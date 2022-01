Zaklatással vádolják II. Erzsébet királynő legfőbb tanácsadóját

Február 6-án lesz 70 éve, hogy trónra került II. Erzsébet királynő, akinek tiszteletére ünnepséget szerveznek. Ha a készülődés nem lenne épp eléggé stresszes így is, tekintve, hogy szorítja őket az idő, további nem várt események is súlyosbítják a helyzetet. Köztük az András herceg körüli, a királyi családnak igen kellemetlen botrány. A herceget kiskorúval szembeni szexuális zaklatással vádolta meg egy amerikai nő, Virginia Roberts. A héten az ügyvédje egy olyan dokumentumot adott le a New York-i bíróságon, amelyben tagadja vagy épp se cáfolni, se beismerni nem tudja a nő vádjait. A királyi sarj ezen lépésére a Buckingham-palota nem reagált, mivel tartanak attól, hogy csak tovább tetéznék vele a bajt, így beárnyékolva az ünnepséget, amire készülnek.

Azonban nem kellett tetézniük a bajt, mivel az így is megtalálta őket. A legújabb információk szerint ugyanis a királynő legfőbb tanácsadóját, aki kulcsszerepet játszott az ünnepségre való készülődésben is, zaklatással vádolják. Legalább három titkárnő és két portás, aki szintén nő volt, felmondott. A források szerint többen is feljelentést tettek a 60 éves David Vines White ellen, aki a királyi háztartás tagja, sőt tavaly ő lett a Garter Principal King of Arms rend következő képviselője.

Főnöke, Norfolk hercege, aki az állami rendezvények megszervezéséért felelős, pénteken megerősítette, hogy tudomást szerzett a vádakról, illetve hozzátette:

Először megbeszéltem David White-tal, hogy hamarosan találkozunk. Rendkívül komolyan veszem a vállalt felelősségemet, és minden szükséges intézkedést megteszek.

A történtekre reagálva White közölte, felháborítónak tartja az ellene felhozott vádakat, és nem ismeri el, hogy tett volna ilyet. Ugyan többek elmondása alapján az eddigi 11 éves pályafutása során White-ra nem volt panasz, ám meg kell említeni azt is, hogy korábbi titkárnője, Lydia Birch mindössze három hónappal White érkezése után távozott. Sőt a Birch helyettesítésére érkező újabb titkárnő is egy nap után felmondott, amikor a tanácsadó állítólag dührohamot kapott. Az egy nap után leköszönő titkárnőt pedig követte még egy, Caroline Goldsack, aki szintén csak egy hónapig bírta, vele együtt a College of Arms két további alkalmazottja is felmondott.

Egy forrás így nyilatkozott a mostani esetről:

Dührohamot kapott. Volt egy módja a megfélemlítésre, mások aláásására és arra, hogy sírva fakassza a személyzetet. Talán egyre nagyobb nyomás nehezedik rá. Új munkája van, és az ünnepség miatt is sok a dolog.

Ahogy egy másik, College of Armshoz közel álló forrás is megerősítette, több panasz is van White-ra a dührohamai és az agresszív viselkedése miatt. A palota közlése szerint a College of Arms foglalkozik az üggyel.

Ki az a David White?

A Marlborough College-ban és Cambridge-ben tanult származáskutató 1988 óta dolgozik szakértőként a londoni College of Armsnál, amely Anglia, Wales, Észak-Írország és a Nemzetközösség nagy részének hivatalos hatósága.

White-ot Norfolk hercege nevezte ki, miután elődje, a 70 éves Thomas Woodcock nyugdíjba vonult, aki azon kevesek közé tartozott, akik részt vehettek Fülöp herceg temetésén, és azóta a királynő lovaggá ütötte. White elnököl majd Cornwall hercegnőjének beiktatásán, amikor júniusban a Garter Principal King of Arms rend királyi hölgyévé válik – ez a kitüntetési rendszer legfőbb rangja.

A glasgow-i születésű White évente 35 ezer fontot (15 millió forintot) kap a kormánytól kiadásokra, és további 60 ezer fontot (25,8 millió forintot) tiszteletdíjként. Jelenleg London központjában él, valamint a College of Armsban is van egy lakása.

A Garter Principal King of Arms rend

A cím, amit jelenleg David White visel a rendnél, már 1415 óta létezik, és csak azt illeti meg, aki a King of Arms és a College of Arms rangidős tagja. Elszámolással tartozik az earl marshalnak – ő a nyolcadik az Egyesült Királyság nagy államtisztjei közül, már 1672 óta egy norfolki herceg tölti be ezt a tisztséget –, továbbá az Egyesült Királyság uralkodójának legfőbb tanácsadója, aki különös felelősséggel bír Angliáért, Walesért és Észak-Írországért, valamint – Kanada kivételével – a Nemzetközösség további országaiért, ahol szintén a királynő az uralkodó.

A brit uralkodó halálakor ezen cím tulajdonosának kötelessége kihirdetni az új uralkodót. Először a tanács összeül a londoni Szent Jakab-palotában, hogy kihirdesse az új uralkodót, akinek szent esküt kell letennie a tanács előtt, majd a Garter Principal King of Arms rend képviselőjének kell bejelentenie, ki az új uralkodó.

