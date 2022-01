Növényi Norbert: Össze kell kapnom magam

Növényi Norbert számtalan bajnoki címmel büszkélkedhet, ugyan az elmúlt években főleg az adócsalási és sikkasztási botrányától volt hangos a sajtó. Pályafutása során nem csak a birkózásba, hanem a pankrációba is belekóstolt, ám már évek óta visszavonult, búcsúmérkőzésére 2018-ban került sor, amit meg is nyert. A sportolás mindig is a mindennapjainak a szerves része volt, ám az utóbbi időben kieshetett a ritmusból, mivel újévi fogadalma az volt, hogy újra formába hozza magát. Már csak amiatt is, mert egy barátságos kick-box mérkőzésre készül Bunyós Pityuval.

Növényi az Üdv a Családban! című műsorban mesélt arról, hogy már régóta ismeri annak a konditeremnek a tulajdonosát és törzsvendégeit, ahova elkezdett járni ismét.

Döbbenetes, hogy vannak olyan vendégek, akik túl a hetvenen olyan súlyokkal szériáznak, mint én fénykoromban. Jó ez a légkör, mert engem is arra ösztönöz, hogy összekapjam magam

– tette hozzá a birkózó, aki ugyan a fekvenyomás-versenyt inkább kihagyta, de a lábbal való súlykitolásban már remekelt, mivel a súlyokon felül plusz egy embert kellett kinyomnia a lábával. Mint mondta, régebben nem is egy, hanem két ember pattant fel a súlyokra.

A mostani teljesítményem sem volt rossz, hiszen a súlyokon felül plusz egy ember testsúlya is a lábamra nehezedett, mégis elbírtam vele. Szerencsére jól ment a kitolás, bár nem mondom, hogy nem fáradtam el. Van hova fejlődni, szép fokozatosan szeretném is az erőnlétem újra a maximumra pörgetni, nemcsak a mérkőzés miatt, hanem azért is, hogy még jobban érezzem magam a bőrömben, fitten, erősen

– fejtette ki Növényi Norbert.

(via Blikk)