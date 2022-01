Covid-börtön Thaiföldön – újabb magyar turistákat zártak karanténba

Újabb magyar turisták kerültek karanténba Thaiföldön. Olvasónk, aki a párjával együtt egy hospitelben várja a gyógyulást, az Indexszel is megosztotta e-mailben a történetüket.

A napokban számoltunk be Tóth Melitta történetéről, aki kikapcsolódni utazott a barátaival Thaiföldre, végül tíz napra karanténkórházba került, mivel öt nappal az érkezése után pozitív lett a koronavírustesztje. Melittáért szirénázó mentőautó jött, amelyből szkafanderesek szálltak ki őt keresve, majd egy privát szoba lett az élettere egészen addig, amíg lejárt a karanténkötelezettség, és végre elindulhatott Budapestre. Hogy ez idő alatt min ment keresztül, hogyan bántak vele a kórházban, és mi az, amit megtanult az esetből, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Nem sokkal Melitta történetének megjelenése után egy másik olvasónk is felvette velünk a kapcsolatot. Rebeka szintén Thaiföldet választotta, és jelenleg is ott tartózkodik, miután az érkezését követő második tesztje pozitív eredményt mutatott. A történtekről egy Thaiföldet kedvelőket tömörítő Facebook-csoportban írt először, a bejegyzését pedig továbbította szerkesztőségünknek, engedélyezve, hogy megosszuk a nyilvánossággal. Melitta időközben már megérkezett Budapestre, Rebeka viszont még csak a karanténidőszak közepén jár – péntek volt a második nap, hogy elkülönítették.

Nem volt Covid-biztos a repülés

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, amíg engedélyezték, Thaiföldre oltással, illetve 72 óránál nem régebbi, negatív Covid-teszttel lehetett belépni. Az érkezés után egy éjszakára hotelkaranténba kellett vonulni, ahol újabb tesztet végeztek. Ennek költségeit a turista állta, a csomagot pedig még az utazás előtt ki kellett fizetni, illetve igazolni a meglétét a Thailand Pass oldalán. Ezt követően kapta meg az utas azt a QR-kódot, amellyel beengedték az országba. A folyamat a Test&Go belépési program keretében zajlott, ám – ahogy az cikkünk megjelenésekor a konzuli szolgálat oldalán olvasható – 2021. december 21-én Thaiföld miniszterelnöke felfüggesztette a rendszert, és január 31. előtt biztosan nem is fogják visszaállítani.

Melittához hasonlóan Rebeka még a korlátozások bevezetése előtt beadta a kérelmét a QR-kódra, így lehetséges az, hogy jelenleg kinn tartózkodik. Beszámolójában azt írja, még nyáron döntötték el, hogy szeretnének elutazni Thaiföldre, majd novemberben meg is vették a jegyeket, és a Test&Go program keretén belül január 5-én elindultak Budapestről. Induláskor megvolt mindenük, ami az utazáshoz kell – 72 órán belül végzett negatív Covid-teszt, visszaigazolás SHA+ jelzésű hotelfoglalásról (turisták csak ezekben a szállodákban lakhatnak), THAIPASS, biztosítás minimum ötvenezer dollár fedezetig, valamint két elfogadott oltás igazolása. A repülés rendben zajlott, Dubajban szálltak át és Phuketen landoltak, a gépen azonban nem minden tetszett nekik.

A repülőn sajnos volt, aki nem tartotta be a maszk helyes alkalmazását. Nem tudom, miért olyan nehéz az orrukra felhúzni, de nem álltunk le veszekedni... Hozzá kell tegyem, mi otthon már szilveszter előtt karanténban voltunk, hogy ne legyen probléma véletlenül sem az utazás során

– írta beszámolójában Rebeka, aki úgy gondolja, a vírust a gépen kaphatta el. Ez viszont csak később derült ki.

A taxis is megijedt a pozitív teszttől

Leszállás után ellenőrizték a dokumentumokat, ami időigényes volt, de Rebeka azt írja, erre számítottak is. A reptér elhagyása előtt elvégezték a már előre lefoglalt PCR-tesztet, és vitték is őket az előre kiválasztott és lefoglalt SHA+ jelzésű hotelbe. A mintát délután 2-kor vették le, párja, András este 8-kor, Rebeka valamivel később kapta meg az eredményt, ami mindkettőjüknek negatív volt.

Teltek a napok, közben átmentek Krabira, ahol három napot töltöttek. Egyik este Rebeka úgy érezte, mintha megfázott volna és nehezen venné a levegőt, de az asztmája miatt nem kezdett gyanakodni, hogy covidos lenne, a légkondira fogta a dolgot. Egyébként sem érzékelt más tünetet, csak hogy picit kapar a torka, de mire a második PCR-teszt időpontjához érkeztek, ennek már semmi jele nem volt, és nehézlégzést is csak minimálisan tapasztalt.

Január 11-én reggel 10 órakor volt a mintavétel Krabiban, a Vattanapat kórház laborjában, eredményt 6-8 órára rá ígértek, amit eddig sikerült is tartaniuk. Ezúttal viszont még másnap reggelre sem kaptak semmit. Megkérték a hotelt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a laborral, mert Ko Szamujra indulnának, ahova komppal lehet átmenni, ám csak negatív PCR-teszttel. Közben Andrással el is indultak taxival. Már csak egy óra választotta el őket attól, hogy odaérjenek a komphoz, amikor megkapták az eredményt: Rebekának pozitív, Andrásnak negatív lett.

