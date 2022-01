Damu Roland édesapja szerint ellopták a fia temetését

Családi viszály árnyékolja be Damu Roland temetésének körülményeit. A december 27-én elhunyt színész édesapja a Blikknek állítja: ellopták a fia temetését. Damu Rudolf szerint kijátszották és megfosztották attól, hogy ő temethesse el a fiát.

Mikor a színész kórházba került, Rudolf testvére, Éva volt az, aki tartotta vele a kapcsolatot. A nagynéni állítása szerint a színész megkérte őt, hogy ő temesse el, a testvéreit és a szüleit meg se hívja a szertartásra.

– Gondoljunk bele, Roli covidos volt, nem lehetett látogatni csak úgy. Éva soha egy szóval sem említette, hogy a fiam ilyen kijelentést tett, nem tudtuk, ő sem tudhatta, hogy ekkora a baj – mondta a bulvárlapnak Damu Roland édesapja.

Felháborítónak tartja, hogy az a családtag intézi a temetést és kapott meg minden papírt, aki szoba se akar állni vele. Időközben még kiderült, hogy a színész egy barátját, Zsoltot is felkérte, hogy szervezze meg a temetést. Idővel kiderült, hogy Damu milliókat kaphatott egy projektre, innentől pedig nem volt szükség arra, hogy a barátja fizesse a temetést.





– Zsolt már beszélt a temetkezési vállalkozóval, gyönyörű szertartást szervezett volna, csodás márvány sírkövet, nekem is elküldte a fotót. De most úgy érzem, ellopták tőlem a fiam temetését! Évának a temetésre nem volt felhatalmazása. Csak arra, hogy a kórházzal tartsa a kapcsolatot – fakadt ki Damu Roland apja, hozzátéve, hogy felháborítónak tartja, hogy még a temetésről is kitiltották.

