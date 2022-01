A fű zöld, az ég kék, a forgatás pedig maga volt a pokol. Újabb érdekességeket gyűjtöttünk össze Bruce Willis egyik legikonikusabb filmjéről. Ebben a Port.hu-n megjelent cikkben már több érdekes információt is elárultak Az utolsó cserkésszel kapcsolatban, így már az sem titok, hogy nagyjából mindenki utált mindenkit azon a forgatáson. De akad még itt pár jó sztori, amit össze is foglaltunk egy videóban, és itt le is írtunk mindent, amit tudni érdemes.

A 650 dolláros gatya a Halálos fegyverből

Nem csak ez az ominózus jelenet lett átmentve Shane Black korábbi filmjéből. Eredetileg Roger Murtaugh faggatta volna a lányát, hogy miért kerül a ruhája ilyen sokba. Black végül Az utolsó cserkészbe mentette át a jelenetet úgy, hogy Joe (Bruce Willis) kérdezi Jimmyt (Damon Wayans), hogy mit tud az a gatya, ami rajta van, hogy 650 dollárba kerül; talán tévé is van benne?

Ennél sokkal emlékezetesebb az a jelenet, amikor Joe egy ütéssel megöli az egyik rosszfiút. Elvileg ez is a Halálos fegyverben szerepelt volna, de oda túl durvának bizonyult. A forgatókönyvíró, Shane Black viszont nem akarta, hogy kárba vesszen ez a remek jelenet, így betette ide. Ugyanakkor szakértők szerint fizikai képtelenség az, amit Bruce Willis karaktere művelt itt. Nincs olyan, hogy valakinek az orrát olyan erősen megüssék, hogy az az agyába préselődjön.

Még egy kis Halálos fegyver

Több ponton is összefonódik a két film. Nem is kicsit! Az utolsó cserkészben konkrétan meg is jelenik a film, Joe lánya ezt nézi a tévében. Ez a kis easter egg azért is érdekes, mert pont annál a jelenetnél tart a Halálos fegyver, amikor Mel Gibson karakterét épp egy rosszfiú kínozza, akit az az Al Leong nevű színész alakít, aki történetes az egyik rabló a Die Hardban.

Mel Gibson mindenütt

Azt megírtuk korábban, hogy Az utolsó cserkész eredetileg Die Hard címen futott, de Joel Silver, a film producere elkérte az akkor még Nothing Lasts Foreverhöz. Az viszont újdonság lehet, hogy John McClane szerepét eredetileg Mel Gibsonnak ajánlották fel, Martin Riggsét pedig Bruce Willisnek. Ami azt illeti, Gibsonnak Az utolsó cserkészben is felajánlottak egy szerepet. És utólag nagyon nehéz elképzelni, de Damon Wayans helyett ő játszotta volna Jimmy Dix karakterét.

Willis és Wayans

Lehet, hogy itt utálták egymást, de korábban dolgoztak már együtt. Mind a ketten egy-egy cuki kisfiút alakítottak, igaz, csak hangban. A Nicsak, ki beszél még! című filmben Bruce Willis volt Mikey, Damon Wayans pedig az ő barátja, Eddie.

„Szart sem ér az élet”

A film nyitójelenetében egy NFL-játékos a fent említett szöveget mondja, majd a szakadó esőben fejbe lövi magát a pályán. Az eredeti forgatókönyv szerint a következő hangzott volna el: Megyek Disneylandbe. Abból a szempontból érdekes, hogy ki lett cserélve a két mondat, hogy az utóbbi, tehát a disneylandes verzió a Superbowl-győztesek szavajárása.

Halle Berry vetkőzése

Az utolsó cserkészben a színésznő egy sztriptíztáncosnőt alakít ugyan, mégsem vetkőzik le. Pedig elvileg erre igény lett volna az alkotók részéről. Berry úgy döntött, hogy mivel ez az első komolyabb filmes szerepe, és addig modellként volt ismert, nem akar egyből vetkőzni. Ki is tartott elvei mellett, de 10 évvel később a Kardhalban – aminek szintén Joel Silver volt a producere – már vállalt meztelen jelenetet, amiért elvileg plusz 500 000 dollárt kapott.

Végül a szarvashúsos pizza

Ez inkább csak egy kis fun fact. Egy jelenetben Jimmy azt mondja, hogy megölték a csaját, a rendőrség nem csinál semmit, a rosszfiúk meg eszik tovább a boros csirkéjüket. Erre Joe annyit reagál: meg a szarvashúsos pizzát. Ez angolul raindeer goat cheese pizza, ami szarvashúsos, kecskesajtos pizza. Willis egy másik filmjében kétszer is szóba hozta az ételt, mind a kétszer a Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér című filmben.

(Borítókép: Bruce Willis és Halle Berry. Fotó: Evan Agostini / Getty Images)