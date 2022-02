Ítélet születhet VV Fanni ügyében

Hamarosan pont kerülhet a Novozánszki Fanni, vagyis VV Fanni meggyilkolása miatt indított büntetőper végére, mivel még februárban kihirdethetik az elsőfokú ítéletet az ügyben. A héten még egy tanút hallgatnak meg, illetve egy másik tanú vallomását és egy szakértő véleményét is ismertetik a Fővárosi Törvényszéken, aminek végeztével lezárul a bizonyítási eljárás, az ezt követő tárgyaláson pedig meg is születhet az elsőfokú ítélet – írja a Magyar Nemzet.

Évek óta húzódik az ügy

A ValóVilág című realityműsorból ismertté vált Novozánszki Fanni ügye már 2017 ősze óta húzódik, a holtteste azóta sem került elő, illetve a meggyilkolásával vádolt B. László sem ismerte el, hogy ő lenne a tettes. A vádirat szerint B. László ugyan nem dolgozott, ám költekező életmódot folytatott, így pénzre volt szüksége. Ennek érdekében kölcsönökből tartotta fenn magát, azonban ezzel együtt a tartozása is nőtt. Egyik ismerősétől tudta meg, hogy Novozánszki Fanni jó anyagi helyzetben van, illetve azt is, hogy készpénzt tart otthon.

A vádiratban az áll, hogy B. László pénzt akart szerezni a nőtől, ám ő nem szeretett volna találkozni vele. A vádlottnak azonban sürgősen pénz kellett, ezért Novozánszki lakásához ment 2017. november 20-án, aki be is engedte őt. A vád szerint B. László a lakásban bántalmazta Novozánszkit, hogy megszerezze tőle a lakásban fellelhető értékeket, majd az értékekkel és az elalélt sértettel együtt távozott. A vádirat szerint a nő a sérüléseibe belehalt, majd a vádlott egy nehezéket erősített az összekötözött holttestére, és bedobta a Dunába. Novozánszki Fanni holtteste azóta sem került elő.

B. Lászlót nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolják. Az ügyész arról rendelkezett, ha B. László az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét, illetve a tárgyalás jogáról is lemond, akkor életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványoz. Ebben az esetben a vádlottat leghamarabb harminc év múlva lehetne feltételesen szabadlábra helyezni. B. László ugyanakkor kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a nőt, illetve csak annyit hajlandó beismerni az ellene felhozott vádakból, amit rá is tudnak bizonyítani. Az egyik bizonyíték ellene pedig éppenséggel az a biztonsági kamera által rögzített felvétel, amelyen látszik, ahogy a magatehetetlen nőt a karjaiban viszi le a mélygarázsba, ahol berakja az autójába. A kocsi csomagtartójában egyébként megtalálták Novozánszki vérét is, ám erről a vádlott azt állította, hogy ő „csak” elszállította valakiknek az elalélt lányt, ám az azóta is kérdéses, kiknek. B. László ügyvédei maximum öt évig terjedő szabadságvesztésre számítanak személyi szabadság megsértése miatt.