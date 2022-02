Gábor Zsazsa özvegye egy felnőtt férfit fogadott örökbe

Őrült ötlettel állt elő tavaly Frédéric von Anhalt herceg, akinek – tekintve, hogy nem született saját gyermeke – más módot kellett kitalálnia arra, hogy mégis legyen, aki örököl utána. Most egy sorozatból derülnek ki a herceg újabb adoptálásának részletei, illetve az is, hogy mit remél.

A hercegnek – aki Gábor Zsazsa magyar származású színésznő kilencedik férje volt – egyáltalán nem újdonság az örökbefogadás, mivel őt is adoptálta Mária Auguszta anhalti hercegnő 35 éves korában – bár fizetett érte. Frédéric von Anhalt már 78 éves, ám nem született saját gyermeke, ezért arra az elhatározásra jutott, hogy ismét egy felnőtt férfit fogad örökbe, azonban most annak érdekében, hogy ezeréves múltra visszatekintő vérvonala ne haljon ki, így legyen a hagyatékának örököse. Az adoptálás részletei egy sorozatból derülnek ki, amelyet január 31-én kezdtek vetíteni az A&E csatornán Adults Adopting Adults, azaz Felnőttek adoptálnak felnőtteket címmel.

Frédéric von Anhalt az utolsó nejét, Gábor Zsazsát egy Kardsahian prototípusként írta le, aki nem a filmjeiről lett híres, hanem a kilenc férje miatt. Mint mondta, azért vállalta, hogy egy dokusorozatban nyilatkozik a tervéről, mert meg akarta mutatni a magányos embereknek, hogy nem kell egyedül lenniük.

Örökbe fogadhatsz egy felnőttet, és már az első naptól kezdve van valaki, aki segít. Nem kell gyereket nevelned

– jelentette ki a herceg, aki állítása szerint egy eszközt kovácsolt a hercegi címéből, ez pedig szeretné továbbadni valakinek. A dokumentumfilmben azt is elmondja, még az is megfordult a fejében, hogy egy rapper lenne az ideális jelölt, ám mint kiderült, a tökéletes utód mindvégig ott volt az orra előtt.

Családi barátból örökös

A 27 éves Kevin Feucht már hét éve ismeri a herceget, mivel barátok az édesapjával, aki megengedte neki, hogy amikor Los Angelesben jár, akkor Frédéric von Anhaltnál szálljon meg.

Frédérickel megegyeztünk abban, hogy ha segítek neki a ház körül, dolgozom vele a számítógépen, gondoskodom a számlák kifizetéséről – néhányat sikerült is lecsökkentenem –, és néha főzök neki, akkor maradhatok

– mondta Feucht, aki egyébként Németországban született, de a Santa Barbara-i egyetemen tanult tovább. Gábor Zsazsa budapesti temetésén ott állt a herceg oldalán a sírnál. Amikor megtudta, hogy Frédéric von Anhalt adoptálni szeretne valakit, egyből felcsillant a szeme.

A herceg elmondása szerint ugyan Feucht szereti a családját, de nem fog velük maradni, hanem nála fog lakni.

Új születési anyakönyvi kivonata van, hivatalosan én vagyok az apja. Az apja és én egyébként még mindig barátok vagyunk. Az anyja és az apja is beleegyezett az örökbefogadásba

– tette hozzá a herceg, aki azt is kifejtette: Feucht szüleinek nem kell aggódniuk azon, hogy ki fogja őket gondozni majd, ha idősek lesznek, mivel a fiúnak van egy nővére is, aki tud rájuk vigyázni.

Mint azt Feucht elmondta, a herceg olyan korban van, amikor már egyre több segítségre van szüksége, illetve azt is megjegyezte, hogy szerinte Frédéric von Anhalt nagyszerű pályát futott be Gábor Zsazsával. Bár a herceg elmondása szerint Amerikában a karriere főképp abból állt, hogy Gábor Zsazsa férje volt.

