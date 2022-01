Cardi B fizeti a bronxi tűzvész áldozatainak temetését, nem ő az egyedüli jótevő

Az amerikai rapper szívén viseli egy New York-i tragédiában elhunytak családjának sorsát, ugyanis minden temetési költséget magára vállalt. Sok más ismert ember is tett már hasonlóan jótékony cselekedetet.

Január 9-én egy sajnálatos tűzeset rázta meg az Egyesült Államokat, ugyanis a New York-i Bronx kerületben egy 19 emeletes lakóház gyulladt ki, ami 17 ember életét követelte, a legfiatalabb közülük csupán kétéves volt. Mint kiderült, a tüzet egy hibásan működő elektromos fűtőtest okozta. A füst pedig tovább terjengett annak köszönhetően, hogy a lakók menekülve a lángok elől, nyitva hagyták az ajtót. A legtöbb áldozat ennek következtében a füstmérgezésbe halt bele. A New York-i polgármester, Eric Adams elmondása szerint összesen 63-an sérültek meg, illetve 32-en életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba – írja a Metro.

A szókimondó, egyben sokak bálványának számító Cardi B-t nagyon megérintette a tragédia, feltehetőleg amiatt, mert ő is Bronx kerületben született, így még jobban megrázták a történtek. A rapper mindenképp segíteni szeretett volna valahogy, ezért úgy döntött, hogy mind a 17 áldozat temetési költségét átvállalja. Mint azt a CNN-nek elmondta, büszke arra, hogy Bronxból jött, és jelenleg is sok barátja, családtagja lakik ott, ezért azt érezte, tennie kell valamit.

Nem ő az egyedüli

Cardi B nem az egyetlen azon világsztárok között, akik valamilyen úton-módon szerették volna megkönnyíteni azon családok terheit, akik egy tragédia következtében vesztették el valamelyik rokonukat. A legutóbbi eset Travis Scotthoz kötődik, aki az Astroworld nevezetű fesztiválon lépett fel 2021 novemberében, azonban annyian látogattak ki a koncertjére, hogy óriási tumultus alakult ki, szó szerint pánikba estek az emberek. A tömegben sokan rosszul lettek, legalább nyolc embert halálra tapostak, illetve többen is megsérültek.

Egyesek szerint a rapper érzékelhette is, hogy valami gond adódott, de mondhatni semmit nem tett azért, hogy ne történjen tragédia. (A brit énekesnő, Adele évekkel ezelőtt egyébként egy londoni koncertjén leállította a zenekarát, mert látta, hogy elájult egy lány a közönségben, és csak azután folytatták a koncertet, hogy a lányt biztonságba helyezték. Így is lehet.) Travis Scott koncertjéről több videó is napvilágot látott, ahogy a rajongók hangosan kántálják, hogy állítsák le a műsort, azonban ez nem történt meg. A fellépés után kisebb botrány tört ki, ami nem kis nyomást helyezhetett Scottra, tekintve, hogy ő is sáros volt abban, hogy nem érkezett időben segítség, A rapper később bejelentette, kész átvállalni a nyolc áldozat temetési költségeit, sőt a koncertezők jegyárát is visszatéríti.

Ariana Grande 2017-es manchesteri fellépése is tragédiába fulladt, miután egy 22 éves öngyilkos merénylő felrobbantotta magát a koncert végén. A robbanás nem a koncerttermen belül, hanem az előterében történt, amikor a közönség kezdte elhagyni a helyszínt. Összesen huszonkét ember halt meg, köztük gyerekek is, illetve 59-en megsebesültek. Sok nyílt sérülésről számoltak be, amiket szögek, csavarok és repeszek okoztak. Ariana Grandénak ugyan nem esett bántódása az incidens során, de mélyen megrázták a történtek. Épp ezért döntött úgy, hogy szeretné kifizetni az áldozatok temetési költségeit – írja a Hello.

Mások is milliókat ölnek jótékonykodásba

Rengeteg olyan világsztár van, aki pénzzel próbál segíteni a rászorulókon, köztük Oprah Winfrey, aki már több mint 40 millió dollárral járult hozzá világszerte a nők és a gyerekek taníttatásához, valamint egészségük megőrzéséhez. Mel Gibson például gyerekkórházaknak adott több millió dollárt, illetve egymillió dollárt adományozott Mexikónak, hogy talpra tudjanak állni a Stan hurrikán által okozott károkból. Matthew McConaughey sokszor iskoláknak adományoz, míg Sandra Bullock a Haitiban és Japánban történt pusztító cunami után segített 1-1 millió dollárral. A sorból nem maradhat ki Hollywood egykori álompárja, Angelina Jolie és Brad Pitt sem, akik a menekülteknek gyűjtöttek 8 millió dollárt – írja a moneyinc.com.