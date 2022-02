Be akartak törni Taylor Swift otthonába, őrült rajongóktól tartanak a sztárok

Gondolhatnánk, hogy híresnek lenni kiváltság és olyan előnyökkel jár, amelyekre a hétköznapi életüket élő emberek vágynak igazán, ám világsztárnak lenni sem mindig könnyű. Sokan hajlamosak magukat abban a hitben ringatni, hogy egy hírességnek mindent el kell viselnie, mivel „ezt vállalta”, így némelyik rajongó képes is átesni a ló túloldalára. Az amerikai énekesnőnek, Taylor Swiftnek is meggyűlt a baja egyik fanjával, a 31 éves Morgan Mankkel, aki mondhatni, ajtóstul akart berontani a New York-i lakásába.

Az őrült rajongó először rossz irányban hajtott be abba az utcába, ahol Swift lakik, majd tolatás közben neki is ütközött az épületnek, illetve egy tűzcsapnak. A szemtanúk elmondása szerint a férfi ezt követően kiszállt a kocsiból és a kaputelefonhoz ment, megpróbálta kitépni a falból, majd az énekesnőről is motyogott valamit. A rajongót végül őrizetbe vették és egy közeli kórházba szállították pszichiátriai kivizsgálásra, a leheletén alkoholszagot is éreztek a rendőrök, akiknek beszámolója szerint Mank rendre azt hajtogatta, addig nem hagyja el a területet, amíg nem találkozik Swifttel. Bár az énekesnőt már kicsit sem lephették meg a történtek, mivel az elmúlt években már jó párszor próbáltak betörni az ingatlanjaiba.

A Taylor Swifttel történt eset korántsem kirívó, számtalan hírességnek kellett már rádöbbennie arra, hogy amellett, hogy ismertnek lenni áldás, de egyben átok is. Pláne, ha olyan fanokról van szó, akik főképp a közösségi oldalaknak hála annyira közel éreznek magukhoz egy-egy ismert embert, hogy mondhatni a barátjuknak tekintik őket, még ha ez nincs is viszonozva. A megszállott rajongók pedig szinte bármire képesek, ha kedvencükről van szó.

Jessie J

2011-ben, miután a brit énekesnő eltörte a lábát, egy tinirajongója szintén megsebesítette a saját lábát, hogy jobban hasonlítson kedvencére. Sőt, ezt követően megszerezte Jessie J személyes adatait is, és olyan üzenetekkel bombázta őt, hogy:

Bármit megteszek, hogy olyan legyek, mint te.

Miley Cyrus

Az amerikai énekesnőért egy brit férfi, Carl McCoid kezdett el rajongani betegesen, ugyanis azt állította, hogy Cyrus segítette át őt a válásán. Sőt már összesen ötezer dollárt – 1,5 millió forintot – költött el körülbelül harminc olyan tetoválásra, amit az előadó tiszteletére varratott magára, még a gyerekét is Miley-nak nevezte el. A rajongás ezen szintje pedig már sokaknál kiverheti a biztosítékot, ahogy Cyrus sem tudta értékelni McCoid törekvéseit. Az énekesnő pusztán hátborzongatónak nevezte, hogy a férfi képes volt teletetováltatni a testét miatta, így McCoid megesküdött, hogy el fogja távolíttatni a tetoválásokat.

Downloaded five Miley Cyrus songs in the last two days...scared I'm a week from being Carl McCoid. #whereslesley pic.twitter.com/2djCAUbNjc — Shmuel Clarke (@MalvernSambo) September 18, 2013

Justin Bieber

Az énekesnek eddigi pályafutása során valószínűleg már számtalanszor meggyűlt a baja a megszállott rajongókkal, azonban egyikük, Tobias Strebel biztosan kiemelkedett közülük. A férfi – akit pár éve holtan találtak – ugyanis annyira szerette Biebert, hogy teljesen úgy akart kinézni, mint ő. Több mint 100 ezer dollárt – körülbelül 31 millió forintot – költött el különböző plasztikai műtétekre, köztük ajakfeltöltésre, hajbeültetésre és állműtétre, hogy a lehető legjobban hasonlíthasson kedvencére.

