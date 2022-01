Horváth Gréta férjének több nővel is volt dolga a házasságuk alatt

Az elhagyott édesanya újabb részleteket árult el arról, miért ment tönkre Meggyes Dáviddal a kapcsolata. Horváth Gréta teljesen maga alatt van, kiderült ugyanis, hogy az elmúlt években a férjének több nővel is dolga akadt.

Ahogy korábban az Index is megírta, külön utakon folytatja az Ázsia Expressz második évadának győztes párosa – Horváth Gréta a közösségi oldalán jelentette be, hogy Meggyes Dáviddal véget ért a kapcsolata. Bár posztjában kijelentette, hogy a történtek részleteit nem kívánja megosztani a nyilvánossággal, exe később mégis megtette, mintha őt akarná védeni ezzel.

Meggyes Dávid egy storybejegyzésben szólította meg azokat, akik a szakításukról tudomást szerezve állítólag kéretlen üzenetekkel bombázták az édesanyát, posztját pedig Horváth Gréta is megosztotta. Az eddig is egyértelmű volt, hogy a férfi döntött úgy, hogy elhagyja a párját, ám a nyilvános bejegyzéséből az is kiderült, hogy harmadik fél volt a dologban.

Én döntöttem, én mentem el, én rúgtam fel az összes fogadalmam, amit Barinak tettem, és megértem, ha sosem fog megbocsátani! Van valakim! Miért őt bántjátok?! Jobb feleséget, anyát, barátot, társat nem kívánhattam volna nála. Ez nem az ő hibája! Ezt mindenki vésse a fejébe

– írta Instáján a férfi.

Horváth Gréta, akit láthatóan borzasztóan bántanak a történtek, most újabb részleteket tárt a nyilvánosság elé a szakításukról. A Blikk megkeresésére elárulta, hiába könyörgött, Meggyes Dávid arra sem volt hajlandó, hogy a szemébe mondja, kivel csalta meg. Állítólag egy másik lány nevét dobta be akkor.

Én csak ezt tudom, amit ő mondott, de mostanában annyi hazugsága kiderült, hogy fogalmam sincs, mit higgyek

– írta válaszlevelében a portálnak az elhagyott édesanya, majd arra is magyarázatot adott, miért részletezi nyilvánosan a szakításuk okát.

Én világéletemben őszinte voltam, és szókimondó, még akkor is, ha az olykor szelet szült. Nem fogok hazudni egy országnak azzal, hogy cinkostárs legyek egy óriási hazugságban.

Horváth Gréta elmondása szerint Meggyes Dáviddal már a közös jövőjüket tervezték, amelyben házfelújítás után egy közös gyermek is szerepelt. Az édesanya még a férje vezetéknevét is felvette, mert a férfinak ez nagyon fontos volt. A történtek teljesen összetörték, napok óta képtelen magához térni. A Blikk kérdésére hozzátette: a legijesztőbb az egészben, hogy a napokban több lány is jelentkezett, akikkel a négy és fél éves kapcsolatuk alatt dolga akadt a férjének.

Grétában láthatóan most a kisfia tartja a lelket, aki nemrég egy olyan rajzot készített neki, ami teljesen meghatotta. A kedves alkotást az Instagram-oldalán mutatta meg, egyben megköszönve mindenkinek a támogatást ebben a nehéz helyzetben.

Ezt ma kaptam Filiptől! Hihetetlen, hogy mennyi empátia, szeretet és védelmezés szorult belé, pedig még csak 7 éves. Azt mondta, ezek a vonalak a szeretetsugarak, és a szívünk összeér! Azt hiszem, ennél nem kell több, és ettől tisztább dolog nincs a világon

– írta bejegyzésében az édesanya.

(Borítókép: Horváth Gréta 2020. augusztus 3-án. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)