A zenészt az utóbbi években többen is megvádolták szexuális zaklatással. Evan Rachel Wood színésznő indította el a lavinát, akinek nyilatkozata után újabb áldozatok jelentkeztek. Wood egy dokumentumfilmben számolt be az állítólagos zaklatásról. A film első része a napokban jelent meg a Sundance Filmfesztiválon.

Marilyn Mansonra igencsak rájárt a rúd az utóbbi időszakban, mivel megszámolni, illetve nyomon követni is alig lehet, hány nő jelentkezett a múltjából, akik azt állítják: a zenész egykor zaklatta őket. A botrány epicentruma azonban a Westworld színésznője, Evan Rachel Wood, aki elsőként osztotta meg a nyilvánossággal, hogy bánt el vele a zenész. Wood odáig ment, hogy egy olyan dokusorozatban való szereplést is elvállalt, amelyben arról számol be, miket követett el ellene Manson. A Phoenix Rising nevet viselő sorozat első részét az idei Sundance Filmfesztiválon vetítették le.

A filmfesztiválon levetített első részben Wood azt állította: a zenész lényegében kamera előtt erőszakolta meg őt a 2007-es Heart-Shaped Glass című dalához készült klip forgatásán, amikor a színésznő még csak 19 éves volt. Az említett kijelentést Manson az ügyvédjén keresztül cáfolta, aki elmondta: Wood kijelentései könnyen cáfolhatók, mivel több szemtanú is tudja bizonyítani az ellenkezőjét. Továbbá hozzátette:

A szimulált szexjelenet több órát vett igénybe több felvétellel, különböző szögekből, és több hosszú szünetet a kamerabeállítások között.

A sorozat első részében a színésznő arról is beszámolt: ugyan előre megbeszélték, hogy a klipben látható szexjelenet nem lesz valódi, ahogy a kamerák forogni kezdtek, érezte, hogy Manson „behatol belé”. Mint hozzátette, ebbe soha nem egyezett bele.

Nem éreztem magam biztonságban. Senki nem vigyázott rám. Igazán traumatizáló élmény volt a klip felvétele. Nem tudtam, hogyan álljak ki magamért, vagy hogyan mondjak nemet, mert azt tanították nekem, hogy soha ne beszéljek vissza, csak katonáskodjak. Undorítónak éreztem magam, mintha valami szégyenletes dolgot követtem volna el, és tudtam, hogy a stáb is nagyon kényelmetlenül érezte magát, és senki sem tudta, mit tegyen

– vallotta be Wood, akinek az édesanyja is megszólal a sorozatban. Elmondta: a volt férje másnap azt hallotta az egyik stábtagtól, hogy Manson abszintot és „még mi mindent mást” adott Woodnak, amelyek arra késztették őt, hogy a klipforgatás alatt olyanokat is megtegyen, amik egyrészt nem voltak betervezve, másrészt az állapota miatt ne is tudjon ellenkezni velük szemben.

Kamu ürügyekkel szexuális aktusra kényszerítettek. Ekkor követték el ellenem az első bűncselekményt, és lényegében a kamera előtt erőszakoltak meg

– állította Wood, akit Manson megfélemlítéssel próbált elhallgattatni. Hozzátette: az énekes arra sarkallta, hogy a sajtónak arról beszéljen, a klipforgatás alatt milyen romantikus időt töltöttek együtt, azonban ez hazugság volt. Kifejtette: félt bármi olyat tenni, ami valamilyen módon felzaklathatja a zenészt, így mondhatni úgy ugrált, ahogy ő fütyült. A színésznő ezt az időszakot egyébként csak a jéghegy csúcsának tartja, mivel a vele szemben tanúsított erőszak csak ezután kezdett el igazán eszkalálódni. A kapcsolatuk alatt tapasztalt további megrendítő eseményekről azonban már csak a sorozat második részéből fogunk megtudni többet. Az Amy Berg rendezte Phoeinx Rising ugyanis egy kétrészes sorozat, amely teljes egészében megtekinthető lesz majd az HBO-n márciustól.

Súlyos csapást mértek Mansonra a vádak

Érdekes, hogy már Wood Mansont terhelő nyilatkozata előtt, 2021. január 21-én levélben írt a kaliforniai szenátor, Susan Rubio az FBI igazgatójának és az Egyesült Államok főügyészének, és arra kérte őket, hogy vizsgálják felül azon vádakat, amelyekkel több nő Mansont illeti. Több mint egy héttel ezután, február 1-jén dobta le az atombombát Evan Rachel Wood, aki zaklatással vádolta meg Mansont.

Többek között az Instagram-oldalán, illetve a Vanity Fairnek tett nyilatkozatában is arról számolt be, hogy az énekes nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag és szexuálisan is bántotta őt, amíg együtt voltak. A színésznő vallomása sok más nőt is felbátorított – az Instagramon egyre többen vádoltak meg hasonlókkal Mansont. A zenész életére súlyos csapást mértek a történtek: nemcsak a lemezkiadó cég, illetve az ügynökség, amikhez tartozott, dobták őt, hanem a menedzsere is. Sőt, az Amerikai istenek és a Creepshow című sorozatokban való szerepléseinek is búcsút mondhatott, mivel visszavonták a felkérést.

Wood bejelentése után egy nappal Manson is megszólalt az Instagramon, ám mindent tagadott.

