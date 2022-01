Covid-börtön Thaiföldön: meg lehet úszni a méregdrága kórházi karantént

A napokban számoltunk be Tóth Melitta történetéről, aki thaiföldi utazása során tíz napra karaténkórházba került, mivel öt nappal az érkezése után pozitív lett a koronavírustesztje. Hasonlóan járt egy másik olvasónk, Rebeka is, azzal a különbséggel, hogy őt a párjával együtt egy hospitel riasztóval ellátott szobájába zárták. Zsolt nyaralása szintén egy teszten csúszott el Bangkokban, ő azonban a hölgyekkel ellentétben gyorsan el tudta hagyni az országot.

Mint megírtuk, Thaiföldre korábban a Test&Go program keretén belül lehetett beutazni. Ehhez oltásra, illetve 72 óránál nem régebbi, negatív Covid-tesztre is szükség volt, továbbá egy olyan csomag megváltására, amely érkezés után egy újabb teszt, illetve egy éjszakára szóló hotelkarantén költségeit tartalmazta. Az utas csak akkor kapta meg a belépéshez szükséges QR-kódot, ha indulás előtt igazolta, hogy mindezt kifizette. Ám ahogy az jelen pillanatban a konzuli szolgálat oldalán olvasható, 2021. december 21-én Thaiföld miniszterelnöke felfüggesztette ezt a beutazási rendszert, és január 31. előtt biztosan nem is fogják visszaállítani. Melittához és Rebekához hasonlóan Zsolt még a korlátozások bevezetése előtt beadta a kérelmét a QR-kódra, így tudott január elején beutazni az ázsiai országba.

Olvasónk azóta már hazaérkezett, de szívesen megosztotta történetét az Indexszel, hátha segíteni tud azoknak, akik a jövőben Thaiföldre készülnek vagy jelenleg is kinn tartózkodnak. Zsoltnak ugyanis a teszteredmény ellenére sem kellett karanténkórházba vagy hospitelbe vonulnia, a mintavétel után pár nappal pedig már családjával együtt Budapesten volt.

Negatív teszttel zöldre vált a lámpa

Olvasónk utazása január elsején kezdődött. Zsolt a párjával és kisbabájukkal repült Thaiföldre. Még december első felében regisztráltak a Test&Góra, lefoglalták a szállásukat és egy nyolcvanezer forintos biztosítást is kötöttek, hogy minden rendben legyen. Landolás után a reptéren háromszor is ellenőrizték a papírjaikat, és ahogy azt a szabályzat megkövetelte, újabb tesztet végeztek náluk. Bár a protokoll alapján az eredmény kézhezvételéig nem hagyhatták volna el a karanténhotelt, olvasónk szerint kint elég lazán kezelték a helyzetet – nyugodtan sétálgathattak volna, ennek ellenére persze a szálláson maradtak mindannyian. A mintát délután 2-kor vették le tőlük, este 8-kor pedig már meg is voltak a negatív eredmények, azaz hivatalosan is zöld lámpát kaptak az országon belüli utazgatásra.

A család három napot töltött Bangkokban, majd átrepültek Phuketre. Zsolt azt mondja, a belföldi járatokon már nem voltak annyira szigorúak, legalábbis ami a papírokat illeti – az utazáshoz csak a QR-kód kellett. A maszkot viszont egy pillanatra sem vehették le a fedélzeten, ennek érdekében még italokat sem szolgáltak fel a gépen.

Phuketen Zsoltéknak nem kellett tesztelniünk, hiszen ez már megtörtént Bangkokban. Akik viszont a Sandbox program keretein belül érkeztek oda vagy Ko Szamujra, azok nem mentesültek a mintavétel alól. Ha pozitív az eredmény, akkor ugyanaz a menet, mint Bangkokban: a fertőzötteket azonnal elkülönítik. (A Sandbox programról itt olvashat részletesen.) Olvasónk azt is hozzátette, hogy a kinti tesztek pontosan megmutatják, milyenek az értékek a normálishoz képest, így ki tudják szűrni, ki az, akinek a szervezetében aktívan jelen van a vírus, tehát fertőző, illetve azt is, ha már csak hordozó, és kifelé tart a betegségből.

A kétes eredmény is karanténnal jár

Amikor visszatértek Phuketről Bangkokba, újabb tesztet csináltattak, mert hazafelé meg akartak állni egy napra Dubajban. Ekkor kezdődtek a bonyodalmak, a teszt ugyanis maybe positive (azaz kétes) eredményt mutatott, így megkérték őket, hogy ne hagyják el a szobájukat.

A jogszabály szerint ha valaki covidos, kórházba vagy karanténszállodába kerül. Ha minimálisak a tünetek, a betegnek joga van eldönteni, melyiket választja, minden további esetben az orvos dönt. Hiába a biztosítás, a kórháznak át kell utalni a depositot előre, ami egy elég magas összeg. Én erre nem voltam hajlandó, a biztosító pedig nem volt túl segítőkész, dokumentumokat akartak, de nekem semmilyen papírom nem volt a történtekről

– mondta Zsolt, akit a maybe positive eredmény elbizonytalanított, ezért szerette volna megismételni a tesztet. Le is ment a recepcióra, hogy ezt megbeszélje, ám hiába kérte, a mintavételt nem akarták újra elvégezni. Az emberek ráadásul olyannyira tartanak a vírushordozóktól, hogy a folyosón riadtan ugráltak el előle. Ezek után párórás várakozás következett, közben felvették a kapcsolatot a konzulátussal, akik Zsolt szerint nagyon segítőkészek voltak, el is kezdtek közösen ötletelni, hogy mihez lehet kezdeni egy ilyen helyzetben.

