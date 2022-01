Kanye West: Miattam nem szivárgott ki Kim Kardashian második szexvideója

Kanye West a Hollywood Unlocked YouTube-csatornának nyilatkozott egy elég terjedelmes, exkluzív videóban, amelyben többet között arról számolt be a riporternek, Jason Lee-nek, hogy ő mentette meg nejét, Kim Kardashiant egy újabb szégyenletes esettől. Elmondása szerint ugyanis neki köszönhető, hogy nem került nyilvánosságra az az újabb szexvideó, amin Kim Kardashian és egykori párja, Ray J szerepel. Hozzátette, feleségének, akivel már válófélben vannak, még tett egy utolsó szívességet azzal, hogy visszaszerezte a videót.

Én magam vettem át a laptopot Ray J-től aznap este

– fejtette ki a rapper, illetve hozzátette, a reptéren találkozott vele, majd a laptopot elvitte a nejének másnap reggel nyolckor, aki annyira megkönnyebbült, hogy sírva fakadt.

Sírt, amikor meglátta. Tudod, miért sírt, amikor meglátta a laptopot? Mert ez azt mutatja, hogy mennyire kihasználják. Ez azt mutatja, hogy az emberek mennyire nem szerették őt, és csak árunak tekintették

– mondta West.

Kardashian szóvivője egyébként elismerte a laptop létezését, ugyanakkor arról számolt be, hogy nem találták meg rajta az eredeti videót, sem egyéb fotókat, amiknek elméletileg rajta kellett volna lenniük. Mint kifejtette, csak olyan képeket találtak, amelyek még Mexikóba menet vagy épp ott készültek Kardashianról és Ray J-ről.

Kim továbbra is szilárdan hisz abban, hogy nincs második kazetta. 20 év után új fejezetet szeretne nyitni, és inkább azokra a pozitív dolgokra összpontosít, amelyeket anyaként, vállalkozóként és az igazságszolgáltatás reformjának szószólójaként továbbra is tesz

– áll a közleményben.

A Pagesix egyik forrása szerint Kim Kardashiant nagyon meghatotta, hogy West megszerezte és eljuttatta hozzá a laptopot, hálás volt neki. Mint azt az informátor kifejtette, a korábban kiszivárgott szexvideója nagy fájdalmat okozott neki, és a mai napig kísérti. Hozzátette, hogy ugyan már nincsenek együtt a rapperrel, továbbra is ugyanazon aggódnak, tekintve, hogy bármilyen videó lát napvilágot a Kardashian lányról, az hatással lesz négy közös gyermekük életére is.

A helyzeten az sem segít, hogy 2021 szeptemberében egy menedzser, Wack azt állította, hogy a birtokában van Kim Kardashian második szexvideója, ám a realitysztár ügyvédje gyorsan elejét vette a találgatásoknak, és határozottan tagadta, hogy létezne ilyen felvétel. Wacket egyébként a közelmúltban gyakran látták a rapper társaságában. Állítólag fel is ajánlotta Westnek, hogy megveheti tőle a felvételt, mivel elmondása szerint rajta kívül másnak nem is adná oda. Az esettel kapcsolatban megszólalt Ray J is, aki szeretne a saját fejlődésére koncentrálni, már ha hagynák.

A 41 éves Kim Kardashian az után vált híressé, hogy 2007-ben kiszivárgott az akkori barátjával, Ray J-jel közös szexvideója. Nem sokkal ezután a Kardashian család elindította a Keeping Up With the Kardashians című sorozatot, ami végül 20 évadot ért meg.

(Via Pagesix)