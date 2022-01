Ahogy korábban az Index is megírta, a Partizán ünnepi kiadásában Bakács Tibor erős kritikával illette Puskás-Dallos Pétert, visszautalva arra az időszakra, amikor a Megasztárban feltűnt. Az újságíró-kritikus, aki a műsorban zsűritagként szerepelt, azt mondta, Puskás esetében talán tévedtek akkoriban, mert a tehetségkutató szerinte nem arra született, hogy ilyen figurákat találjon. A kritikus megjegyzései az érintetthez is eljutottak, Puskás pedig olyannyira megbántva érezte magát, hogy nem sokkal később nyilvános posztban vágott vissza Bakácsnak a Facebookon. A történteket a felesége sem hagyta szó nélkül, később pedig ByeAlex is védelmébe vette a kollégáját.

A napokban Puzsér Róbert tollából is született egy írás, amelyben a szerző Puskás Pétert véleményezi, meglehetősen kemény kritikával illetve a színész-énekest. Ez a cikk, amely az Index Vélemény rovatában jelent meg, már Majoros Péternél is kiverte a biztosítékot – a műsorvezető-rapper nem sokkal később ugyancsak az Index oldalán reagált a kritikus szavaira, hosszasan fejtegetve, mit gondol Puzsérról.

A publicista ezt nem hagyta annyiban, Majka neki címzett soraira reflektálva nemrég újabb véleménycikkel jelentkezett az Indexen, ám ezúttal elsősorban a műsorvezető-rapper személyére fókuszált, és ahogy már megszokhattuk tőle, egyáltalán nem kímélte. A „levelezést” folytatva Majoros Péter ezúttal a Facebook-oldalán küldött válaszüzenetet, amelyben többek közt azt is leszögezte, hogy nem kíván tovább társalogni Puzsér Róberttel.

„Kedves »Tanár úr«!

Sosem szóltam vissza még neked ezelőtt. Pedig azt a rengeteg féligazságot (vagy nevezzük inkább faszságnak), amit velem kapcsolatban szó szerint összebüfögtél az elmúlt években, nehéz volt szó nélkül hagyni.

Most is csak azért szólítottalak meg, mert egy olyan embert bántottál, akit pont azért szerettem meg, mert sosem azzal volt elfoglalva, hogy egy másik embert mocskoljon, hanem a saját dolgával foglalkozott. Szerintem sem a génjei, sem intellektusa nem engedné, hogy vitába szálljon egy olyan tenyérbemászó, nyilvánvalóan félőrült, irigy barommal, mint te.

És mivel előző (és egyben utolsó) veled kapcsolatos posztomban jeleztem, hogy a te célod semmi más, csak a konfliktus kiélezése és egyben életben tartása, ezért a továbbiakban nem kívánom a társalgást veled.

Bár sosem tartottam magam »gengszterrappernek«, te mindig annak titulálsz. Ezért kérlek, azt, hogy mennyire vagyok gyáva, tartogasd majd arra az esetre, mikor végre-valahára találkozunk a való életben, és majd férfiként kell vállalnod véleményed. Nem lehet ám mindig két Pornhub recskázás közt a billentyűzet szent védelme mögé bújni. Nem szeretnék neked csalódást okozni, miként viselkedik egy „gengszterrapper”, mikor egy hozzád hasonló, testnevelésből felmentett hólyag ócsárolja. Csókolom, Tanár úr”

