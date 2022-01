Nem minden a pénz, hatalmasat bukott Paris Hilton

Az egykori botrányhősnő Cooking With Paris című műsora 2021 nyarán debütált a Netflixen, azonban nem arathatott túl nagy sikert az első évad. Bár igyekeztek tenni róla, hogy minél többen nézzék, mivel Paris olyan világsztárokkal együtt főzött, mint Kim Kardashian, Demi Lovato, Saweetie, vagy épp az édesanyja, Kathy és a testvére, Nicky, azonban még ez sem volt elég ahhoz, hogy a Netflix rábólintson a második évadra is, így elkaszálták a sorozatot - írja a Deadline.

Keserves kapálózás

A jelenleg 40 éves Paris Hilton – akire hibásan a Hilton szállodalánc örököseként szoktak hivatkozni, a valóságban viszont nagyapja már rég kizárta őt az örökségből a balhés múltja miatt – időről időre egyre újabb ötletekkel rukkol elő, amelyek segítenék őt rivaldafényben tartani, azonban már sokadjára fürdik be. A 2000-es évek legelején még a The Simple Life című reality műsorból lett ismert, illetve sokan emlékezhetnek rá a 2003-ban bekövetkezett botrányáról, amikor is egy szexvideó került fel róla a netre. A tévézés után a szereplési vágy odáig hajtotta, hogy filmekben is szerepet vállalt, köztük a 2008-ban bemutatott A dögös és a dögben, amiért a legrosszabb alakításokért adható Arany Málna-díjat is megkapta, egyből hármat. (Bár ez önmagában még nem jelent semmit, mivel 2010-ben Sandra Bullock A szív bajnokai című filmben nyújtott alakításáért egyszerre kapott Arany Málna- és Oscar-díjat.) Miután a filmezést megunta – vagy épp nem akadt szerep a számára – a zeneiparba is belekóstolt, 2006-ban meg is jelent egy albuma.

Piacra dobott még parfümöt is, bár ez Hollywoodban annyira nem nagy érdem, illetve 2020-ban már próbálkozott egy főzőműsorral a YouTube-csatornáján, de akkor is csúnyán beégett. Jogos a felvetés, miért fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy 2021-ben egy újabb főzőműsorba vágjon bele, azonban most már egyértelműen látszik, hogy Paris amennyire próbál megmaradni a köztudatban, annál távolabb kerül tőle. Felmerül a kérdés, hogy vajon Parisszel volt-e a gond, vagy úgy önmagában halálra ítéltek a főzőműsorok? Azonban a nemzetközi és a hazai példák is azt támasztják alá, hogy nagyon is van kereslet rájuk.

Szó szerint zabálják

Ha csak külföldi sikeres főzőműsorokra gondolunk, már akkor is számtalan példát lehetne felsorolni, akár Jamie Oliverét, Gordon Ramsay-ét, Nigella Lawsonét vagy Mary Berry-ét. Közülük azonban főképp a 2002 óta képernyőn szereplő Gordon Ramsay az, aki forradalmasította és igazán híressé tette ezt a műsortípust. Tekintve, hogy a Gordon Ramsay – A pokol konyhája 20 évadot élt meg eddig, de a brit sztárszakácsnak több egyéb műsora is hatalmas sikert aratott. Még ha valaki nem is nézte az adásokat, a kivágott jelenetekkel, a műsor egyes momentumaiból készített mémekkel már biztosan találkozott, mint például ezzel:

Ramsay-hez hasonlóan Jamie Oliver pályája is már régóta, pontosabban 1999 óta felívelőben van, bár őt nem épp az olykor túl meggondolatlan, enyhén botrányos tévés szereplései tették ismertté, hanem egyszerű, otthon is könnyen elkészíthető ételekkel lopta be magát a nézők szívébe. Ugyanezen a fronton mozog Nigella Lawson is, aki szintén 1999 óta gyárt főzőműsorokat, szinte minden évben piacra dob egyet, sőt van, amikor kettőt is. Érdekes, hogy az eddig felsorolt szakácsok mindegyike angol, holott a brit konyha nem igazán bővelkedik egyedülálló nemzeti ételekben. Már ha a tőkehalfiléből és krumpliból álló fish and chips vagy a véres hurkára hajazó black pudding nem számít kuriózumnak.

A szintén Nagy-Britanniában született, már 86 éves Mary Berry-t nyugodt szívvel nevezhetjük a királyi család kedvencének, mivel még közös karácsonyi főzőműsort is csináltak 2019-ben. Mary akkor egy jótékonysági rendezvényre készített süteményeket, amelyek elkészítésébe Vilmos herceg és Katalin hercegné is besegítettek. Mary akkora sikernek örvend a szigetországban, hogy a hercegi pár egyik fiának, Lajos hercegnek első szavai között volt a Mary, mivel otthon sokat találkozott a szakácsnő könyveivel.

