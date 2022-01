Hetek óta tart Kulcsár Edina új kapcsolata

Több jel is arra utal, hogy már hetek (ha nem hónapok) óta tart Kulcsár Edina és új párja, Varga Márk, vagyis G.w.M. kapcsolata, holott Kulcsár Edina volt párja, Szabó András „Csuti” nemrég még azt mondta, hogy nem egy harmadik fél miatt válnak el.

Ez az állítás most kártyavárként látszik összeomlani, Kulcsár Edinát és G.w.M-et ugyanis már újévkor is látták romantikázni egy vidéki wellneshotelben.

Már három hete is annak, hogy együtt voltak egy zalakarosi hotelben. Igaz, ha a párom nem mondja, hogy ki a hölgy, maximum csak az idióta, hangos viselkedésük tűnt volna fel a nagy pálinkázgatások közepette

– mondta egy másik szemtanú.

Kulcsár Edinát a rajongói is számon kérték amiatt, hogy ilyen hamar új párt talált magának.

Csutival hosszú ideig próbálkoztunk, de be kellett látnunk, hogy nem működik. Nem három nap alatt történt. De nem is akartam ennyire hamar megosztani, csak a Blikk megtudta

– írta Kulcsár Edina a lap szerint.

A Bors a zalakarosi romantikázásról közreadott egy azóta már törölt Facebook-bejegyzést G.w.M-ről is, amely január 3-án keletkezett. Ugyanezen a napon a saját Instagram-posztja szerint Kulcsár Edina is ugyanebből a zalakarosi hotelből jelentkezett be.

Megszólalt a negyedik fél is

Időközben egy bejegyzéssel jelentkezett G.w.M. volt párja, Melanie is. A kétgyermekes édesanya azt írta, hogy nem szeretett volna reagálni arra, hogy mi van Kulcsár Edina és új párja közt, de „belekényszerítették”.

Azt írta, hogy a rapper karácsony előtt hagyta ott őt és gyerekeit Kulcsár Edináért, és hogy értetlenül áll az előtt a lelki ízléstelenség előtt, amit az exétől lát.

Még mindig együtt laknak Csutival

Kulcsár Edina és Szabó András ugyanakkor még mindig egy fedél alatt él a százmillió forint értékű közös otthonukban.

A gyerekek felügyelete közös, és minden velük kapcsolatos dolgot korrekten meg tudunk beszélni. Még otthon lakom, hiszen időbe telik, amíg találok egy megfelelő helyet. Nehéz ez, de próbálunk a lehető legkevesebbszer találkozni a házban, ha viszont egyszerre vagyunk otthon, félreteszünk minden sérelmet a gyerekek miatt

– mondta Szabó András, majd hozzátette azt is, hogy csalódottságot és szomorúságot érez amiatt, ami történt.

„Változó a hangulatom. Alapvetően egy motivációval teli ember vagyok, próbálok előre tekinteni, új célokat kitűzni” – fogalmazott.

(Blikk)

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)