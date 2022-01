Kulcsár Edina válás közben énekesnőnek áll

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, közel hat együtt töltött év után Kulcsár Edina és Szabó András „Csuti” külön utakon folytatják. Az influenszerek mindezt pénteken, az Instagram-oldalukon közölték, mint írták, mindketten nagyon szerették volna rendbe hozni a házasságukat, de egyszerűen nem ment.

Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Edina is, és mindketten meg is tettünk mindent, hogy rendbe hozzuk a házasságunkat, de sajnos nem ment, vége!

– fogalmazott Csuti a bejegyzésében, melyben kiemelte, hogy közös céljuk továbbra is az lesz, hogy két gyermeküknek, Ninának és Medoxnak a lehető legszeretetteljesebb környezetet teremtsék meg.

A páros az elmúlt évek során egyébként közös vállalkozásuknak köszönhetően egészen jelentős vagyont halmozott fel (erről ide kattintva olvashat részletesebben), Edina azonban most úgy néz ki, más bevételi források felé kacsintgat – Instagram-oldalán ugyanis bejelentette, hogy hamarosan kiadja az első saját dalát.

Lassan szeretnék visszatérni a normális kerékvágásba is. Már nagyon sok tervem van a jövőre nézve, amiket idővel veletek is megosztok majd. Az első, amit már láthattatok is, az a zene. Jelenleg terápiaként is hat rám, de szerintem sokan tudjátok, hogy soha nem állt tőlem messze az éneklés, csak eddig nem léptem a tettek mezejére. Most viszont elkészült az első dalom, és csütörtökön már forgatjuk is hozzá a klipet. Remélem, szeretni fogjátok