Nyilvánvalóan a művészetem és az életem régóta vonzza a viszályokat, de ezek a közelmúltban rólam szóló állítások a valóság szörnyű eltorzításai. Intim kapcsolataim mindig is közös megegyezésen alapultak a partnereimmel

– írta akkor a zenész, amit korábbi felesége, Dita Von Teese is megerősített. Mint írta, hétéves házasságuk alatt semmi olyat nem tapasztalt, amiről a Mansont vádló nők nyilatkoznak. Egy másik korábbi barátnője, Rose McGowan szintén arról számolt be, hogy az énekes nem bántalmazta őt a kapcsolatuk alatt, ám ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne tehette volna meg ezt más nőkkel.

Elkezdődött a nyomozás

Az ügy ezt követően fordult igazán komolyra: a Los Angeles megyei seriff hivatala 2021. február 19-én erősítette meg, hogy nyomozást folytatnak Manson ellen családon belüli erőszak vádja miatt. Ám 2021 szeptemberéig a zenész ellen nem emeltek vádat szexuális vagy családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény miatt.

A Wood vallomását követő hónapokban összesen négy nő indított polgári pert Manson ellen anyagi kártérítés reményében: Esmé Bianco, Ashley Morgan Smithline modell, a zenész egyik korábbi alkalmazottja, Ashley Waters és egy olyan nő is, aki azt állította, Manson barátnője volt, ám a névtelenségét szerette volna megőrizni. Bianco még képeket is megosztott arról, hogy bánt el vele az énekes, sőt azt is kijelentette, hogy kínozta őt. A zenészt vádló nők többek között arról számoltak be, hogy Manson szívesen kötözte meg, verte, éheztette, vagdosta össze, égette meg és erőszakolta meg áldozatait. Sőt, egykori alkalmazottja arról nyilatkozott, hogy az énekes nem hagyta őt aludni, szó szerint felkínálta őt, hogy üzlettársai szexeljenek vele.

Manson megítélése egyre rosszabb lett, így a zenész jogi csapata úgy döntött, hogy nyilatkozatot ad ki, amelyben tagadták az említett vádakat. Indítványt nyújtottak be a perek elutasítására, továbbá valótlannak és alaptalannak nevezték a nők állításait. Mint azt a közleményben kifejtették, szerintük a vádlók zöme hónapokat töltött összeesküvés-elméletek gyártásával és a történetük finomhangolásával, hogy a Mansonnal több mint egy évtizedre visszatekintő, közös megegyezésen alapuló barátságuk vagy épp kapcsolatuk alatt tapasztaltakat olyan fordulatos történetekké alakítsák, amelyek igen távol állnak a valóságtól.

Bíróságra került az ügy

2021. szeptember 16-án egy névtelen nő keresetét el is utasított a bíróság elévülés miatt. A bíró 20 napot adott a felperesnek arra, hogy egy módosított panaszt nyújtson be, ami további részleteket tartalmaz, amit az említett hölgy néhány napra rá, szeptember 23-án meg is tett. Egy hónappal később, október 10-én a szövetségi bíró elutasította Manson keresetét arra vonatkozólag, hogy az egyik vádló, Esmé Bianco keresetét ne fogadják el, így az ügy folytatódhatott tovább.

A zenésznek egyébként nemcsak korábbi párjai, hanem az egyik munkatársa is fejtörést okozott. Bandája operatőre ugyanis azzal vádolta meg az énekest, hogy leköpte a kameráját. Emiatt elfogatóparancsot is kiadtak Manson ellen, végül feladta magát, de az ügy lezárulása után maximum egy év börtönnel vagy kétezer dolláros pénzbírsággal számolhat. Ugyanakkor a többi per alakulásáról az utóbbi időben nem sokat lehetett hallani.

Csak még rosszabb lett a helyzet

November 14-én a Rolling Stone magazin egy olyan cikket jelentetett meg, amelyben a Mansonnal korábban kapcsolatban álló nőkkel készült interjúkból árultak el újabb, igencsak meghökkentő információkat. A hölgyek beszámolói szerint az énekesnek volt egy kis, hangszigetelt üvegszobája a nyugat-hollywoodi lakásában, amelyet állítólag „a rossz lányok szobájának” nevezett. Több nő is, aki egykor randizott az énekessel, azt állította, hogy ez a magánzárka a nők pszichológiai megkínzására szolgált.

November 30-án a Los Angeles-i nyomozók házkutatást is tartottak az énekes nyugat-hollywoodi rezidenciáján a 2009 és 2011 között Manson által állítólagosan elkövetett családon belüli erőszakkal és szexuális zaklatással kapcsolatos bűnügyi nyomozás során. A házkutatás során lefoglaltak különböző médiatároló eszközöket is. Az énekes nem volt otthon.

A korábbiakban említett, igen súlyos vádakon alapuló ügyekről a 2021-es év vége óta nem sokat lehet tudni. Bár az nem meglepő, hogy Manson nem nyilatkozik az ellene folyó perekről – örül, ha a világ elfelejti, és véget ér a Canossa-járása. Mansontól egyébként meglepő lépés volt, hogy a róla szóló film első epizódját levetítő Sundance Filmfesztiválon megjelent. Talán pont így próbálta bebizonyítani: nem tart attól, hogy bebizonyosodik a bűnössége, ezt döntse majd el a bíróság.

(Via Insider, Vulture, Eonline)

(Borítókép: Marilyn Manson 2015. június 11-én. Fotó: Danny E. Martindale / Getty Images)