Schobert Norbert felkészülten várta a vendégét: pontosan tudta, hogy nem eszik más húst, csak halat, így roston sült lazacfilé mellett döntött, amit gombás salátával tálalt. Nem titok, hogy Németh Kristóf is otthonosan mozog a konyhában, az RTL Klub főzős versenyében legutóbb egészen a döntőig menetelt, most viszont – Rácz Jenővel ellentétben, aki az előző adásban azonnal átvette az irányítást a pult mögött − a színész hagyta, hogy a fitneszguru is bizonyítson.

Az adagárat, amit a műsorban minden vendégnek meg kell saccolnia, Németh Kristóf 4900 forintra tippelte – hogy valójában mennyibe került az aznapi vacsora, azt a fenti videóból tudhatja meg, ahogy azt is, hogyan értékelte a színész a felszolgált ételt.

