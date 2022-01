Kulcsár Edináék válása: Csuti és G.w.M elhagyott párja is megszólalt

Szabó András Csutit megviselte, hogy Kulcsár Edinával tönkrement a házassága. Az édesapa a Palikék Világa by Manna című műsorban beszélt arról, min megy most keresztül, és hogyan próbálja túltenni magát ezen a helyzeten. Közben G.w.M volt párja, Nagy Melanie az RTL Klub Fókusz című műsorában nyilatkozott arról, miként éli meg, hogy az elmúlt napokban a magánélete hirtelen az érdeklődés középpontjába került.

Egy héttel ezelőtt derült ki, hogy Kulcsár Edina és Szabó András Csuti elválnak egymástól. Döntésükről a közösségi oldalukon tájékoztatták a nyilvánosságot, hangsúlyozva: nem harmadik fél miatt alakult így az életük. Két nappal később az egykori szépségkirálynő viszont már arról tett bejelentést, hogy Varga Márk személyében társra talált. A szintén házas, G.w.M művésznéven alkotó rapperrel közösen vállalták fel szerelmüket, mondván, hogy – az újságírókat megelőzve – maguk szerették volna kommunikálni az új felállást a követőik felé.

Azóta nem telt el nap, hogy ne kerültek volna címlapokra, a történtekkel a televíziós és rádiós műsorok is foglalkoztak, amin egyáltalán nem kell csodálkozni – aki nap mint nap világgá kürtöli a boldogságát, annak a hullámvölgyei is ugyanúgy érdeklik az embereket. Mondhatnánk, hogy közszereplőként mindez ezzel jár, de nem olyan régi hír az sem, hogy Tibi atyával folytatott pereskedésük során a bíróság kimondta:

Kulcsár Edina és Szabó András nem számítanak közszereplőnek,

annak ellenére sem, hogy az ítélet nyilvánosságra kerülésének időpontjában az egykori szépségkirálynő a több százezres követőtáborral rendelkező közösségi profiljain ilyen minőségben szerepelt, ahogy férje is a Facebook-oldalán. Utóbbi mostanra megváltozott, Kulcsár Edina hivatalos Facebook-oldala viszont továbbra is „public figure”-ként határozza meg a modellt.

A friss történésekre visszatérve, azóta már több helyen lehetett olvasni arról, ki is valójában a G.w.M néven alkotó rapper, és a válófélben lévő édesanya is mesélt már egy interjúban az érzéseiről. Kulcsár Edina elmondása szerint már régebb óta válságban volt a kapcsolatuk Csutival, és továbbra is állítja, hogy nem Varga Márk miatt ment tönkre a házasságuk, akinek egyébként sajtóhírek szerint annak idején a férje mutatta be, novemberben pedig egy klipet is forgatott vele a kétgyermekes édesanya. A rapper szintén ehhez a verzióhoz tartja magát, nemcsak új párjával, hanem feleségével kapcsolatban is: elmondása szerint az ő párkapcsolata is válságban volt már, amikor az egykori szépségkirálynőt megismerte.

Hogy a történteket vajon hogyan éli meg G.w.M volt párja és Kulcsár Edina exe, azt mostanáig többnyire csak találgatni lehetett. Csütörtök este viszont végül mindketten megszólaltak: Szabó András Csuti a Palikék Világa by Manna című műsorban, Nagy Melanie pedig az RTL Klub stábjának nyilatkozott a helyzetről.

Szabó András számára sokkoló volt az élmény

Mostanra megszólalt Szabó András is. Csuti a Palikék Világa by Manna vendégeként beszélt arról, min ment keresztül az elmúlt időszakban. Bár konkrétumokat nem árult el a történtekről, láthatóan megviselte, hogy tönkrement a feleségével a kapcsolata. Ami érdekes, hogy az interjú egy pontján azt mondta,

Kulcsár Edinával még nem tudtak leülni, hogy átbeszéljék a történteket.

Az interjú során kiderült, hogy az ünnepi időszakban született meg a döntés arról, hogy elválnak. Szabó András szerint a gyerekek semmit nem éreznek ebből, és mindketten maximálisan odafigyelnek rá, hogy ez így is maradjon. Próbálnak ebben konstruktívak lenni, felnőtt emberként, szülőként gondolkodni, persze ez nem mindig egyszerű, hiszen mindkettőjükben vannak sérelmek a múltból és a jelenből is. Úgy gondolja, nagyon sok olyan dolog van, amin lehetett volna változtatni, de olyanok is történtek, amiken már nem.

Nem is vagyok benne biztos, hogy erre van szó, vagy erre van tapasztalás, vagy biztos, hogy vannak ennél sokkal fájóbb dolgok egy ember életében, de hát nyilván mindenki abból inspirálódik, amivel ő találkozott, amit ő tapasztalt. Én még ilyen szintű ürességet, mélyről jövő, gyomorkitépő… amikor azt gondolod, hogy… tudod, hogy nappal van, de közben minden olyan sötét, és azt hiszed, hogy éjszaka van. Azért voltak ilyen hosszú-hosszú napjaim, de túl vagyok rajta. Ebből az állapotból kijöttem – az élményből, a sokkból. Ahogyan ez az egész történt és végbement, azon nem vagyok túl, de ebből így lehet kijönni szerintem csak és kizárólag, hogyha saját magaddal foglalkozol. Saját magadra koncentrálsz

– magyarázta Szabó András, aki egyébként most pontosan ezt csinálja: rengeteget edz, olykor fut és angolul tanul. Ezek a dolgok tudják kikapcsolni. Azt viszont elismerte, hogy elvált szülők gyermekeként mindenképp szerette volna elkerülni, hogy Kulcsár Edinával elváljanak. Ettől függetlenül Csuti büszke rá, hogy felállt ebből az egészből, méghozzá azért, mert ilyen helyzetben még nem volt tapasztalata, amire támaszkodhatott volna. Nem is nagyon tudott beszélni a problémáiról senkivel, mert védeni szeretné a családját és a volt feleségét. Ezért inkább saját magában tette fel a kérdéseket, és maga próbálta megválaszolni azokat úgy, hogy egyébként még Edinával sem ültek le ezt töviről hegyire átbeszélni.