Feucht arról is beszámolt: ha senki nem veszi át a herceg hagyatékát, akkor minden megszűnik, ezt pedig nem szeretné, sőt, tovább szeretné vinni az örökséget. Tervei között szerepel az is, hogy készít egy filmet vagy ír egy könyvet a magyar színésznőről. Ez az ötlet egyébként Frédéric von Anhaltnak is megtetszett. Mint mondta, nem volt számára fontos, hogy az ideális jelölt német legyen, de szerencsére Feucht tökéletesen beszél angolul és németül is.

Kedves srác, intelligens, tiszta lelkű, keményen dolgozik. Zsazsa minden ajtót kinyitott nekem, ezt most én is megteszem Kevinnek. Elon Musk a szomszédom. Meglát, és azt mondja: „Helló, herceg!”

– mondta Frédéric von Anhalt.

Fizettek az adoptálásért

Talán kevesen tudják, de amíg Anhalt herceg és Gábor Zsazsa házasok voltak, legalább tíz alkalommal adoptáltak felnőtt férfiakat. Többek között 2006 áprilisában az 1969-ben született Marcus Eberhardtot, akinek ezután Marcus Eberhard Edward Prinz von Anhalt lett a neve. Később pedig az 1967-ben született Oliver Bendiget és a sebész Michael Killert is örökbe fogadták, akiknek Prinz Oliver Leopold von Sachsen-Anhalt és Prinz Michael Maximilian von Anhalt lett a nevük. Az adoptálásért egyébként több millió amerikai dollárt fizettek a férfiak, hogy legálisan Mária Auguszta anhalti hercegnő leszármazottai legyenek. A herceg még 68 lovagi címet is eladott fejenként 50–100 ezer dollárért (16–32 millió forintért), amivel elmondása szerint több mint 10 millió dollárt (jelenlegi árfolyamon 3,2 milliárd forintot) keresett. Bár azt nyilatkozta, hogy soha nem számolta a pénzt, mivel amilyen könnyen jött, olyan könnyen ment is.

Drága feleségem volt, és drága életem is

– mondta.

Frédéric von Anhalt azonban most abban reménykedik, hogy ez az adoptálás jobban sikerül, mint az előző öt. Mint mondta, az egyik adoptált férfi Dubajba ment, hogy ott mutogassa magát, míg egy másik németországi sztriptízklubok népszerűsítésére használta fel a nemesi címét.

Mit kellene tennem? Miután megkapták a címet, teljesen elszálltak. Zsazsa mindig azt mondta: sok pasihoz kell feleségül menni ahhoz, hogy megtaláld az igazit. Szerintem ugyanez a helyzet az örökbefogadással

– mondta a herceg, aki nem tart attól, hogy a korábban adoptált férfiak a halála után az örökséget követelnék. Hozzátette: mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a hagyatékát. Azt is kifejtette: miután meghal, már úgysem fogja érdekelni, de bízik abban, hogy Feucht kézben tudja majd tartani a dolgokat. Mint mondta, ő teljesen különbözik a többi férfitól, akit adoptált, már csak azon oknál fogva is, hogy neki van agya – de sosem lehet elég óvatos.

Feucht egyébként azt tervezi, hogy az év felét az Egyesült Államokban fogja tölteni a herceggel, és azzal kapcsolatban is eloszlatta a kételyeket, hogy Frédéric von Anhalt fizetett volna neki az adoptálásért:

Nem nevezném alkunak. Frédéric lakásán szálltam meg, és segítettem neki. Nem kaptam érte pénzt, és ez így is marad. Van saját pénzem. De néha, amikor kimegyek, ad 500 dollárt, hogy vegyek vacsorát. Beverly Hills drága!

Nem kicsi az örökség

Még ha jelenleg nincs is szó köztük pénzről, Feucht busás vagyont fog örökölni, miután a herceg meghal. Tekintve, hogy a Gábor Zsazsa-örökség rá fog szállni, ami körülbelül 60 millió dollárra (19,2 milliárd forintra) tehető. Mikor a színésznő meghalt, Frédéric von Anhalt pénzt örökölt Gábor Zsazsa testvéreitől is. Bár az egyelőre még nincs tisztázva, hogy Feucht mit fog kezdeni a könnyen jött pénzzel, de mindenképpen meg szeretné őrizni az örökséget.