Drake

Miley Cyrus őrült fanjához hasonlót követett el az amerikai rapper, Drake rajongója is, egy hölgy, aki 2011-ben a zenész nevét a homlokára tetováltatta, azonban itt még nem állt meg. Leborotválta a haja egy részét, valamint az egész szemöldökét, hogy a tetoválás jobban látszódjon a homlokán. Mint az a későbbiekben kiderült, a rapper felkereste a tetoválóművészt, hogy „figyelmeztesse”. Drake valószínűleg azt sejthette, ha rajongója már erre képes volt, akkor a továbbiakban is hasonlóan merész ötletekkel fog majd előállni, így megelőzvén a bajt, inkább óva intette a tetoválót.

Ashley Tisdale

A High School Musical sztárjának egy olyan rajongója okozott fejfájást, aki a Twitteren összesen 18 ezer 888 darab üzenetet hagyott neki, amelyekből mind az derült ki, hogy teljesen odáig van a színésznőért. Míg az egyik üzenetben úgy fogalmazott, Tisdale-é lehet a szíve, aminek kulcsát nyugodtan el is dobhatja és megtarthatja a lelkét, addig egy másikban már ezt írta:

Soha nem veszítelek el bébi, még 20 év múlva sem, amíg a végtelenség tart, mindig a legjobb barátom leszel.

Selena Gomez

Az énekesnő-színésznőnek már egy komolyabb üggyel kellett szembesülnie az előbb felsorakoztatottaknál, ugyanis egyik rajongója 2012-ben azt állította, hogy napi több mint ötven üzenetet vált Istennel arról, hogyan ölje meg Gomezt. A férfi végül azt javasolta a hírességnek, hogy jobban jár, ha távoltartási végzést kér ellene, hogy semmilyen módon ne akarjon meg a közelébe férkőzni, mert még a végén tényleg kárt okoz benne.

Victoria és David Beckham

Ha valakinek, akkor a Beckham-házaspárnak kijutott őrült rajongókból, mivel eddigi karrierük során számtalanszor rizikós helyzetbe kerültek. Kezdve azzal, hogy 1999-ben azt tervezték, hogy Victoriát és fiát, Brooklynt elrabolják, ám a rendőrségnek sikerült meghiúsítania a tervet. Majd 2002-ben ismét el akarták rabolni őt és fiait. David Beckhamnak is kijutott a jóból, mivel ugyanezen évben levélben kezdte el őt zaklatni egyik rajongója, majd betört a lakásába és elvitte a postai leveleit. Öt évre rá pedig egy tinilány követte Beckhamet a szállodai szobájába, akinek megszállottságától a szemtanúk is megriadtak.

Jennifer Aniston

A színésznő egyik rajongója, aki korábban már erőszakot is elkövetett, 2010-ben határozta el, hogy ha törik, ha szakad, megtalálja Anistont. A férfi több mint egy hetet töltött el azzal, hogy rátaláljon valahol a színésznőre, még azt is hazudta a zsaruknak, hogy párkapcsolatban él vele. Nem sokkal később azonban letartóztatták, mivel a "Szeretlek Jennifer Aniston" feliratot karcolta a kocsijába. Végül pszichiátriai őrizetbe vették és elrendelték, hogy maradjon távol Anistontól.

Jennifer Lopez

2013 augusztusában az énekesnő otthonába egy hívatlan vendég érkezett John Dubis korábbi tűzoltó személyében, aki betört Hamptons-i birtokára, és ott maradt hat napig. Majdnem egy hétig észrevétlen maradt, mígnem felfigyeltek rá a biztonsági őrök. A férfi azt mondta, hogy ő Lopez férje, sőt azt is el akarta hitetni a rendőrökkel, hogy ő a gyermekeinek az apja. Azt állította, az énekesnő megengedte neki, hogy a házban maradjon. Miután az egyik alkalmazott észrevette a betolakodót, a férfit pszichiátriai vizsgálatra vitték.

Madonna

A pop királynőjének már valószínűleg borsózik a háta, ha csak meghallja Robert Dewey Hoskins nevét, aki sorozatosan zaklatta őt. Három különböző alkalommal is megpróbált közeledni az énekesnőhöz. Először 1995-ben sikerült alig pár méter közelre jutnia hozzá, majd fenyegetőzni kezdett és verekedésbe keveredett az őrökkel, végül 1996-ban egy évtizedre börtönbe került. Madonna iránti rajongását még a rács mögött sem tudta levetkőzni magáról, a "Madonna megszállottja" szavakkal írta tele a cellája falát. Sőt, beteges rajongásával egy másik hírességet, Halle Berry-t is megkörnyékezte.

(Via TMZ, Youthincmag, The Things)

(Borítókép: Taylor Swift a Sundance Filmfesztiválon 2020. január 23-án. Fotó: Mat Hayward / GC Images)