban is a luxusnyaralását élvező zenész, aki a pálmafák mellett egy-egy posztban azt is megmutatta, mit iszik és mivel lakik jól, továbbá az is kiderült, hogy már egy búvárkodáson is túl van.

Diaz zenésztársa mindeközben a Dominikai Köztársaságban pihen. Fluor Tomi már egy csomó fotót közzétett a nyaralásáról, amelyek mind azt mutatják, hogy fantasztikusan érzi magát, annak ellenére, hogy már valószínűleg nincs meg az újdonság élménye, hiszen nem először jár a karibi szigeten.

Mennyire másak vagyunk, mikor tervezetten a boldogságért jövünk valahova. Milyen lenne az élet, ha haza is mindig boldognak lenni mennénk? Szerintem szebb. Tegnap hajótúra volt rengeteg rummal, esküvővel, rögtönzött fellépéssel, meg ami belefért. Imádtam

– olvasható Fluor legfrissebb posztjában, amelyhez egy csomó képet csatolt a napi élményeiről. Egy korábbi bejegyzésből az is kiderül, kikkel időzik a parton: ha létezik olyan, hogy csajos nyaralás, akkor ez annak az ellenkezője.

Szintén Dominikán pihen Nádai Anikó, aki már menyasszonyként jön onnan vissza, Hajmásy Péter ugyanis a napokban gyűrűt húzott az ujjára a tengerparton, amiről korábban egyébként az Index is beszámolt. Ugyanez történt Horváth Cintiával is, elé is a dominikai homokos parton térdelt le a kedvese, a Budapest Honvéd FC játékosa, Batik Bence.

Legszebb álmom vált valóra, a menyasszonyod lettem. Annyira csodálatos volt minden egyes pillanat... te vagy a legszebb ajándék nekem az életben. Nagyon várom az előttünk álló összes kalandot. Szeretlek, Batik Bence!

– olvasható a modell-influenszer által megosztott videó mellett, amelyben a lánykérés pillanatai láthatók.

A hazai hírességek tehát továbbra sem mondanak le az egzotikus kalandokról. Valahol érthető persze, hogy a hosszú ideje tartó korlátozásokat egyre nehezebben bírják elviselni azok, akik korábban hozzászoktak a folyamatos helyváltoztatáshoz. Bár a pandémia miatt továbbra sem ajánlott az utazás, sokan mégis kockáztatnak, vállalva az esetleges nehézségeket egy-egy újabb, akár életre szóló élményért. A Fókusz riportját, melyben a friss menyasszonyok is megszólalnak, itt tudja visszanézni:

(Borítókép: Pointe Baptiste, Dominica. Fotó: Northfoto)