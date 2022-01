Kulcsár Edinánál megtört a jég, de aki trágárkodni akar, ne sok jóra számítson

Kulcsár Edina és Szabó András Csuti január közepén jelentette be Instagram-oldalán, hogy bár nagyon szerették volna, hogy működjön házasságuk, azt mégsem tudták megmenteni, külön utakon folytatják életüket. Noha azt nyilatkozták, hogy válásuk oka nem egy harmadik fél, a bejegyzésük után három nappal a kétgyermekes anyuka újra bejegyzést tett közzé, melyben bemutatta új szerelmét, a magyar rapper G.w.M-et (polgári nevén Varga Márkot). A szerelmi drámát elszenvedő összes fél nyilatkozott az ügyben, valamint január 24-én megjelent Kulcsár Edina első videóklipje is, amelyben az influenszer az elmúlt hónapok érzéseiről beszél.

A követői azonban sem a YouTube-csatornáján, sem a Facebook- és Instagram-oldalán nem tudták véleményezni a produkciót a modell beállítása miatt. Szombat délután megtört a jég: Kulcsár Edina a Facebook-oldalán tudatta, hogy újra szabad az út, azonban a trágár kommentelőktől könnyes búcsút vesz, oldalait csak a pozitív hozzáállású emberek számára tartja fenn.

Úgy érzed, hogy szándékosan bántanod kell valakit… Meg is teszed, hiszen ezzel az a célod, hogy rosszul érezze magát az illető! Ez lehet, sőt… elég valószínű, hogy sikerül is, ám ez csak egy pillanatnyi helyzet, mert ha olyasvalakit bántasz, aki erős (és a legtöbben azok vagyunk), akkor idővel ezeket a bántásokat a saját javára tudja fordítani, hiszen hosszú távon már nem fogja rosszul érezni magát, mert a megszokás győz, cserébe viszont egyre erősebbé és erősebbé teszed! Egyszóval ha valakit szeretsz, támogasd! A mai világban szükség van rá! Ha valakit bántasz, tulajdonképpen akkor is szereted, hiszen hozzájárulsz a fejlődéséhez! De ha valakit tényleg nem szeretsz, akkor ne pazarold rá az értékes idődet és az energiáid! Akkor csak foglalkozz magaddal és az esetleges saját problémáiddal. Sokkal jobban jársz vele. Puszi, Edina