Stohl András és Dallos Bogi is énekel a Sztárban sztárban

Február 6-án startol a TV2-n a Sztárban sztár 8. évada. Az már korábban kiderült, hogy ezúttal Lékai-Kiss Ramóna, illetve Makranczi Zalán is a döntnökök között foglal helyet, Papp Szabival és Kökény Attilával alkotják majd a zsűrit, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz. Azt viszont, hogy kik bújnak majd hétről hétre egy-egy legendás előadó bőrébe, ez idáig titok övezte – a csatorna ma jelentette be a versenyzőket.

Akik az új évadban megmérettetik magukat, hogy elnyerjék a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, a női előadók mezőnyéből: Palya Bea, Szekeres Adrien, Dallos Bogi, Galambos Dorina, Orsovai Reni és Péterffy Lili. A férfi versenyzők között Stohl Andrást, Ember Márkot, Emiliót, Vavra Bencét, Zámbó Krisztiánt és Marics Petit láthatják majd a nézők.

7 Péterffy Lili Galéria: Sztárban sztár! (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A csatorna közleménye szerint több változás is lesz a műsorban: az adás teljes ideje alatt az applikációs felület mellett emelt díjas hívással is szavazhatnak majd a nézők a versenyzőkre. Ezenkívül pedig kibővül a színpad, az énekesek az eddiginél nagyobb helyszínen adhatják elő a produkcióikat.

A versenyzőket bemutató videókat itt találja:

És itt:

(Borítókép: Galambos Dorina, Péterffy Lili, Szekeres Adrien, Palya Bea, Orsovai Reni, Dallos Bogi, Marics Peti, Vavra Bence, Emilio és Stohl András. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)