Azonban, ha nem a szakácsok szempontjából közelítjük meg a kérdést, hanem a műsorokra fókuszálunk, akkor az alábbiak tekinthetők minden idők legsikeresebb főzőműsorainak külföldi viszonylatban:

Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back The Great American Baking Show Gordon Ramsay – A pokol konyhája MasterChef: Junior MasterChef Family Food Fight

Vannak olyan sztárok, akiknek bejött

Ugyan Paris Hilton nem tartozik azon szerencsések közé, akik nagy sikert arattak a főzőműsorukkal, viszont vannak ellenpéldák is. A kezdetben színésznőként, majd énekesnőként szárnyait bontogató Selena Gomez például a karantén alatt vált a konyha ördögévé. A 2020 augusztusában megjelent első évadot egy második is követte, melynek epizódjaiban különböző nemzetek ételeit készítette el a koreain át a franciáig.

Gomezen kívül a karantén alatt vetette bele magát a főzésbe a humorista Amy Schumer is, akit férje, Chris Fischer séf okított. Nem meglepő, hogy Schumer főzős videói inkább tartoznak a vicces, mint a konyhában hasznosítható tudásban bővelkedő kategóriába. Azonban nem csak az előbbiekben említett két sztár volt az, aki a konyhában töltötte a szabadidejét a karantén alatt. Többek között Reese Witherspoon és Cameron Diaz is hasznos tanácsokkal látta el követőit a közösségi oldalán.

Itthon sincs ok a panaszra

Bár a hazai főzőműsorokról valószínűleg mindenkinek A Konyhafőnök vagy a Séfek séfe jut eszébe először, tekintve, hogy az utóbbi években ez a két produkció vált a legnépszerűbbé, azonban még jóval az előbbiek előtt léteztek ilyen műsorok. Kezdve akár Kovács Lázár sztárséffel, aki még a 2000-es évek elején vált ismertté, mikor az RTL Klub Recept Klub című produkciójában feltűnt. Egy pillanat alatt megszerette az egész ország, majd nyolc éven át Kaszás Géza színésszel vezette a műsort. Annyira szerették a párosukat, hogy nem csak hétköznap délelőttönként, hanem vasárnap is szórakoztatták a nézőket. Több mint egymillióan voltak kíváncsiak rájuk, ami akkor hatalmas számnak számított.

A 2019-ben elhunyt Benke Laci bácsit még 1998-ban ismerhette meg a nagyközönség, amikor a TV2 séfje lett. Közel 400 adásban szerepelt az alatt az egy év alatt, amíg a csatornánál volt, és be is lopta magát a főzni vágyók szívébe. A főzőműsora a távozása után is folytatódott, később az ATV-n futott Laci bácsi konyhája címmel, amit szó szerint imádtak a nézők.

A magyar főzőműsorok egyik megkerülhetetlen szereplője Stahl Judit, aki 1989 és 1994 között a Magyar Televízió szerkesztő-riportere, később pedig a TV2 műsorvezetője volt. Főzőműsora 2003-ban indult és azóta is töretlen sikernek örvend. A főzés akkora szenvedélye lett az évek alatt, hogy már 14 könyvet megjelentett, amelyek mankóul szolgálnak azoknak, akik meg szeretnék tanulni a főzés csínyját-bínyját.

Már változtak az igények

Az utóbbi években gyökeres változás következett be, mivel teljesen mások lettek a tévénézési szokások és az ingerküszöbünk is annyira a magasban van, hogy egyre több behatás kell ahhoz, hogy egy-egy műsor lekösse a figyelmünket. Míg a korábbi években, vagyis sokkal inkább évtizedekben a főzőműsorokban valóban a főzésre fókuszáltak, addigra mára a szórakoztatás vált fő szemponttá, hogy a nézők a képernyők előtt maradjanak. Persze, ebben segít az is, hogy sok esetben már ismert arcokkal operálnak.

A hazai főzőműsorok matuzsáleme A Konyhafőnök, amelynek már nyolc évada ment le, plusz a hazai sztárokat felvonultató A Konyhafőnök VIP, amiből eddig hat évad készült. A Fördős Zé, Rácz Jenő és Sárközi Ákos oltalma alá tartozó műsor legutóbbi nyertese Tornóczki Anita lett, aki A Konyhafőnök VIP hatodik szériájának dobogóján foglalta el az első helyet. A Konyhafőnök korábbi nyertese is hasznát vette a 10 millió forintos fődíjnak: Bóza Roland nem sokáig késlekedett, egyből éttermet nyitott. A konkurens csatorna, a TV2 is előrukkolt egy főzőműsorral. A 2017 nyarán debütált Séfe séfe az izraeli Game of Chefs alapján készült, és eddig három évad ment le belőle, azonban már a negyedik is úton van – a hírek szerint 2022 őszén kerül majd képernyőre.

Az előbbiek ismeretében nem nehéz megállapítani, hogy a főzőműsoroknak igen nagy keletje van nem csak külföldön, hanem itthon is, mivel szó szerint adják egymásnak a kilincset az évadok. Alig ért véget az egyik, már jön is a következő. Bár kérdés, hogy a főzőműsorok sikeressége mögött az áll-e, hogy ennyien szeretnének megtanulni főzni, vagy jó nézni, ahogy mások bénáznak a kezdetleges – ám annál nagyobbra becsült – főzőtudásukkal.

(Borítókép: Paris Hilton a Cooking With Paris című műsorban . Fotó: Kit Karzen / Netflix)