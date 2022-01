Megvolt A Dal 2022 első válogatója – ők jutottak tovább

A korábbi évekhez hasonlóan idén is egymással versenyezhetnek a hazai előadók A Dalban, amelynek szombaton rendezték meg az első válogatóját. A 2022-es szériában is, ahogy azt már az eddigi évadokban megszokhattuk, Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter pontozza a látott produkciókat, amelyek alapján eldől, kiknek van esélyük a végső győzelemre. A válogató kezdetén a versenyzők együtt adták elő az Omega egyik slágerét, ezzel emlékezve meg a zenekar elhunyt frontemberéről, Kóbor Jánosról.

Az este legelső fellépője a Ruby Harlem & Roy együttes volt, amely a Még ma este című dalt adta elő. El is nyerték vele a zsűri tetszését, mivel összesen 36 pontot sikerült megkaparintaniuk. Egri Péter volt az egyedüli, aki a maximum pontszámot adta a zenekarnak. Másodjára Erdős Fruzsi lépett színpadra, akinek Azt beszélik című nótája már inkább népzenére hajazott. Harmadikként a Pankastic! csapott a lovak közé, amely a Hosszú volt a nyár nevet viselő dallal 33 pontot kapott, így a dobogó második fokára lépett fel. Az első három versenyzőnél jóval nagyobb hatást gyakorolt a zsűritagokra a 17 éves Sándor Szofi produkciója: 21 Gramm című dalában azon tragédiákról énekelt, amelyeknek a járvány az okozója. Ruby Harlem & Royékhoz hasonlóan ő is 36 pontot zsebelt be, így egyenlőség alakult ki.

Sándor Szofi megrendítő előadása után két együttes jött, a KIES a Nem félek, illetve a Prove a Karambol című nótával, mindkét zenekar vidám hangulatot teremtett a színpadon. A két csapat után egy műfajilag tőlük teljesen különböző lánybanda lépett fel, a The Easy Babies, amely szving stílusban, három szólamban adta elő a Szerelem nevet viselő dalát. Az utolsó előtti fellépő, Feng Ya Ou sokaknak ismerős lehetett, mivel az X-Faktor 4. szériájában szerepelt a ByTheWay zenekar tagjaként, ő a Zsákutca című dalával készült a versenyre. Úgy tűnik, az azóta már feloszlott ByTheWay zenekar tagjai különböző műsorokban próbálnak szerencsét, mivel az együttes másik tagja, Vavra Bence éppenséggel a Sztárban sztár jövő héten induló új évadában fog más előadók bőrébe bújni.

Utoljára Majoros Csenge állt színpadra, aki nem kevés bókot zsebelt be a zsűritől Földöntúli szerelem című dalának köszönhetően. A Pankastic! zenekarhoz hasonlóan ő is 33 pontot kapott, így az élmezőnybe került, a második helyre. Az utolsó versenyző után így alakult ki a biztosan továbbjutó négy fellépő sorrendje:

Ruby Harlem & Roy és Sándor Szofi: 36 pont Pankastic! és Majoros Csenge: 33 pont

Azt azonban, hogy ki legyen az ötödik továbbjutó, a nézők döntötték el telefonos szavazással, akik Feng Ya Ou mellett tették le a voksukat, így ő is biztosan ott lesz az elődöntőben a Ruby Harlem & Roy, Sándor Szofi, a Pankastic! és Majoros Csenge mellett.

(via hirado.hu)