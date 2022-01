Két év után újra megrendezik a Red Bull Pilvakert

Mint megírtuk, a koronavírus-járvány miatt nemcsak 2020-ban, hanem 2021-ben is elmaradt a Red Bull Pilvaker, amely 2012-ben alakult. Legfőbb motivációjuk az volt, hogy közelebb hozzák a mai szóforradalmárokat a ’48-as költőkhöz, ami sikerült is, mivel a rendezvény az évek alatt már úgy kinőtte magát, hogy a Papp László Budapest Sportarénát is pillanatok alatt megtölti. Jó hír, hogy két év után, március 15-én újra megrendezik, amikor is A Szavak Forradalmáé lesz a főszerep. Mint közleményükben írták, jubileumi műsorral készül a Pilvalker-csapat, akiket utoljára lehet majd ebben a formában együtt látni a színpadon.

Miután a társaság Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versével debütált a nagyközönség előtt, ezért a tízéves évfordulóra most újra átdolgozták a verset, ezt élőben is hallhatják azok, akik március 15-én az arénába látogatnak. Az esemény azért is lesz emblematikus, mivel a Pilvalker-csapat ezzel a produkcióval most utoljára lép együtt színpadra. A rendezvényen természetesen ott lesz Kautzky Armand színművész, illetve Papp Szabi, Járai Márk, Sub Bass Monster, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Fluor Tomi, Diaz, Szakács Gergő, Fura Csé, Dipa, Deego, Bom, Eckü, Szivák Zsolt, Meszi, Singh Viki, Delov Jávor és a Random Trip zenészei, valamint Trokán Nóra, Pálmai Anna és Bánki Beni.

Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere elmondta, boldogan emlékszik vissza az elmúlt 10 évre, mivel hatalmas utat járt be a produkció, ahogy az előadók is.

Egy közös utazás volt ez a közönséggel a költészet és a kortárs zene metszéspontjában. A Pilvaker számomra mindig az alázatról, a tiszteletadásról és az előremutató munkáról szólt. Hálás vagyok a közönségnek, hogy végig mellettünk voltak!

– tette hozzá Marsalkó.

Már tíz év telt el

A közleményből az is kiderül, hogy a Pilvalker-csapat az elmúlt 10 év alatt összesen több mint 40 magyar irodalmi klasszikust dolgozott fel, amelyek mind nagy sikert arattak. Erről árulkodik az is, hogy az eddig megvalósult rendezvényekre 26 636 jegyet adtak el. Hozzátették, hogy a közönségnek olyannyira megtetszett ez a formáció, hogy sokak nekik köszönhetően kezdtek közelebbi viszonyba kerülni a magyar irodalommal. A Szavak című vers, amelyet Lábas Viki, Fluor Tomi, Deego, Marsalkó Dávid, Wolfie és Fura Csé dolgozott át, 2016-ban még be is került a 8. osztályos tankönyvekbe. A Szavakhoz hasonlóan nagy sikert aratott még az Akarsz-e játszani, a Szeptember végén és a Föltámadott a tenger.