Olyan két hétben voltam, hogy ilyen két hét nincs!

– magyarázta Csuti, aki sokáig rosszul is aludt a történtek miatt, cikáztak benne a gondolatok, és félmondatokból, félhallomásokból próbált koncepciókat gyártani. A végére úgy érezte magát, mint egy bokszoló, akit kiütöttek. Úgy fogalmazott:

Valószínűleg amikor ebből a knock outból felébredtem, ott volt az, hogy gyerekek, innentől nincs lejjebb. Hova? Véget ért a meccs, sajtótájékoztató, észak, kelet, dél, nyugat. Valószínűleg ez volt az a pont. Azóta sem alszom sokkal többet, de, mondjuk, ha lecsukom a szemem, akkor már nem cikáznak előttem kérdések. Rengeteg megválaszolatlan valami van bennem. De mondom, még mi sem ültünk le, és beszéltük át ezt töviről hegyire. A mai napig.

G.w.M exe nem akarta kihirdetni a válásukat

Miközben Varga Márk az rtl.hu információi szerint épp Kulcsár Edinával forgatott klipet, elhagyott felesége a Fókusz stábjának nyilatkozott. A 31 éves édesanya a különválás nehézségei mellett arról is beszélt az interjúban, hogy a DikH Rádióban vállalt állást, hiszen egyedülálló anyaként muszáj anyagi biztonságot teremtenie a gyermekeinek. Elmondása szerint most csak a folytatáson tud gondolkodni, így amint realizálódott benne, hogy mi a helyzet, azonnal lépett, hogy munkát találjon, eddig ugyanis otthon volt, miután a kisebbik gyermeke még csak 1 éves.

A rádiózás Nagy Melanie-nak még nagyon új dolog, hiszen eredetileg nem erre a pályára készült. Nemzetközi kapcsolatok szakértőként végzett a Nemzetvédelmi Egyetem (ma már Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Hadtudományi Karán, ahol nukleáris fegyverkezés volt a szakiránya. Korábban több nagykövetségen, illetve Brüsszelben, a Parlamentben is dolgozott, angolul és héberül is beszél. Azt mondja, annak idején arra tette fel az életét, hogy a nemzetközi politikában és diplomáciában helyezkedjen el. Washingtonban, a Fehér Házban elnyert egy ösztöndíjat, ahol Obama csapatába került volna, de akkoriban ismerte meg gyermekei apját, és úgy döntött, Budapesten marad, és elkezdik építeni a közös életüket.

A rádiózás mellett most jelenleg tolmácsként dolgozik, éjszakánként pedig leveleket fordít egy kanadai ügyvédi irodának.

Melanie-hoz képest G.w.M sosem titkolta, hogy elég hamar elbúcsúzott az iskolapadtól, a rappernek érettségije sincs. Erről korábban a 24.hu-nak beszélt egy interjúban. Felesége szerint viszont az ilyen különbségek sosem okoztak problémát közöttük, úgy véli, a tanulmányok egyébként sem feltétlenül befolyásolják az intelligenciát. A férjét egy végtelenül intelligens és nagyon tehetséges embernek tartja, aki remekül használja az adottságait. Annak viszont most nem igazán örül, hogy a válásuk kapcsán ekkora figyelmet kapott a privát szférája.

Mindenki tudja, hogy az elmúlt hét évben a házasságunkban tudatosan egy háttérországot képviselő anyaként éltem a mindennapjaimat a családom számára. Én azt is elleneztem, hogy Márk nyilvánosságra hozza a válásunkat. Pontosan azért, mert szerettem volna a gyerekekkel csöndben megélni ezt a szakaszát az életünknek. De nem így alakult. És ha már nem így alakult, akkor ezzel a helyzettel kell kezdenünk valamit.

Mivel már minden érintett fél megszólalt valamilyen formában, tudta, hogy neki is mondania kell valamit, annak viszont nem híve, hogy a bulvárlapokban üzengessenek egymásnak. Hangsúlyozta: a kialakult helyzet miatt van benne neheztelés, szerinte sokkal jobban is lehetett volna kommunikálni – úgy, hogy mindnyájan kevésbé sérüljenek. Itt persze elsősorban a gyermekei helyzetére gondol, mert olyannyira fókuszba került a családjuk, hogy ez szerinte már nem biztos, hogy előreviszi a történetet. Tisztában van vele, hogy az események tükrében nagyon sokan várják, hogy ő is reagáljon, hiszen az ő álláspontjára is kíváncsiak az emberek. Ám azon kívül, amit korábban megosztott a közösségi oldalán, nem szeretne hozzászólni a helyzethez.

Szerintem a hallgatásom sokkal többet elmond arról, hogy mit is gondolok erről a történetről

– hangsúlyozta az édesanya, aki elsősorban a gyermekeit próbálja védeni ebben a szituációban. Miután a kicsik jelenleg vele vannak többet, úgy érzi, az ő felelőssége, hogy a történtekből a mindennapokban minél kevesebbet érezzenek. Ezt a feladatát maximálisan igyekszik teljesíteni, és ebben nagyon nagy segítségére van a családja és a barátai.

