András herceg egykori szobalánya: Elküldött a búsba, mert nem jól húztam be a függönyt

A királyi család napjai mindennek mondhatók mostanában, csak unalmasnak nem, ebben pedig II. Erzsébet királynő fia, András herceg a ludas. A herceg ugyanis olyan botrányba keveredett, amelynek következtében kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolták meg, továbbá megfosztották a királyi családban betöltött rangjától és a katonai címétől. A tárgyalások továbbra is folynak, így egy darabig biztosan nem derül még ki, hogyan járnak el a hatóságok vele szemben. Legutóbb az derült ki, hogy András hercegnek és az azóta már elhunyt milliárdos, Jeffrey Epstein bizalmasának, Ghislaine Maxwellnek korábban viszonyuk lehetett, de most a herceg egykori szobalánya tetézte a bajt azzal, hogy András vállalhatatlan viselkedéséről számolt be a sajtónak – írja a Sun.

A szobalány, Charlotte Briggs még 1996-ban kezdett el dolgozni a Buckingham-palotában. Ekkor még csak 21 éves volt, de hat hónap után már azt a feladatot kapta, hogy legyen András herceg szobalánya, ám mint kiderült, ez olyan munka volt, amelyet senki nem akart elvállalni. Nem csoda, mivel András a dührohamairól volt híres. Briggs elmondása szerint a herceg mindig úgy viselkedett – különösen a válása után –, mint akinek eredendően jobb bánásmódban kell részesülnie, mint bárki másnak. Egy alkalommal Briggs nem jól húzta be a függönyt – apró rés maradt, ahol bejött a fény –, ami annyira kiakasztotta Andrást, hogy nem túl finoman küldte el őt melegebb éghajlatra.

Nem tudnál egyszer valamit jól csinálni, b*szki?

– fakadt ki a herceg, ami megríkatta Briggset, majd fel-alá járkált, hogy minden függönyt rendesen behúzzon, még azokat is, amelyek egyébként András mellett voltak, így akár ő is megigazíthatta volna őket.

Ez a férfi a hazájáért harcolt a Falkland-szigeteken, de nem tudott felállni, hogy behúzza a függönyt

– mondta a 47 éves kétgyermekes anya, aki szerint sokat elárul Andrásról ez az eset. Hozzátette ugyanakkor, hogy a királyi család más tagjai – köztük II. Erzsébet királynő két másik fia, Károly és Eduárd –, akikkel találkozott a palotában eltöltött szolgálata alatt, mind csodálatosan viselkedtek vele. Még Nelson Mandelával is volt szerencséje összefutni, aki megölelte őt.

Briggs azt is kifejtette, a herceg párnáinak – amelyekre a királyi címer volt ráhímezve – pontosan az ágy közepén kellett lenniük, ahogy arra is figyelnie kellett, hogy van elhelyezve a pizsamája és a plüssállatai. Mint mondta, miután András visszaköltözött a palotába a Sarah Fergusonnal zátonyra futó házassága után, elkényeztetett kölyökké vált, megnehezítve Briggs palotában eltöltött idejét.

A herceg és Sarah Ferguson egyébként még 1986 júliusában házasodtak össze, azonban a frigy végül válással végződött, amelyre 1992-ben került sor. András olyannyira nem tudta túltenni magát a veszteségen, hogy az öltözőasztalán továbbra is ott tartotta Sarah sminktermékeit. Bár ennek egyáltalán nem kéne meglepőnek lennie, mivel legutóbb egy volt palotaőr, Paul Page számolt be András herceg fura gyűjteményéről, amely ötven-hatvan plüssállatot jelent. A plüssök katonás rendben foglaltak helyet a királyi sarj ágyán, és jaj volt annak a bejárónőnek, aki rossz sorrendben helyezte vissza őket. Mint azt a herceg később elárulta, a plüssállatokat még volt feleségétől kapta nászajándék gyanánt, ez pedig nem másról árulkodik, mint arról, hogy András herceget még a válás után is gyengéd szálak fűzték Sarah-hoz. Bár az, ahogy az alkalmazottakon is áttaposva védelmezte az ágyán tartott hadseregnyi plüssmackót, nem túl mindennapi viselkedés.

(Borítókép: András herceg 2017. augusztus 4-én Londonban. Fotó: Richard Heathcote / Getty Images)