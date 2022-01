Koronavírus okozhatta Meat Loaf halálát

Mint megírtuk, 74 éves korában hunyt el a legendás rockénekes, Meat Loaf, akinek már az utóbbi években sem volt tökéletes az egészsége. Élete folyamán legyőzte a Parkinson-kórt, túlélt egy szívrohamot, illetve többször is rosszul lett fellépés közben, de még ez sem tudta megtörni. Valamilyen úton-módon mindig visszatért a színpadra, annak ellenére is, hogy új dalai már nem arattak akkora sikert, mint fénykorában.

A zenész halálának okáról eddig semmit nem lehetett tudni, csak annyit, hogy felesége mellett fekve hunyt el. Meat Loaf menedzsere azt is közölte, hogy az utolsó napján a szerettei, köztük lányai is el tudtak tőle búcsúzni. A TMZ a forrásaira hivatkozva most azt közölte, az énekesnek üzleti vacsorán kellett volna részt vennie a hét elején, azonban lemondta a programot, mivel elkapta a koronavírust. A bennfentes szerint az állapota egyik pillanatról a másikra vált kritikussá. Ugyan arról nem lehet tudni, hogy megkapta-e a koronavírus elleni oltást, azonban a közelmúltban vitába keveredett az ausztrálokkal azon előjogok miatt, amikkel a beoltottak rendelkeznek.

(Borítókép: Meat Loaf 2012. október 25-én. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images)