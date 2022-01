Nagy Ferót nyomasztja a kora, de nem áll le

Nagy Feró a napokban lett 76 éves. A Kossuth-díjas rocker vigyáz egészségére, hogy minél tovább zenélhessen a közönségének.

A zenész kitűnően érzi magát, úgy gondolja, még van dolga a világban, és új dalokat is készít, amik saját bevallása szerint „kicsit öregesek", de már nem szándékszik újra megírni a 8 óra munka című híres slágerét.

Persze hogy nyomaszt a korom. Nem azért, mert nem vagyok elég friss és fiatal, hanem mert van egy személyi igazolványom, ami állandóan figyelmeztet a koromra: „Nem kéne abbahagyni? Úgy csinálsz, mintha 20 éves lennél! Vegyél vissza!” De hát nem lehet visszavenni. Hamarosan koncertet adunk a Barba Negrában is, ahol olyan szerzeményeket játszunk, amiket én írtam. Pokolgép-zenéket például, Bikini-nótákat. Kicsit ünnepeljük a Ferót!

– nyilatkozta a Blikknek az idő múlásáról.

A lapnak azt is elmondta, nem akarta ünnepelni, majd csak a 80-ik születésnapját, de falusi barátai ragaszkodtak hozzá.

Szeretik a piát, és így van okuk inni

– tette hozzá a művész. Hétvégére pedig az unokáit várja látogatóba.

Az új évre nézve nincsenek fogadalmai, mert szerinte a vírus miatt „még véletlenül sem jön be". De szeretne Erdélyben turnézni és ott is megünnepelni a „Feró 76-ot″.

A zenész már a harmadik oltást is felvette, és a biztonság érdekében családját is erre kérte. Azóta fokozódott a vírushelyzet. Hozzáfűzte, szerinte figyelmeztető jel, hogy egyre több kortársa hal meg. Azzal nyugtatja magát, hogy ők oltatlanok voltak. Nem gondolja, hogy mindent megold, de nagyobb esély van arra, hogy életben marad. Az idén még influenza ellen is beoltatta magát.