Talán szobrot építek vagy filmet készítek a pénzből. Frédéric azt akarja, hogy a pénzt a családban tartsam, és hasznossá tegyem, ne anyagi célokra fordítsam

– mesélt céljairól Feucht, aki a herceg elmondása szerint nemcsak főz neki, hanem edzőterembe is jár vele. 5 mérföldet gyalogolnak naponta, vezeti az autóját, és segít neki a ház körüli teendőkben. Mint hozzátette, vigyáz rá, de eljön majd annak az ideje, amikor Feuchtnak kell gondoskodnia róla. Bár a 27 éves férfi kifejezetten menőnek találja a hercegi életet, nemesi címét nem arra használta, hogy celeb barátnőt szerezzen magának. Számára az a fontos, hogy egy nő hűséges legyen, és ne a pénze miatt legyen vele. Azt is kifejtette: már felpróbálta a katonai egyenruhát, amely a hercegi címmel jár neki.

Úgy áll rajtam, mint Hamupipőkén a cipője

– mondta Feucht, akire – úgy tűnik – nagy feladat vár a jövőben: egyben kell tartania Gábor Zsazsa örökségét.

Rendőr fiából herceg

Mint említettük, Frédéric von Anhalt herceget is adoptálták 35 éves korában. Hans Robert Lichtenberg néven látta meg a napvilágit a németországi Bad Kreuznachban. Apja rendőr volt, míg ő péknek tanult, később a központi vásárcsarnokokban dolgozott, majd több szaunaklubot működtetett Németországban. A munkáscsaládba született herceg azonban többre vágyott, így 35 éves korában fizetett azért, hogy Németország leismertebb hercegnője, Mária Auguszta örökbe fogadja őt.

Fociztam az unokájával, aki Dél-Amerikába költözött. Én voltam a családom fekete báránya. Majd Németország utolsó császárának lánya adoptált

– fejtette ki Frédéric von Anhalt. Elmondása szerint a német monarchia 1918-as felszámolása után a nemesi címek megszűntek létezni, nem volt már hatalmuk.

Rögtön az örökbefogadás után elmentem egy ruhagyárba, és vettem egy katonai egyenruhát. Szükségem volt rá. Herceg voltam, és a királyi család minden tagja egyenruhát visel. Ez már csak így van

– tette hozzá a herceg.

Elmondta, hogy ugyan az örökbefogadásával nemesi cím járt, de pénz nem. Mária Auguszta anhalti hercegnő azonban havi 500 dollárt kapott a német kormánytól. Kifejtette azt is, hogy a hercegnővel kötött megállapodásuk részeként havi 2000 német márkát adott neki, ami akkoriban körülbelül 700 dollár volt. Mint mondta, ez jó üzlet volt a hercegnőnek. Frédéric von Anhalt pedig abban az időben gyógyfürdőt és szaunát üzemeltetett.

Ő kapta a pénzt, én pedig a címet. A gyermekeinek és az unokáinak is voltak címeik

– mondta.

Lenyűgözte Gábor Zsazsát

A Golden Globe-díjas magyar színésznő, Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt herceg még Los Angelesben találkoztak egy partin, amit egy írónő rendezett. A herceg elmondása szerint a nála 26 évvel idősebb Gábor Zsazsát teljesen levette a lábáról a hercegi címével, illetve a katonai egyenruhájával, amit kifejezetten arra az eseményre vett. Három évvel később, 1986-ban össze is házasodtak – a herceggel kötött frigy volt a kilencedik a sorban Gábor Zsazsa házasságai között. A színésznő megtalálhatta a számításait Frédéric von Anhalt herceg mellett, mivel 2016-ban bekövetkező haláláig, 30 éven át együtt is maradtak.

A 99 éves kort megélt Gábor Zsazsa halála után a herceg egyedüli örökösként örökölte a színésznő Bel Air-i kastélyát és minden vagyonát. Bár Frédéric von Anhalt korábban azt állította, hogy Gábor Zsazsa egyetlen saját gyermeke, Francesca Hilton ellophatta a végrendeletet, amíg a színésznő kórházban volt, Francesca 2015 januárjában bekövetkezett halála miatt a hercegre szállt az egész hagyaték.

(Via New York Post)

(Borítókép: Kevin Feucht és Frédéric von Anhalt 2021. július 13-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)