A karanténszállodában nagyjából egy 10-12 négyzetméteres szobába tettek volna minket, ahol koszosak a falak, és egy kihúzható kanapén kellett volna aludnunk. Ez egy másfél éves gyerekkel azért elég erősnek tűnt tíz napra. Végül kiderült, hogy ha az embernek van olyan thai ismerőse, aki biztosítani tud egy apartmant, engedélyezhetik, hogy oda vonuljon el. Most már egyébként az Airbnb-lakások is elegendők erre, tekintettel arra, hogy a kórházakban és a karanténhotelekben egyáltalán nincs hely. Persze ilyesmire csak akkor van lehetőség, ha az embernek nincsenek tünetei – ezt hívják personal isolationnek.

Privát karantén harmadáron

Zsolt azt is elmondta, bármennyire is keménynek tűnnek a kinti szabályok, logikailag semmi összefüggés nincs bennük. Amikor kiderült, hogy maybe positive a tesztje, WhatsAppon jelentkezett be egy magát orvosnak nevező személy, arra kérve őt, hogy utaljon át 340 ezer forintnak megfelelő összeget, ami a teledoktor-szolgáltatást, a gyógyszereket és a transzportot foglalta magába. Ez ugyan soknak tűnhet, de olvasónk szerint még mindig jobban jártak, mintha egymillió forintot fizettek volna egy karanténhotelben. Letették az összeget, és várták, hogy a transzport megérkezzen.

Hogy mennyire tartanak a thaiföldiek a Covidtól, az nem csak abból látszott, ahogy Zsolttal a recepción viselkedtek. Olvasónk elmondása szerint a londiner szkafanderben közelítette meg a szobájukat, bekopogott az ajtón, majd a kocsiját otthagyva visszament a folyosó végére, és onnan kiabált nekik, hogy pakolják rá a csomagjaikat. Zsolt ezek után arra gondolt, megvicceli a férfit: kiszámolta, mikorra érhet vissza a szobájukhoz, majd kivágta az ajtót, mire az úriember persze rögtön elszaladt.

A szálloda elhagyása is furcsa helyzetben történt: amikor megérkezett a transzport, két szkafanderes jött értük, és amíg a lifthez értek, egy férfi porszívóval gőzt fújt előttük. A hátsó parkolóhoz mentek, ahol egy fehér autó várt rájuk, aranyszínű Covid Transport felirattal – nem csoda hát, hogy miközben haladtak az apartman felé, az utcán mindenki elugrott előlük. Az autóban egyébként olvasónk elmondása szerint légkondi sem volt, mert a helyiek szerint azon keresztül a vírus biztosan beáramlana.

Nagyjából fél óra alatt értek a helyszínre. A kocsi tíz méterre állt meg az apartmantól, majd a sofőr odaadta a csomagjaikat, és elment. Zsolt ezt kicsit furcsállotta, szerinte ugyanis ha valóban nagyon szabálykövetők lennének, jelezniük kellett volna, hogy nem hagyhatják el az apartmant. Ezt azonban senki sem tette meg, egyszerűen otthagyták őket, így, miután elfoglalták a szállásukat, olvasónk át is sétált a gyógyszertárba gyorstesztért. Miután két eredményük is negatív lett, úgy döntöttek, megpróbálják elhagyni az országot, és átfoglalták a repülőjegyüket másnapra. Közben délelőtt hoztak nekik egy zacskó gyógyszert, amelyet magyar zászlóval kötöttek át. Mivel az orvosságot egységcsomagban osztják, Zsolték pedig teljesen tünetmentesek voltak, úgy döntöttek, nem veszik be – egyébként sem voltak biztosak abban, mit tartalmaz a csomag.

Viszlát, Covid-börtön!

Másnap taxiba ültek, kimentek a repülőtérre, és egyenesen hazajöttek. Dubajban szálltak át, és mivel transzfer esetén nem kell újra tesztelni, gond nélkül tovább tudtak indulni Budapestre. Otthon újabb tesztet végeztek, amely ugyancsak negatív eredményt mutatott, ez pedig azért kicsit elgondolkodtatta őket. Bár az egyelőre nem világos, hogy a thai és az itthoni vizsgálat mechanizmusa között van-e bármiféle különbség, Zsolt abban teljesen biztos, hogy az ottani kórházak felkészültsége elmarad a hazaitól. Hogy a saját igazukról megbizonyosodjanak, két hét múlva egy olyan tesztre is elmennek, amely kimutatja, hogy egyáltalán átestek-e a betegségen.

Azért mertem megtenni, hogy hazajövünk, mert semmiféle dokumentumot nem kaptunk a teszteredményről vagy arról, hogy karanténkötelezettség vonatkozik ránk. A hatóságoknak jeleztem, hogy elmegyünk, át is küldtem, hogy két tesztünk is negatív lett. A gépen egyébként nagyon kevesen utaztak, 240 szabad hely volt Dubaj és Budapest között.

Zsolt szerint a történetük egyik tanulsága, hogy a privát izoláció is működőképes kinn, csak fel kell hívni a konzulátust, mert ott tényleg nagyon segítőkészek. Ennek ellenére azt tanácsolja,

aki teheti, most ne menjen Thaiföldre, az ő meglátása szerint ugyanis ott most a bevétel maximalizálása a legfontosabb, ami abban is megmutatkozik, hogy mekkora összegeket számláznak, ha valaki karanténkórházba vagy hotelkaranténba kerül.

Egy ötcsillagos szálloda árának dupláját is elkérik egy olyan szobáért, amelynek a legjobb esetben is két-háromezer forint lenne éjszakánként az ára, így lesz harmincezer helyett végül akár egymillió forint a tíznapos karantén – akár kétes teszteredmény esetén is.

(Borítókép: Olvasónk)