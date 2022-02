Balesetet szenvedett az X-Factor atyja, Simon Cowell

Az X-Factor és a Got Talent tehetségkutató műsorok kitalálója, Simon Cowell már nem először balesetezik elektromos kerékpárjával. Legutóbb 2020 augusztusában a saját kocsibeállóján zakózott egy hatalmasat, aminek következtében három helyen is eltört a háta, így műtétre szorult.

A TMZ információi szerint most megint megtörtént a baj. Cowell ugyanis az elektromos kerékpárjával közlekedett Londonban múlt csütörtökön, majd egy kanyart túl élesen vett be, így a földre zuhant. Bár ebben valószínűleg az is szerepet játszhatott, hogy az út vizes volt, így megcsúsztak a kerekek.

A lap forrása szerint Cowell eltörte a bal karját és csúnyán megsebesítette az arcát. Talán agyrázkódást is elszenvedhetett, ám a kórházban ellátták a sérüléseit és még aznap hazaengedték.