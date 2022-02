Csepregi Évához hasonlóan Dér Heni sem üres kézzel érkezett Schobert Norberthez. Nem titok, hogy az énekesnő férjének, Bakos Gergőnek designer asztalos a mestersége, a meglepetést pedig, amit a vacsoravendég hozott, ő maga készítette. Dér Heni egy vágódeszkát adott át a házigazdának, ami nagy segítségnek bizonyult az étel elkészítésénél.

Schobert Norbert ezúttal protein palacsinát dobott össze a műsorban. Ugyan felajánlott egy barackpálinkás verziót is, de miután Dér Heni már több mint másfél éve nem fogyaszt alkoholt, a Gundel-verziónál maradtak. Időközben az is kiderült, hogy az énekesnő maga is régóta használja már a fitneszguru termékeit, ettől függetlenül nagyon kíváncsi volt rá, hogy Schobert miként készíti el egészségesen a desszertet.

Az étel árát most is meg kellett tippelni – hogy Dér Heni mennyire tudta pontosan megsaccolni a költségeket, a fenti videóból kiderül.

Az Ég a zsír – Egy este Norbival következőepizódja jövő pénteken érkezik, tartson velünk egy hét múlva is!