Zokogtam a kocsiba, mert fogalmam sem volt, hogy mi fog történni, hogyan tovább. Hezitáltunk, hogy mondjuk-e el a sofőrnek, vagy várjunk, amíg kitalálunk valamit, de ez idő alatt már a hotelből csörgött is a telefon, a sofőr felvette, és satuféket nyomott, ablak le, és mentünk tovább, hogy majd ott tesztelnek, és kiderül, mi lesz. Don Szakba érkezve elkülönítettek egy pálmafa alatt, és egy óra telefonálgatás és várakozás után végül visszaindultunk a krabi Vattanapat kórházba. A sofőrünk egy thai hölgy volt, aki – hozzá kell tegyem – nagyon kedves volt végig, pedig az aggodalom rendesen kiült az arcára.

Covid-börtön erkéllyel

A kórházban végre volt, aki angolul beszélt, és elmagyarázta Rebekáéknak, hogy mi fog történni. Kértek önköltségre egy újabb tesztet, ami fejenként 2400 bahtba került (22 500 forint), hogy megbizonyosodjanak arról, biztosan pozitív-e. Ezek után az alábbi lehetőségek közül választhattak:

Rebeka tíz napra kórházba, András 14 napra karanténhotelbe kerül (ennél az opciónál nem volt világos, vajon a szálloda ez esetben önköltséges-e, András ugyanis magas kockázatú kontaktnak számított). Mivel a kórházak tele voltak, Rebekát hospitelbe küldték volna, ami tulajdonképpen egy, a thai hatóság által jóváhagyott, kórházhoz tartozó létesítmény orvosokkal és nővérekkel a folyamatos egészségügyi felügyelet miatt. Mindketten hospitelbe mennek, külön szobába. Mindketten hospitelbe mennek közös szobába.

Arra jutottak, ha Rebeka tesztje pozitív, valószínűleg Andrásnál is kimutatják a Covidot hamarosan, ezért a közös szoba mellett döntöttek, ami tíz nap bezártságot jelent mindkettőjüknek. Mentőautóval vitték őket a paradicsomi zárkába, ami ez esetben egy 15 négyzetméteres, erkélyes szoba, egy vécépapírral és két törölközővel, ami az ágyneműhöz hasonlóan Rebeka szerint elég kellemetlen szagú. Mindenki nagyon kedves és segítőkész, ami a thai emberekre általánosságban is jellemző. Andrást egyébként még aznap újra tesztelték, ami alátámasztotta, hogy jól döntöttek, amikor a közös szobát választották.

Reggelre megjött a teszt, mindketten pozitívak vagyunk, innentől pereg a tíz nap. Időben nem tudunk hazamenni, a nyaralásnak lőttek, reggeli kávé és esti iszogatás felejtős. Ételt tudsz rendelni, de kihűl, mire felhozzák. Reggel 7-kor és délután 4-kor lázmérés és pulzus-oxigénszint mérés, az értéket Line alkalmazáson keresztül kell küldeni az ápolónak – ha nem jó, visznek be a kórházba. Ez persze a saját egészségünk miatt fontos, tudjuk. Mindez a hallottak alapján napi 20 000 baht/főért (188 000 forint – a szerk.), pont amennyit fizettünk volna egy ötcsillagos szállodáért négy napra kettőnknek.

Múlik az idő, még nem tudni, ki fizet

Az első két napban háromszor kaptak ételt, aminek Rebeka szerint nem túl jó a minősége, a hely saját étterme viszont drága. Szerencsére rendelni tudnak, természetesen saját költségre. A kórházból mindennap hívják őket, a harmadik napra már tapasztaltak is tüneteket: addigra mindketten elkezdtek köhögni, és légzési nehézségeik is lettek. Andrásnál ehhez még orrfolyás is társult, illetve mostanra hőemelkedés.

Rebeka közben próbált beszélni a kórházban a pénzügyi osztállyal, hogy adjanak valamilyen tájékoztatást a pontos árakról. A hely, ahol vannak, bár egy hotelben elkülönített rész, de a kis szobák ajtaja riasztóval van ellátva, így elhagyni a szobát nem lehet. A thai törvények szerint az épület kórházhoz tartozik, és nincs választási lehetőségük, hogy máshova menjenek. Jelenleg több mint nyolcvan olyan személy tartózkodik az épületben, akinek pozitív lett a tesztje, mindannyian egy-egy kis szobában lettek elhelyezve. Rebekáék a helyzethez képest mégis szerencsésnek érzik magukat, mert van olyan család, akik négyen vannak összezárva.

A harmadik napra a biztosítójuk végre felvette a kórházzal a kapcsolatot. Egyelőre bizonytalan, hogy a költségeket ki fedezi – Rebeka úgy értesült, azoknak, akiket ugyanarra a helyre küldtek, mint őket, eddig fizetett a biztosító, de addig nem mehetett el senki, amíg ezt írásban nem rögzítették. Borzasztó fontos lenne, hogy mindez tisztázódjon, hiszen – ahogy azt korábbi cikkünkben Tóth Melitta is elmondta – a tíznapos ellátás, illetve a repülőjegy újrafoglalása esetén fejenként is milliós tételről van szó.

