Itt hagyott egy darabot a szívéből – ma lenne 75 éves Máté Péter

Máté Pétert valószínűleg nem kell bemutatni egyetlen korosztálynak sem, mivel szerzeményei minden generáció számára sokat jelentenek, és ma is nagy jelentőséggel bírnak. Életének 37 éve alatt több mint 150 dalt készített, köztük olyan slágereket, mint az Elmegyek, a Most élsz, az Egyszer véget ér, az Ez majdnem szerelem volt és a Kell, hogy várj!, ha csak néhány ismertebbet kellene kiemelnünk közülük. Életének tüdőembólia vetett véget, ami a zenésztársadalmat egy olyan előadótól fosztotta meg, akinek szerzeményei generációknak adtak iránymutatást. Máté Péter ma lenne 75 éves.

Már 18 évesen zenekara volt

A zenész 1947. február 4-én Máté Lajos könyvelő és Nyitrai Gabriella Margit gyermekeként jött világra Budapesten. Ugyan kezdetben magántanuló volt, ám 14 éves korától zeneiskolában járt, majd végül az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban tette le az érettségit. Ezután sem tétlenkedett, még ugyanebben az évben megalapította első együttesét, a Mátét, amelyet nem sokkal később Főnixre neveztek át – írja a Wikipédia. A tagok között volt Mihály János basszusgitáros, Hantó Ferenc szólógitáros, Csom Attila billentyűs és Csűri László dobos.

A zenekar a Magyar Rádió Könnyűzenei Stúdiójában kezdte el felvenni a dalait, majd 1967-re el is készült néhány saját szerzemény, köztük a Mondd már és az Úgy várom, jössz-e már. 1967 nyarán érték el első sikerüket: a Néger zongorista dalával megnyerték az először megrendezett magyar pol-beat fesztivált, amelyen amatőr zenészek versenyezhettek egymással, köztük Ihász Károly és Dinnyés József.

Az egész világ a lábai előtt hevert

Máté Péter nemcsak Magyarországon halmozott sikert sikerre, hanem sikerült világhírnevet is szereznie magának. Erről tanúskodik az is, hogy Oroszországban és Görögországban is ért el helyezést fesztiválokon, sőt egy párizsi sanzonversenyen még egy díjat is bezsebelt. Fellépett többek között Kanadában és Kubában, a hetvenes évek elején az Express nevű együttesével egy német fesztiválon is koncertezett, illetve ugyanezzel a zenekarral lett harmadik egy írországi fesztiválon 1976-ban. A külföldi elismerések mellett hazánkban is szép számmal zsebelt be díjakat. A Műegyetem Ezres klubjában már a hetvenes évek elejétől kezdve fellépett egykori feleségével, a még ma is élő énekesnővel, Dékány Saroltával, akivel körülbelül két év után váltak el egymástól. (Dékány Sarolta 1971-ben hozzáment az azóta már elhunyt Koós Jánoshoz, akivel a táncdalénekes haláláig együtt voltak.) A zenész később Máté Edit oldalán találta meg a boldogságot.

Az újabb siker 1973-ban következett be, amikor a Made In Hungary rádiós vetélkedőn sikerült elnyernie az első helyezést a Hull az elsárgult levél című dallal, majd fel is kérték, hogy legyen a zeneszerzője Szalkai Sándor Ki van a tojásban? című filmjének. Akkori együttesével, az Espress-szel is sikerült a dobogóra kerülnie, ugyanis a Metronóm 77 televíziós fesztiválon másodikok lettek az Együttlét című nótával. A hetvenes évek legvégén, 1979-ben elnyerte a Magyar Rádió nívódíját, majd két évvel később, 1981-ben megkapta a táncdalfesztivál legjobb hangszerelésért járó elismerését is. Az Elmegyek című dalát még egy bolgár énekesnő, Sylvie Vartan is feldolgozta, bár a címét átírta Nicolasra, neki köszönhetően lett igazi világsiker.

A zenélés minden területébe belekóstolt, többek között a Jézus Krisztus Szupersztár musical hangszerelésében segédkezett, de a Kaméleon és A királynő katonái színházi darabokhoz is írt kísérőzenét. Sőt, S. Nagy Istvánnal karöltve egy rockmusicalt is írtak, amely a Krízis nevet kapta. Ez azért volt különleges darab, mert ekkor szerepeltek először színészek és rockzenészek egy színpadon. A szereplők között ott volt Vikidál Gyula és Csongrádi Kata is. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon került színpadra az előadás, amelyből csak pár volt, mivel az egyik szereplő balesetet szenvedett.

Halála sokakat megrázott

Máté Péter a pályafutása során lerakta a magyar könnyűzene alapköveit, és számtalan legendás hazai zenésszel dolgozott együtt. Énekelt például Zalatnay Saroltával, Cserháti Zsuzsával, Kovács Katival és a korábban említett Dékány Saroltával is, aki két évig a felesége volt. A pályája csúcsán lévő zenész 1984. szeptember 7-én még Hódmezővásárhelyen adott koncertet, az azt követő napon pedig Mindszenten, ám azt senki nem sejthette, hogy az előbbi két fellépése lesz az utolsó.

A mindszenti koncert másnapján, szeptember 9-én tüdőembóliát kapott és meghalt. A budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra, több tízezer rajongó, barát, rokon kísérte el utolsó útjára.

Emléke máig él

A zenész tiszteletére 2017. február 4-én, amikor 70 éves lett volna, egy magnetofonszalagot ábrázoló emléktáblát helyeztek el a 12. kerületben található, Krisztina körút 75. szám alatt álló lakóház falára, ahol korábban lakott. Egy évre rá, 2018-ban megalapították a Máté Péter-díjat, amely egy állami művészeti középdíj, évente három könnyűzenei és dzsesszművészt jutalmazhatnak vele. Az elismeréssel egyébként emlékérem és oklevél mellett pénzjutalom is jár, illetve azoknak, akiknek odaítélik, esélyük van a későbbiekben a Magyarország Érdemes Művésze és Magyarország Kiváló Művésze díjra is. Tavaly pedig egy könyv is megjelent az énekes életéről Most élsz – Máté Péter és egy igaz szerelem regénye címmel.

(Borítókép: Máté Péter zeneszerző, énekes a Magyar Rádió stúdiójában 1980. január 31-én. Fotó: Hámor Szabolcs / MTI)