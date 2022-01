Covid-börtön Thaiföldön: karanténba zárták a magyar turistát

Üres utcák, lelakatolt üzletek – a koronavírus-járvány harmadik évébe lépve valami ilyesmi fogadja az embert Thaiföld fővárosában, ami normál esetben turistáktól nyüzsög a téli szezonban is. A vízparti bárokban és a nevezetességeknél is csak két-három külföldi lézeng, ami bár furcsa, abból a szempontból azért jó lehet, hogy semmiért sem kell órákat várakozni a sorban.

A turizmus pangásán nem kell csodálkozni, az ázsiai országokba még mindig szigorú korlátozások szabályozzák a beutazást, beleértve az oltást, a többszörös vírustesztet és karanténkötelezettséget is. Tóth Melitta hat társával karöltve december végén repült Bangkokba – innen startolt a kéthetes túrájuk, amit a pandémia okozta nehézségek ellenére is bátran bevállaltak. A közös kaland azonban néhány nap után rémálomba fordult, Melitta kintléte alatt ugyanis pozitív tesztet produkált, és tíz napra karanténkórházba kellett vonulnia.

Olvasónk, akit telefonon értünk el, még az ott-tartózkodása alatt mesélt arról, mi történt vele azután, hogy elkapta a vírust, hátha ezzel segíteni tud azoknak, akik a közeljövőben Thaiföldre készülnek – már ha újra engedélyezik a beutazást.

Amikor Melitta elindult, Thaiföldre oltással, illetve 72 óránál nem régebbi, negatív Covid-teszttel lehetett belépni. Az érkezés után egy éjszakára hotelkaranténba kellett vonulnia, ahol újabb tesztet végeztek nála. Ennek költségeit neki kellett megfizetnie még az utazása előtt – a megváltott „csomag”, ami a reptéri transzfert és a szállás költségeit is tartalmazta, nagyjából 35 ezer forintjába került. Hogy befizette az összeget, a Thailand Pass oldalon kellett igazolnia, amit nagyon szigorúan ellenőriznek. Ezt követően kapta meg a QR-kódot, amivel beengedték az országba.

A folyamat a Test&Go belépési program keretében zajlott, ám, ahogy az cikkünk megjelenésekor a konzuli szolgálat oldalán olvasható, 2021. december 21-én Thaiföld miniszterelnöke ezt a rendszert felfüggesztette, és január 31. előtt biztosan nem is fogják visszaállítani. Melitta még a korlátozás bevezetése előtt adta be a kérelmét a QR-kódra, így tudott kirepülni társaival év végén Bangkokba. A beléptetés azonban még így sem volt egyszerű.

– magyarázta Melitta. Azt is hozzátette, ha a belépés utáni első tesztje pozitív lett volna, vagy akad a környezetében olyan – akár a repülőn, amivel érkeztek –, akinél kimutatják a vírust, azonnal hotelkaranténba kerül 14 napra, amelynek a költségeit tudomása szerint neki kellett volna állnia (a konzulátus oldala szerint ezt a biztosító is fizetheti).

A második tesztet a hétfős társaság az ötödik napon végeztette el. Mivel az eredményt akkor nem kellett megvárniuk, belevetették magukat a programokba, amiket korábban elterveztek. Épp egy dzsungeltúráról érkeztek vissza, amikor Melittát – aki idehaza egyébként két Szputnyik és egy Janssen oltást kapott – értesítették, hogy pozitív lett az eredménye. A barátai vele ellentétben mind negatív tesztet produkáltak.

Őskáosz volt az eleje. Felhívtam a biztosítót, de fogalmuk nem volt, mit kell csinálni. Nekik is teljesen új volt ez a helyzet. A pozitív teszt ugye azt jelenti, hogy 10 napra karanténkórházba kerül az ember, ami jogilag és biztosításügyileg is szürke zóna volt. Még a konzullal is felvettem a kapcsolatot, aki viszont egyből visszaírt és nagyon kedves, segítőkész volt