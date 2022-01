Egy oldtimer Ikarusszal járta be az országot a Kaukázus

Mint ismert, a Road Movie-sorozat célja, hogy olyan dalok és klipek készüljenek, amelyek bemutatnak egy-egy magyar tájat. A Kaukázus zenekart viszont az egész ország megihlette, így született meg az Ez a te Magyarországod című nóta. Amikor a Road Movie producere, Lobenwein Norbert meghallotta a dalt, nem volt kérdés számára, hogy ennek is helye van a klipsorozatban.

Ha az egész ország nem is fért bele, a Kaukázus kedvenc helyszínei – köztük a Tatai-tó és a tatai Fényes tanösvény, a Tisza-tó, a tatabányai Szelim-barlang és az Alcsúti Arborétum a kastély romjaival – megjelennek a videóban. A stáb a kisbéri Mini Magyarország makettjei között is forgatott, a kisfilmben a zenekari tagok a miniépületek között pózolnak óriásként. Az utolsó jelenetet Budapesten, a Batthyány téren vették fel, ahol a Road Movie oldtimer Ikarusára a zenekar barátai is felszálltak bulizni egyet a Kaukázussal.

Sok-sok további helyszín belefért volna még a klipbe, kár, hogy nem tízperces vagy akár egyórás dalt írtunk, mert akkor több helyszínre mehettünk volna. Annyi látnivaló van még, olyan jó lenne bemutatni mindet... Lehet, hogy folytatni kéne...

– nyilatkozta Kardos-Horváth János, a zenekar énekese.

Az Ez a te Magyarországod videoklipjét rendezőként Czoller Bence jegyzi, aki már korábban is dolgozott a csapattal.

Szeretem a zenekar és Janó lazaságát. A stílusukat szem előtt tartva találtam ki a klip koncepcióját, ami nemcsak egy térséget, hanem az ország különböző részeit mutatja be. A helyszínelés során bejártuk az országot, Wagner Emil gyártásvezető segítségével sikerült minden helyszínt megszerezni, amit megálmodtunk

– nyilatkozta a szakember.

A friss klipet itt tudja megtekinteni:

A Kaukázus dala és a hozzá forgott klip a tizenhetedik a Road Movie zenés országjárásában. A sorozat 2019 nyarán a Balaton déli partjáról indult, bejárva a Kárpát-medencét Gyergyószentmiklóstól Sopronig, olyan zenekarok és énekesek közreműködésével, mint például a Bagossy Brothers Company, a Wellhello, Rúzsa Magdi, a Tankcsapda vagy Presser Gábor.

(Borítókép: Kis Tibor gitáros [b] és Kardos-Horváth János énekes, basszusgitáros [b2] a Kaukázus együttes koncertjén a Fck Plastic Waste karneválon a budapesti Barba Negra Music Clubban 2020. február 28-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)