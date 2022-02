Hollywoodi drogsztorik: Drew Barrymore és Robert Downey Jr. is gyerekfejjel kezdte

Shaun Weiss, az 1992-ben megjelent Kerge kacsák című film sztárja kétéves évfordulóját ünnepli annak, hogy leszokott a drogokról. A színész évekig küzdött függőségével, egy darabig még az utcán is élt, sőt többször keveredett összetűzésbe a törvénnyel. Nemcsak drogfüggősége miatt került a zsaruk látókörébe, hanem betörés miatt is elkapták.

2017-ben 150 nap börtönre ítélték lopás miatt, ám a börtön túlzsúfolt volt, így 12 nap után kiengedték. Öt nappal a szabadulása után, 2017 augusztusában kábítószer birtoklása miatt tartóztatták le, majd 90 napra ismét börtönre ítélték. Weiss végül rájött, hogy ez nem járható út, és jelentkezett egy programra, ahol segítenek neki leküzdeni függőségét. Az erőfeszítései sikeresnek bizonyultak, mivel immáron két éve nem nyúlt drogokhoz. A színész története többeknek lehet intő jel, a sikeres leszokása pedig jól végződő történet, ám Weissen kívül még van jó pár híresség, akik karrierük során függőséggel küszködtek.

Charlie Sheen

A színészt a legtöbben a Két pasi meg egy kicsi című sorozatból ismerhetik, azonban ugyanilyen híres volt korábbi drogozási szokásairól is. Sheent 2010-ben tartóztatták le, miután egy vad, alkoholtól és kokaintól sem mentes bulin hétezer dolláros kárt okoztak egy szállodai szobában. A függősége 2011-re már odáig fajult, hogy ki is vágták a Két pasi meg egy kicsiből.Miután 2015 novemberében kiderült, hogy HIV-fertőzött, elhatározta, hogy hátrahagyja korábbi életét, és egészségesen fog élni. Ugyanebben az évben elment rehabra, és mostanra teljesen tiszta.

Drew Barrymore

A magyar származású Drew Barrymore színészcsaládba született: nemcsak édesapja, hanem nagyszülei és dédnagyszülei is nagyra becsült színészek. Barrymore nem csak rokonai miatt csöppent bele fiatalon a színészvilágba, de annak köszönhetően is, hogy 7 évesen szerepet kapott az E.T. című filmben, amely megalapozta a karrierét.

A színésznő elmondása szerint még csak 9 éves volt, amikor először alkoholt fogyasztott, 10 évesen már rendszeresen marihuánát szívott, 12 évesen pedig a kokaint is kipróbálta már. Ez pedig odáig vezetett, hogy 13 éves korára két rehabra is járnia kellett. Szerencsére sikerült leküzdenie függőségét, és ezután saját cégére, illetve a különböző filmekben vállalt szerepeire tudott koncentrálni.

Lindsay Lohan

Az Apád, anyád idejöjjön! színésznőjének többször is meggyűlt a baja a törvénnyel. Kapták már rajta gyorshajtáson, ittas vezetésen – emiatt le is csukták –, illetve lopáson. Alkohol- és drogproblémái miatt háromszor is járt rehabon, bár miután kijött onnan, akkor is fogyasztott alkoholt és drogot. Az utóbbi években azonban már teljesen megkomolyodott, és maga mögött hagyta a balhés Lindsay-t.

Robert Downey Jr.

Bár nem sokan tudják, de korunk egyik legnépszerűbb színésze már gyerekkorában kipróbálta a kábítószert, köszönhetően drogfüggő édesapjának, aki már hatéves korában megengedte, hogy marihuánát szívjon. Mint arról Downey később beszámolt, ez volt az apja szeretetnyelve, mivel akkor tudta kimutatni igazán az érzéseit, amikor együtt drogoztak. Kipróbálta a kokaint, a heroint is, többször is letartóztatták, sőt börtönbe is került, mert nem jelent meg a bíróság által elrendelt drogteszteken. Végül bevonult a rehabra, és 2003-tól teljesen tiszta.

Nicole Richie

Paris Hiltonhoz hasonlóan a The Simple Life reality show-ból ismert Nicole Richie-nek sem voltak eseménytelenek a húszas évei. 2002 októberében verekedés miatt tartóztatták le, majd 2003 februárjában jogsi nélkül vezetett, ráadásul be volt heroinozva, így rehabra ment. 2006-ban ismét ittasan vezetett, és ellenkező irányba hajtott az útra. Az incidenssel kapcsolatban bevallotta, hogy marihuánát is fogyasztott. Ekkor négy nap börtönre ítélték, de hamarabb kiengedték, mert túl sok elítélt volt a börtönben (ilyen van?). Ezt követően részt vett egy programon alkoholizmusa miatt, sőt a kokain- és heroinfüggőségét is sikerült leküzdenie. Mint azt egy interjúban elmondta, főleg azért fogyasztott kábítószert, mert unatkozott.

(Via TMZ, Vulture, Recovery, Drugabuse)

(Borítókép: Drew Barrymore 2014. november 13-án New Yorkban. Fotó: D Dipasupil / FilmMagic / Getty Images)